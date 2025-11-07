Alcunha de “Dono do INSS” alvoroçou aliados de André Moura

Por Adiberto de Souza *

Os aliados do ex-deputado federal André Moura (União) correram para tentar estancar os comentários negativos após políticos terem lembrado em Brasília que, enquanto foi líder do governo Michel Temer (MDB), o indigitado era conhecido nas esferas do poder federal como “Dono do INSS”. Ontem, foi a vez de o deputado estadual Cristiano Cavalcante (União) fazer discurso na Assembleia defendendo o aliado político. Na tentativa de estancar a sangria desatada, o parlamentar argumentou que a alcunha foi “plantada” por petistas interessados em derrotar Moura na disputa por uma cadeira no Senado. Seja verdade ou não o que diz Cristiano, o certo é que os opositores do mandachuva do União Brasil devem explorar esse apelido durante a campanha eleitoral. Pior é que, os adversários de André vão aproveitar para associar o apelido de “Dono do INSS” às condenações dele a nove anos de cadeia por crimes de peculato, desvio e apropriação de recursos públicos, além de associação criminosa. Aliás, o senador Alessandro Vieira (MDB) sempre propagou em Sergipe que Moura só não foi preso porque fez um acordo no Supremo Tribunal federal: “Ele confessou os crimes que cometeu em Pirambu”, garante o emedebista. Portanto, apesar do esforço dos aliados políticos em blindá-lo, o passado de André será o grande adversário dele na campanha eleitoral que se avizinha. Home vote!

Promessa esquecida

Comunicadores da Fundação Aperipê estão cobrando ao governador Fábio Mitidieri (PSD) que mande para a Assembleia o prometido Projeto de Lei impedido que radialistas e jornalistas das rádios e TV Aperipê continuem recebendo salários abaixo do piso das duas categorias. Essa justa reivindicação foi feita pelos sindicatos em 2023, tendo o pessedista prometido atende-la prontamente, só que de lá pra cá neca de pitibiriba. Pior é que ninguém ouviu mais qualquer cobrança por parte dos sindicatos. Aliás, as duas entidades tiveram a oportunidade de cobrar o cumprimento da promessa, na última terça-feira, quando o governador ofereceu um reforçado café da manhã à imprensa, tendo aproveitado o regabofe zero oitocentos para propagandear as ações da gestão estadual. Arre égua!

Troca de nome

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei transformando a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania em Secretaria da Segurança e Cidadania. Segundo a distinta, o objetivo da mudança é permitir que a municipalidade exerça plenamente as ações de segurança urbana, auxilie na manutenção da ordem pública e proteja o patrimônio público municipal. Segundo a prefeita, a novidade do projeto é a criação na nova Secretaria da Coordenadoria de Enfrentamento e Combate à Violência contra a Mulher. Ah, bom!

Pesca proibida

O Ministério da Pesca e Aquicultura cancelou em todo o país as licenças de 10.570 pescadores profissionais, dos quais 361 são residentes em Sergipe. O cancelamento implica a perda dos direitos vinculados à inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira e à Licença na categoria de pescador e pescadora profissional. Perdeu a licença quem está aposentado por incapacidade permanente ou que recebe benefício de amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, assim como benefícios previdenciários que não permitam o pleno exercício de atividades comerciais ou econômicas. Só Jesus na causa!

Discurso perdido

Fracassou a tentativa da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) de jogar o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), contra o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). Tendo pulado a cerca para a canoa governista, a parlamentar tentou espalhar brasas no terreiro cidadanista, ao acusar Passos de ter silenciado sobre o rompimento político de Ricardo com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Só que, em vez de agradecer a Kitty pelo discurso, Marques preferiu se reunir com Georgeo: “Continuamos firmes na construção e no desenvolvimento de Aracaju e de Sergipe. Vamos para cima”, escreveu o vice-prefeito após a reunião com o aliado e com a nova presidente do Cidadania, Danyara Passos. Creindeuspai!

Mutirão governista

O governo estadual foi transferido, hoje, para Cristinápolis por conta de um mutirão do governo Mitidieri. Batizado de “Sergipe é Aqui”, o oba-oba governista oferece o que o Estado não garante no dia a dia dos sergipanos. Enquanto o governador Fábio Mitidieri (PSD) e lideranças políticas distribuem tapinhas nas costas do eleitorado, servidores realizam atividades simples, como medição da pressão arterial e testes de glicemia. Estes governos itinerantes nunca deram resultados duradouros. Esbanjam, porém, um forte cunho eleitoreiro, na medida em que oferecem serviços básicos às mesmas pessoas pobres que passam a vida inteira mendigando ao governo uma simples consulta ou um exame médico. Deus é mais!

Criança não é mãe

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) está propondo uma mobilização popular contra o projeto aprovado pela Câmara Federal revogando a Resolução 258/2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa norma garante o atendimento humanizado e acolhimento digno para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Segundo Linda, a revogação aprovada na Câmara abre as portas para a negligência e o sofrimento das meninas. “Estão tirando delas o direito ao cuidado, ao amparo e até mesmo ao aborto legal, garantido por lei desde a década de 1940”, afirma. A deputada espera que a mobilização popular impeça que o Senado aprove a matéria, que já foi batizada de Projeto da Pedofilia. Cruz, credo!

Votaram a favor

A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) condenou os seis deputados federais de Sergipe que votaram favoráveis ao já batizado de Projeto da Pedofilia, que dificulta o acesso ao aborto legal e a proteção de crianças e adolescentes. A psolista considerou gravíssimos os votos favoráveis à propositura por parte dos deputados federais Gustinho Ribeiro (Republicanos), Ícaro de Valmir (PL), Thiago de Joaldo (PP), Katarina Feitosa (PSD), Yandra Moura (União) e Rodrigo Valadares (PL). Sônia Meire fez questão de destacar que João Daniel (PT) foi o único deputado de Sergipe que votou contra esse projeto desumano, enquanto Fábio Reis (PSD) estava ausente à sessão. Misericórdia!

Câmara de mudança

A Câmara Municipal de Aracaju deve transferir sua sede, localizada no centro da cidade, para o bairro Coroa do Meio ou para a avenida Barão de Maruim. Pelo menos foi o que garantiu, ontem, o presidente do Legislativo, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD). O distinto ficou invocado com informações dando conta que havia o projeto de levar a Câmara para um lugar distante do povo: “Quem faz uma fala dessa, de mentira, não deveria estar na política”, fuzilou. Após descartar o terreno doado pelo governo no bairro Capucho, por falta de infraestrutura, Ricardo disse que o local da nova sede da Câmara ainda está sendo analisado juntamente com a Prefeitura. Então, tá!

Sob nova direção

O Tribunal de Contas de Sergipe estará sob nova direção a partir de dezembro próximo. Por unanimidade, os conselheiros elegeram Angélica Guimarães para presidir a Corte no biênio 2026/2027. Médica e pós-graduada em contabilidade pública, a eleita vai substituir a conselheira Susana Azevedo. Angélica Guimarães foi prefeita de Japoatã e exerceu quatro mandatos de deputada estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa em duas ocasiões. Aliás, Susana e o conselheiro Ulices Andrade também foram deputados estaduais antes de chegarem ao Tribunal de Contas. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, 15 de junho de 1931.

* É jornalista.

