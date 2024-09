A “venda” da Deso vai custar muito caro aos sergipanos

Por Adiberto de Souza *

Ao contrário do que propagandeia o governo Mitidieri, a população carente deve ser fortemente prejudicada com a “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Marcado para hoje, na Bolsa de Valadares de São Paulo, o leilão para entregar à iniciativa privada o abastecimento de água e esgotamento sanitário deve render mais de R$ 2 bilhões ao governo estadual, porém tem tudo para piorar ainda mais o serviço prestado hoje pela estatal. Ao menos foi isso que ocorreu em outros estados. Quatro anos após a aprovação da Lei 14.026 de 2020, que alterou o marco legal do saneamento, os resultados práticos ainda estão longe do esperado. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento revelam que a promessa de melhorar substancialmente o acesso à água e ao esgotamento sanitário não se concretizou para a maioria da população. Segundo o site Ondas Brasil, o que interessa ao setor privado é operar em grandes e médias cidades, onde os níveis de cobertura dos serviços já são elevados, garantindo lucros maiores. Nos estados que privatizaram o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, os contratos são descumpridos, sem falar nos baixos investimentos e no aumento das tarifas, punindo principalmente as famílias pobres. Ora, por que em Sergipe seria diferente? Marminino!

Candidatura confirmada

Para tristeza da oposição em Itabaiana, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou a decisão monocrática favorável ao registro da candidatura a prefeito de Valmir de Francisquinho (PL). A ação de Impugnação foi movida pela coligação encabeçada pelo postulante à Prefeitura itabaianense, Edson Passos (PSD). De acordo com o relator do processo, magistrado Breno Bergson Santos, a suspensão dos direitos políticos de Valmir só ocorreria se contra ele houvesse uma condenação criminal transitada em julgado. Pelo visto, os pedessistas terão que enfrentar o candidato do PL nas urnas. Misericórdia!

Nota de pesar

O Partido dos Trabalhadores em Sergipe emitiu nota de pesar pela morte do dentista José Augusto Santos da Silva, irmão do saudoso professor Diomedes, um dos fundadores do PT e da CUT. “José Augusto foi um profissional exemplar, cuja trajetória como professor e cirurgião-bucomaxilofacial o fez se destacar como uma das maiores referências em Odontologia Hospitalar, não apenas em Sergipe, mas em todo o Brasil. Que sua memória e seu exemplo de vida continuem a guiar aqueles que se dedicam ao bem-estar e à justiça social”, diz a nota assinada pelo deputado federal João Daniel e pela vice-presidente do partido em Sergipe, professora Ana Lúcia. Amém!

Obras no papel

Após 20 meses de gestão, o governo de Sergipe não tem nenhuma grande obra estruturante. Aliás, o ex-gestor Belivaldo Chagas (Pode) alardeia ter deixado prontas 90% das obras inauguradas por este governo. Talvez por isso, o governador Fábio Mitidieri (PSD) cita como grandes empreendimentos de sua gestão a futura construção de duas pontes: uma ligará dois bairros da capital sergipana e a outra interligará Aracaju à Barra dos Coqueiros. A questão é saber se ao menos um desses dois empreendimentos ficará pronto até o fim do governo. Home vôte!

Entrou na dança

Zabumbeiro afamado, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), não fica parado se alguém estiver dançando. Foi o que ocorreu, ontem, no bairro São Conrado quando um popular o instigou a entrar num animado “piseiro”. Ao lado do candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT), Nogueira bateu de porta em porta para distribuir “santinhos” e pedir votos para o postulante à sua sucessão. Segundo Edvaldo, o São Conrado mudou pra melhor durante a gestão dele, graças a realização de muitas obras de infraestrutura. Ah, bom!

Violência juvenil

Quase um terço dos estudantes entre a 5ª e 8ª séries do primeiro grau já sofreu maus tratos. Segundo pesquisa divulgada pela ONG Plan Brasil, 28% dos jovens entrevistados foram agredidos. Os mais atingidos são os meninos. Segundo o estudo, 12,5% dos estudantes do sexo masculino foram vítimas de agressão, número que cai para 7,6% entre as meninas. A sala de aula é apontada como local preferencial das agressões, onde acontecem cerca de 50% dos casos relatados. Só Jesus na causa!

Ministros na terrinha

Aracaju será visitada por dois ministros de estado na próxima sexta-feira. Márcio Macêdo e Paulo Teixeira vêm à capital sergipana participar do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025. A solenidade está agendada para às 9 horas, na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe. Também presente ao evento, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, anunciará a liberação de cerca de R$ 1 bilhão para o Plano Safra, sendo R$ 506 milhões para a agricultura familiar e R$ 536 milhões para a agricultura empresarial. Então, tá!

Boca no trombone

O Grito dos Excluídos completa 30 anos no próximo sábado. O espaço de denúncia das desigualdades sociais históricas reúne dezenas de movimentos sociais e pastorais católicas. Para celebrar o aniversário, a Igreja Católica e as centrais sindicais estão convidando a sociedade sergipana para participar do desfile cívico de 7 de Setembro, na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju. a Concentração será às 8 horas, em frente à Catedral Metropolitana. O mote do Grito dos Excluídos deste ano será “Todas as formas de vida importam. Mas quem se importa?”. Participe!

Homenagem a dona Maria

O senador Laércio Oliveira (PP) apresentou um projeto de resolução propondo que a Procuradoria Especial da Mulher no Senado seja batizada de senadora Maria do Carmo Alves. Vítima de câncer, ela morreu sábado passado em Aracaju. Laércio lembra que dona Maria foi a única mulher eleita três vezes seguidas para o Senado, tendo se dedicado a levar assistência às mulheres e as pessoas menos favorecidas. A missa de sétimo dia pelo sufrágio da alma da ex-senadora está agendada para às 19 horas da próxima sexta-feira, na Igreja Nossa Senhora Rainha do Mundo, em Aracaju. Prestigie!

Contra os sujismundos

O Senado decidiu adiar a votação do projeto de lei que flexibiliza as regras de inelegibilidade. Forte opositor da propositura, o senador Alessandro Vieira (MDB) alertou que a aprovação do texto poderá beneficiar muitos políticos que já foram condenados. O emedebista disse que a proposta afasta a sociedade do Congresso, pois vai contra a vontade da população. “Esta é uma iniciativa originária da filha do ex-deputado Eduardo Cunha, a deputada Dani Cunha”, afirmou Vieira. Por fim, Alessandro disse que atua no Senado para endurecer penas, não para enfraquecê-las. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Estado de Sergipe, em 15 de agosto de 1919.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias