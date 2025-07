Acordão político com o PT não garante a reeleição de Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Já tem muita gente apostando que um possível acordão político coordenado pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) seria vitorioso nas eleições de 2026. Tem se falado muito num possível apoio integral dos petistas sergipanos ao pedessista, dentro de uma estratégia nacional para reeleger o presidente Lula da Silva (PT). Os que defendem esse acordão juram que se ele for concretizado ninguém tira a reeleição do governador. Ledo engano! Entre a campanha eleitoral e a diplomação dos candidatos vitoriosos muita água passa por debaixo da ponte. Nem sempre uma chapa branca apoiada pelas principais lideranças do estado resulta na vitória dos candidatos majoritários. Caso o eleitorado não engula a armação política, a vaca vai para o brejo e ponto final. Conclui-se que o uso da máquina estatal não é garantia de sucesso nas urnas, nem acordão político é sinônimo de vitória. Isso significa dizer que quem apostar uns trocadinhos agora nessa articulação de bastidores corre o risco de ficar endividado. Portanto, muita calma nessa hora. Misericórdia!

Calou por que?

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) garante que o silêncio do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), sobre o tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos não é por acaso, mas por conveniência com setores da extrema direita. A parlamentar defende que o governo estadual precisa reafirmar a soberania do país, pois a interferência dos EUA no Brasil afeta toda a população sergipana, “que já vem sofrendo com a fome, a insegurança alimentar e o desemprego”, discursa. Deus é mais!

Contra a educação

O portal Mangue Jornalismo expõe os seis deputados federais sergipanos que votaram favoráveis ao Projeto de Lei que retira R$ 30 bilhões reservados para educação e saúde visando financiar dívidas do agronegócio. Apoiaram a retirada dos recursos do pré-sal destinados à educação e à saúde para repassar ao agronegócio os deputados Rodrigo Valadares (União), Ícaro de Valmir (PL), Nitinho (PSD), Yandra Moura (União), Katarina Feitoza (PSD) e Gustinho Ribeiro (Republicanos). O deputado Thiago de Joaldo (PP) estava ausente e João Daniel (PT) foi o único a votar contra. Creindeuspai!

Chumbo grosso

O município sergipano de Itabaiana lidera ranking nacional em mortes por intervenção policial, com mais de 50% dos óbitos resultantes de ações da polícia, atingindo alarmantes 75,6%. É o que revela a 19ª Edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgada ontem, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em nível nacional, Sergipe é o 4º estado com mais mortes decorrentes de intervenções policiais, registrando 6,3%, índice que supera a média nacional de 2,9 mortes por 100 mil habitantes. Home vôte!

Festa da Laranja

Uma reunião entre representantes do governo de Sergipe com o prefeito de Boquim, Jackson do Mangue Grande (PSD), decidiu pelo resgate da Festa da Laranja. Este evento, que celebra a cultura e a produção de laranja no município de Boquim, não acontece desde 2015. Após a reunião, o gestor pessedista disse que a Festa da Laranja representa a história, a identidade e o pertencimento do povo boquinhense. “Essa tradição marcou gerações mas, por um tempo, ficou adormecida”, frisou o gestor. O presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, e o secretário estadual da Agricultura, Zeca da Silva, participaram da reunião que decidiu pela realização da festa. Então, tá!

Tática evangélica

Não fragmentação de votos é a estratégia evangélica para eleger representantes das diferentes denominações na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. De acordo com o jornal O Globo, a orientação da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil é para cada denominação investir no número de candidatos que acredita eleger, focando de preferência em uma candidatura como “carro-chefe”. Há um perfil que é exigido dos postulantes a deputado: além da cega obediência ao seu líder maior, devem defender intransigentemente as bandeiras conservadoras. Aff Maria!

Mutirão governista

O governo de Sergipe foi transferido, hoje, para o pequeno município de General Maynard. Batizado de “Sergipe é Aqui”, o mutirão governista oferece o que o Estado não garante no dia a dia dos sergipanos. Enquanto o governador Fábio Mitidieri (PSD) e lideranças políticas distribuem tapinhas nas costas do eleitorado, servidores públicos realizam atividades simples, como medição da pressão arterial e testes de glicemia. Estes mutirões nunca deram resultados duradouros. Esbanjam, porém, um forte cunho eleitoreiro, na medida em que oferecem serviços básicos às mesmas pessoas pobres que passam a vida inteirinha mendigando ao governo uma simples consulta ou um exame médico. Só Jesus na causa!

Figurinhas repetidas

Pelo andar da carruagem, o eleitor sergipano não terá muita opção para votar em 2026. Até agora, os pré-candidatos citados pelas esquinas de Sergipe são da velha guarda da política. Mesmo os mais jovens em idade foram forjados em legendas conservadoras. Portanto, pelo que se ouve por aí, todos vão ao próximo baile com as fantasias das festas anteriores. São figuras recauchutadas tentando emplacar um discurso de novo. Ao eleitor compete analisar cada proposta e rejeitar as falsas promessas feitas e refeitas pelos indigitados ao longo do tempo. Arre égua!

No lugar certo

O secretário estadual da Saúde, médico Cláudio Mitidieri (PSB), já está em campanha para a Câmara Federal. Aliás, o distinto foi colocado no lugar certo pelo primo e governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). A Saúde é considerada uma excelente fábrica de parlamentares. O saudoso médico Ivan Paixão obteve dois mandatos na Câmara Federal (1999-2007) após ter administrado aquela pasta. O também ex-secretário da Saúde, Eduardo Amorim (PSDB), foi deputado federal (2007-2011) e senador (2011-2019), ocorrendo o mesmo com o petista Rogério Carvalho, eleito deputado federal (2011-2015) e depois senador, nas eleições de 2018. Ah, bom

Proposta recusada

Reunidos em Assembleia, os professores da rede estadual recusaram a proposta do governo de Sergipe em reajustar o triênio em 5% só no próximo ano, com a promessa de repetir o mesmo percentual em 2027 e 2028. A grande maioria dos educadores consideraram muito ruim a oferta do Executivo e decidiram permanecer em assembleia permanente visando pressionar o governo a aumentar o percentual de reajuste do triênio. Pelo visto, se o governador Fábio Mitidieri (PSD) não abrir a mão, dificilmente ele chegará a um acordo com os professores. Misericórdia!

De bar em bar

Num boteco imundo da periferia de Aracaju, um bebinho perguntou a outro pinguço pra onde eles iriam em seguida: “Pra qualquer lubar”, respondeu o pé de cana. Hic! Hic!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 17 de março de 1874.

