Agora no 2º turno, Aracaju tem pesquisas pra todos os gostos

Tal qual ocorreu no 1º turno, as pesquisas prometem embaralhar as cabeças dos eleitores agora na disputa entre os prefeituráveis Luiz Roberto (PDT) e Emília Corrêa (PL). Para se ter uma ideia, até a próxima sexta-feira devem ser divulgadas sete consultas de intenção de votos. Nem precisa dizer que serão exibidos índices pra todos os gostos. Nessa confusão de percentuais, os aracajuanos ficam inseguros, principalmente os indecisos, que costumam votar em quem está na liderança. Diante de tantos números diferentes, é bom o eleitor não apostar nesse ou naquele candidato. Portando, por conta dessa profusão de pesquisas, algumas feitas ao gosto de quem as paga, Aracaju só deverá ter certeza sobre quem vencerá às eleições para a Prefeitura após a contagem dos votos. Misericórdia!

Choro de derrotada

A deputada federal Yandra de André (União), candidata derrotada à Prefeitura de Aracaju, tem se queixado dos ataques feitos pelos adversários à família dela, em especial ao pai. Esta, aliás, é a explicação da fidalga para não apoiar nem um nem outra agora no 2º turno. Alguém precisa dizer à ex-prefeiturável que palanque não é andor, assim como política não é ambiente para a madre superiora do Convento Santo Antônio. As agressões pessoais são reprováveis, mas a Justiça Eleitoral tem sido rápida em punir quem exagera nas críticas ou divulga mentiras. No mais, tudo não passa de choro de derrotada. Cruz, credo!

Braços cruzados

Apesar de a Justiça ter considerado ilegal a paralisação dos professores da rede estadual, a grande maioria dos educadores não bateu ponto, hoje, nas escolas. Revoltados com a recusa do governador Fábio Mitidieri (PSD) em negociar a pauta do Magistério, os professores prometem permanecer de braços cruzados até a próxima quinta-feira. Hoje à tarde, eles realizam um ato público no Calçadão da rua João Pessoa, centro de Aracaju, para denunciar que “com festa e bolo, o governo quer enganar o povo”. Home vôte!

Malandragem a caminho

Os sergipanos devem ficar atentos ao comportamento de determinados prefeitos depois das eleições. Alguns derrotados devem abandonar as administrações, armar verdadeiras bombas relógios visando dificultar os gestores eleitos no último dia 6. Felizmente, o Ministério Público e o Tribunal de Contas de Sergipe estão de olho nesses espertalhões e prometem punir aqueles que violarem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, quem estiver pensando em bagunçar as prefeituras deve abrir os olhos para não terminar dando com os costados nas barras da Justiça. Aff Maria!

Apoio de peso

Os vereadores reeleitos de Aracaju, Ricardo Vasconcelos e Nitinho Vitalle – ambos do PSD – anunciaram, ontem, o apoio ao prefeiturável Luiz Roberto (PDT). Juntos, os dois tiveram 16.727 votos sendo, respectivamente, o 1º e o 4º mais votados entre os 26 vereadores eleitos na capital sergipana. No 1º turno, tanto Ricardo quanto Nitinho votaram e trabalharam pela candidata a prefeita derrotada Yandra de André (União). Nem precisa dizer que Luiz Roberto está sorrindo de orelha a orelha com o apoio dois parlamentares pessedistas. Marminino!

Vão às urnas

A comunidade universitária está votando, hoje, para eleger os futuros reitor e vice da Universidade Federal de Sergipe. Disputam o comando da reitoria os professores Valter Joviniano de Santana Filho, André Maurício, Rosalvo Ferreira e David Soares. A vice-reitoria da UFS está sendo disputada pelas professoras Martha Suzana Cabral Nunes, Silvana Bretas, Rogéria de Souza Nunes e o professor Alan Almeida. As eleições estão ocorrendo de forma remota, via SIGEleição, com a consulta aberta a todos os professores, técnicos administrativos e estudantes. Participe!

Abra o olho

A legislação eleitoral estabelece como crime, no dia da eleição, a arregimentação de eleitores ou a propaganda de boca de urna. A prática pode resultar em seis meses a um ano de detenção, com alternativa de prestação de serviços à comunidade, e multa que pode variar de R$ 5 mil a mais de R$ 15 mil. No dia da votação, também são proibidos o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Ah, bom!

Pires nas mãos

Os prefeitos sergipanos têm ido cada vez mais à Brasília garimpar recursos federais para investir em seus municípios. Todos começam a maratona pelos gabinetes dos deputados e senadores, que se prestam a acompanha-los aos Ministérios, onde apadrinham as demandas dos aliados. O esforço da bancada federal não é em vão. Agradecidos pela “mãozinha” na liberação das verbas, os prefeitos prometem apoiar as reeleições dos benfeitores ou votar em quem estes indicarem. Como diz o ditado popular: uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Creindeuspai!

Emília na PF

E quem deu com os costados, ontem, na Polícia Federal foi a candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Acompanhada por advogadas, a distinta foi saber a quantas anda a investigação sobre o disparo em massa de mensagens na internet com mentiras sobre ela. “Existem limites no sistema democrático eleitoral e quando eles são ultrapassados temos as leis para nos resguardar. Em qualquer situação que quiserem manchar a minha imagem, buscarei meus direitos de forma legítima”, afirmou Corrêa na saída da Superintendência da PF em Sergipe. Então, tá!

Arquivo em festa

O Arquivo Público de Sergipe está completando 101 anos de existência nesta terça-feira. A instituição guarda e preserva documentos produzidos pelo Poder Executivo ao longo da sua história, como correspondências oficiais, leis, decretos, documentos da burocracia estadual, mapas, fotografias, jornais, entre outros. Criado no governo de Maurício Graccho Cardoso, em 1923, o Arquivo Público está localizado na Praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju. Entre os documentos do vasto acerto está uma escritura de compra e venda de uma propriedade rural datada de 1673. Supimpa!

