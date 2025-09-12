A vantagem de quem faz campanha eleitoral com dinheiro público

Por Adiberto de Souza *

Diferente dos pré-candidatos sem mandatos, que fazem campanha com os próprios recursos, deputados e senadores dispõem de dinheiro público para investir em seus projetos políticos. Esses distintos contam com verbas para custear despesas como alimentação, combustível, comunicação e pagar assessores que, na maioria das vezes, atuam como cabos eleitorais. Não fosse isso, ainda têm em seu favor as milionárias emendas parlamentares que fazem a alegria dos prefeitos e os tornam simpáticos junto às comunidades beneficiadas pelas obras e serviços. Do outro lado, os pré-candidatos sem mandatos gastam solas de sapato, usam o próprio transporte e dependem da ajuda dos familiares e amigos. E a concorrência desleal não acaba por aqui. Os parlamentares que presidem legendas ainda têm direito de decidir qual o volume de recursos dos Fundos Partidário e Eleitoral eles podem usar em suas campanhas. Já o postulante sem mandato nem sempre ver a cor desse dinheiro público. Portanto, disputar uma eleição contra parlamentares é uma concorrência pra lá de desleal. Misericórdia!

Lei questionada

O Conselho Municipal de Participação e Promoção da Igualdade Racial recorreu ao Ministério Público contra a lei instituindo um “intervalo bíblico” nas escolas da Prefeitura de Aracaju. Um parecer jurídico feito a pedido da entidade afirma que a lei extrapola a proteção constitucional da liberdade individual e cria “favorecimento indevido de práticas religiosas em um espaço que deve permanecer neutro”. Divulgado pelo site Mangue Jornalismo, o parecer revela que encontros religiosos nas escolas podem abrir espaço para proselitismo e constranger estudantes que não compartilham das mesmas crenças. Só Jesus na causa!

Site desatualizado

Embora tenha anunciado que assumiu o comando do PL em Sergipe, a vereadora aracajuana Moama Valadares ainda não aparece no site nacional do partido como presidente do diretório estadual. Quem abre o portal do Partido Liberal se depara com a foto do dublê de político e empresário Edvan Amorim. Ele foi defenestrado da legenda a pedido do ex-presidente e presidiário Jair Bolsonaro, apoiador da pré-candidatura ao Senado do deputado federal Rodrigo Valadares (União), que vem a ser cara-metade de Moama. Home vôte!

Missa de 7º Dia

Será celebrada em Aracaju, amanhã, uma missa em sufrágio da alma do jornalista Giovani Allievi. O comunicador foi encontrado, no último dia 4, já sem vida no apartamento onde morava sozinho, provavelmente vítima de um mal súbito. O ato religioso está agendado para às 17 horas, na Igreja Bom Jesus dos Navegantes, no bairro Atalaia. Participe!

Da Itália pra a França

Após ter participado na Itália de uma exposição sobre óleo e gás, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), deu com os costados na cidade francesa de Lille para prestigiar o 1º Festival Internacional do Forró de Raiz. Ontem, o fidalgo assinou, juntamente com a governadora do Rio Grande Norte, Fátima Bezerra (PT), o plano de ação que busca tornar o forró Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Além de Mitidieri, secretários estaduais e integrantes do 2º escalão do governo também estão na Franca participando do mesmo evento. Marminino!

Carro blindado

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), foi às redes sociais defender o contrato de locação de um carro blindado para transportá-la. Afirmando não poder negligenciar a segurança pessoal, a gestora disse que não vai esperar acontecer o pior, pois seria uma irresponsabilidade com ela, a família e a cidade que a elegeu. Para justificar a contratação do carro blindado, Emília informou que o Observatório da Violência Política Eleitoral registrou 76 assassinatos de lideranças política no Brasil em 2024. “Eu já sofri ameaças. Algumas estão registradas publicamente, outras foram encaminhadas a autoridade competente”, frisou a prefeita. Então, tá!

Choro e alegria

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal foi lamentada e festejada pelos políticos. O senador Rogério Carvalho (PT) considerou a decisão “uma vitória da Justiça e da defesa da nossa Constituição”. Já o deputado federal Rodrigo Valadares (União) disse que o julgamento “escancarou o uso da Justiça como instrumento de perseguição”. Por sua vez, o vereador aracajuano Iran Barbosa (Psol) afirmou que “quem desrespeita a vontade popular expressa nas urnas e articula contra a Democracia tem que ser banido da vida política”. Bolsonarista, o deputado estadual Luizão Dona Trampi achou a condenação “a maior injustiça de todos os tempos”. Creindeuspai!

Moda em destaque

Começa hoje e prossegue até domingo em Itabaianinha, a 10ª edição do Moda Mix, o maior evento de moda de Sergipe. Voltado para a promoção de novos lançamentos e visando estimular o empreendedorismo, a iniciativa reúne lojistas, empresários e profissionais do setor em um ambiente propício para negócios, lançamentos de coleções primavera-verão, desfiles e exposições. O deputado estadual Kaká Santos (União) fez discurso na Assembleia para enaltecer o Moda Mix, que contribui diretamente para o fortalecimento da cadeia produtiva local e regional. Prestigie!

Democracia em debate

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu a visita dos professores doutor Eduardo Roberti e doutor Renato Menezes, do curso de Direito da Universidade Tiradentes. Ambos foram convidar o parlamentar para participar do 2º Congresso Nacional de Direito, que acontecerá, de 15 a 17 deste mês, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. Com o tema “Democracia, Direitos Humanos e Justiça Social”, o evento vai reunir juristas, pesquisadores, estudantes e profissionais para debater os principais desafios e avanços do Direito no cenário contemporâneo. Ah, bom!

É oposição e pronto

Após comentários sobre uma possível debandada do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) para o lado governista, o parlamentar afirmou que não é e nunca será um político da base do atual governo. “Há 10 anos sigo firme na oposição, com coerência, responsabilidade e compromisso com você e com Sergipe”, frisou. O cidadanista ressaltou que “ser oposição não é ser contra por ser contra, é ter coragem de apontar erros, cobrar soluções e defender quem mais precisa”. Por fim, Georgeo revelou que a sua lealdade não está no Palácio do Governo, mas nas ruas de Sergipe. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado pelo jornal aracajuano Folha da Manhã, em 24 de dezembro de 1941.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias