A vontade de Mitidieri e o sonho de Márcio Macêdo

Embora não confesse nem sob tortura, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), dorme e acorda torcendo para o ministro Márcio Macêdo (PT) disputar a Prefeitura de Aracaju. Explica-se: uma vitória do petista no pleito do próximo ano reduz sobremodo o protagonismo dele no governo do presidente Lula (PT), afastando-o praticamente da disputa eleitoral de 2026, quando o pessedista concorrerá à reeleição e espera ter o apoio do petista. Ocorre que o sonho de Macêdo é exatamente criar as condições para se candidatar ao governo de Sergipe, justamente contra Mitidieri. Ao contrário do que alguns aliados do governador divulgam pelas redes sociais, o ministro não repetirá o equívoco do saudoso ex-senador Zé Eduardo Dutra (PT), que deixou a presidência da poderosa Petrobras, na metade do primeiro governo Lula, para disputar, sem sucesso, uma cadeira no Senado. Político experiente, Márcio Macêdo sabe que permanecendo no prestigiado Ministério até 2026 poderá ajudar muito o estado de Sergipe. Ademais, até lá, ele terá criado as condições para disputar o governo estadual com amplas chances de vitória, principalmente se essa nova gestão do presidente Lula for bem nas áreas social e a econômica. Quem viver, verá!

Menor aldeia

Sergipe é o estado brasileiro com a menor população de indígenas: 4.708, correspondendo a 0,21% da população sergipana. Dados do Censo Demográfico 2022 revelam que em todo o Brasil são 1.693.535 indígenas, equivalente a 0,83% da população brasileira. Em Sergipe, os municípios com maior número de indígenas são Aracaju (1.944), Nossa Senhora do Socorro (476), Porto da Folha (432), São Cristóvão (252) e Estância (139). Apenas 329 deles, ou seja, 7% do total, vivem na Ilha de São Pedro, único território indígena de Sergipe. Ah, bom!

Cadê o dinheiro?

Os servidores da Fundação Estadual de Saúde, da Fundação Hospitalar de Sergipe e do Instituto Parreiras Horta paralisam as atividades de hoje até a próxima quinta-feira. A paralisação visa protestar contra a não concessão de reajuste salarial à categoria. Amanhã e quinta as manifestações vão ocorrer na Praça General Valadão, centro de Aracaju. A maior revolta dos trabalhadores é porque o governo Mitidieri não os contemplou nem com o mísero reajuste de 2,5% concedido aos demais servidores estaduais. Misericórdia!

Vereadora se licencia

O último boletim médico sobre o quadro clínico da vereadora aracajuana Ângela Melo (PT) trouxe boas notícias. A parlamentar apresentou melhoras e os profissionais que a assistem atestaram o fim da pneumonia, doença que provocou o seu internamento. Apesar da recuperação, não há previsão para a petista deixar a UTI do Hospital Primavera, em Aracaju. A assessoria da vereadora deu entrada, ontem, na Câmara Municipal em um pedido de licença por 90 dias para que ela possa concluir o tratamento médico iniciado no começo de julho passado. Melhoras!

Novo sergipano

O engenheiro agrônomo, advogado e doutor em Sociologia Manoel Moacir Costa Macêdo é o mais novo cidadão sergipano. Em sessão especial ocorrida ontem, a Assembleia Legislativa entregou ao ilustre o título de cidadania, proposto pelo deputado estadual Luciano Pimentel (PP). Nascido no município baiano de Rio Real, Manoel Moacir disse que sempre se sentiu filho de Sergipe: “Fui parido de um útero sergipano, pois minha mãe é de Itabaianinha com raízes em Tomar do Geru. Não tive talvez a felicidade de nascer aqui, mas a felicidade de escolher viver em Sergipe”, discursou o homenageado. Supimpa!

O escorregão do bispo

Os vereadores de Poço Redondo estão tiriricas de raiva com o bispo da Diocese de Propriá, dom Vitor Agnaldo de Menezes. Tudo porque o religioso aproveitou a missa em homenagem à padroeira daquele município para anunciar que as paróquias de Nossa Senhora da Conceição, localizadas em Poço Redondo, agora pertencem a Canindé do São Francisco. Nem precisa dizer que os vereadores protestaram contra a decisão do bispo. Em nota, eles lembraram a dom Vitor que a disputa territorial entre os dois municípios ainda não teve uma decisão final da Justiça. Ou seja, o reverendo colocou o carro diante dos dois e desagradou meio mundo de gente no semiárido sergipano. Crendeuspai!

Lero lero político

Os partidos Republicanos, PDT e União Brasil exibem, nesta semana, propaganda partidária em rede nacional de rádio e televisão. Os programas serão veiculados sempre entre 19h30 e 22h30, com duração de 30 segundos a um minuto e meio, e em dias específicos. Hoje, o Republicanos contará com um minuto e meio; já o PDT e o União Brasil terão trinta segundos, respectivamente. As propagandas das agremiações se repetirão na mesma ordem na próxima quinta-feira. No sábado, somente o PDT e o União Brasil terão inserções veiculadas, de 30 segundos cada um. Haja paciência para ouvir tanto papo de cerca Lourenço. Só Jesus na causa!

Cartão vermelho

a turma do PDT de Aracaju quer ver o vereador Isac de Oliveira pelas costas. Ontem, o presidente do diretório municipal pedetista, Evandro Galdino, deixou claro para o parlamentar que a porta da rua é a serventia da casa. A direção do PDT está por aqui com Isac desde que o distinto chutou o pau da barraca e virou um crítico voraz da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, mandachuva do partido em Sergipe. Entrevistado pela rádio Fan/FM, Galdino soltou o verbo contra o ainda pedetista, alegando que se ele não pedir para sair, o partido vai expulsá-lo. Home vôte!

Novidade para os jovens

Aracaju vai ganhar um hub de inovação, que vem a ser um ambiente físico e on-line de conexão e desenvolvimento de soluções inovadoras. A boa notícia foi dada ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) por Dayvid Sousa, coordenador-geral de Tecnologia Social e Economia Solidária do Ministério da Ciência e Tecnologia. O empreendimento, que já conta com R$ 3 milhões, fruto de uma emenda parlamentar, vai ser instalado no Centro de Arte e Cultura J. Inácio, na Orla da Atalaia. O hub de inovação será utilizado para capacitação de jovens na parte de ciência e tecnologia, além de funcionar como uma incubadora de startups, fomentando o desenvolvimento de novos negócios. Aff Maria!

Demagogia contestada

O secretário estadual da Educação e vice-governador Zezinho Sobral (PDT) ficou numa tremenda saia justa ao esbanjar demagogia diante de um grupo de professoras que protestava contra o governo Mitidieri. Ao chegar no Tribunal de Contas para um evento e ver a manifestação, Sobral se aproximou serelepe para cumprimentar as educadoras, porém foi advertido por uma delas, de microfone em punho, que os servidores estaduais não querem aperto de mão, nem tapinhas nas costas, mas que o governador Fábio Mitidieri (PSD) cancele o exagerado reajuste de 50% aplicado à contribuição do Ipesaúde. Descabriado, Zezinho saiu de fininho e, mais do que ligeiro, entrou no prédio TCE. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 20 de fevereiro de 1932.

