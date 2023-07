Alguns palanques paralelos para 2024 já estão montados

Por Adiberto de Souza *

Antes de a campanha eleitoral de 2024 começar pra valer, os sergipanos assistirão verdadeiros comícios nas tribunas legislativas e em algumas rádios. Com exceções, vereadores pré-candidatos às prefeituras sergipanas vão usar as tribunas das câmaras municipais para se autoelogiarem, fazer promessas e, naturalmente, descer a madeira nos adversários. Por sua vez, alguns locutores com pretensões eleitorais intensificarão o uso das emissoras com o mesmo objetivo. Ressalte-se que em alguns casos, o rádio também será usado por “pistoleiros” nem sempre intelectuais a serviço de políticos sem escrúpulos. Aos sergipanos, cabe separar o discurso parlamentar, focado nos problemas dos municípios, dos bolodórios comuns aos pré-candidatos. Também deve mudar de estação quando perceber que o falastrão ao microfone não passa de um pau mandado a serviço de velhos e ultrapassados coronéis da política. Home vôte!

Último a saber

O diretório do PT de Aracaju se surpreendeu com a notícia dando conta que a Justiça determinou o leilão de imóveis da sede do partido para pagar uma dívida de campanha. Em nota, a legenda revela que já pagou 60% do “prego” e só não encerrou ainda essa pendenga porque a empresa credora não aceitou os acordos propostos. O diretório petista também informa que tão logo seja notificado judicialmente estará à disposição para tomar “as medidas cabíveis e apresentar uma nova proposta de acordo para quitação dos débitos”. Crendeuspai!

E agora José?

O arcebispo dom João José Costa desmentiu a Igreja Católica ao confessar que não renunciou ao comando da Arquidiocese de Aracaju por livre e espontânea vontade. Entrevistado pela rádio Rio/FM, o religioso afirmou que gostaria de permanecer atuando na Igreja até os 75 anos, mas foi chamado pelo representante do Papa Francisco no Brasil, que o mandou renunciar imediatamente. Dom João disse, ainda, não ter problemas de saúde, como chegou a ser divulgado. A aposentadoria do arcebispo foi divulgada pela CNBB, que também anunciou o bispo de Propriá, dom Vitor Agnaldo de Menezes, como o substituto interino do agora reverendo aposentado. Só Jesus na causa!

Assédio incentivado

Cerca de 51% dos brasileiros dizem que filmes e programas televisivos incentivam o desrespeito e o assédio a mulheres em ambientes de trabalho. Cerca de 73% acreditam que as mulheres são mostradas de maneira exageradamente sexualizadas no cinema e na TV, “reduzidas a seios e bundas”, com poucas roupas e pouco inteligentes. Feita pelo Instituto Geena Davis, a pesquisa revela que 63% dos entrevistados se preocupam com os padrões de beleza mostrados no cinema e na televisão, por serem irreais. Danôsse!

Linda no México

Quem avionou com destino ao México foi a deputada estadual Linda Brasil (Psol). Primeira mulher trans a ser eleita para a Assembleia Legislativa de Sergipe, a parlamentar participa, de hoje até sábado próximo, do 6º Encontro de Lideranças políticas LGBTI+ das Américas e do Caribe. Linda comporá a mesa que vai discutir sobre Inovações Trans para Transformar Vulnerabilidades em Poder Político. “Haverá uma troca de experiências porque, além de sermos LGBTQIA+, também defendemos pautas importantes, como as questões sociais e racial, meio ambiente, saúde e educação”, frisa a deputada. Então, tá!

Novo Hino

Nunca mais se falou na possibilidade de substituir por outro o atual Hino de Sergipe (Alegrai-vos Sergipanos). A proposta de mudança foi apresentada pelo membro da Academia Sergipana de Letras, professor Joubert Uchôa. Segundo o acadêmico, o atual hino ficaria para homenagear a Independência do Estado e, para o lugar dele, seria escolhido um outro, através de concurso público nacional. Caberá ao governo estadual decidir se acata a sugestão do acadêmico e promove o concurso. Aguardemos, portanto!

Águas mansas

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), tem tido dias calmos, de bons ventos e águas mansas pras bandas da Assembleia. Ressalte-se que o bom relacionamento entre os poderes é ótimo para o Estado, porem esta comunhão de interesses não pode ser confundida com submissão. Os deputados governistas precisam levar em conta que um Legislativo disposto a defender os interesses da população não deve se transformar numa Casa do amém, curvando-se a todos os caprichos do governante de plantão. Marminino!

Na cabeça de Lula

O ministro Márcio Macêdo (PT) garante que o presidente Lula da Silva (PT) decidirá a reforma ministerial na hora certa. Segundo o Márcio, a decisão sobre eventuais mudanças está na cabeça do “Barba”: “É um assunto que ele está refletindo, pegando, maturando as informações”, disse. Ministro “palaciano”, Macedo ocupa um dos cargos mais próximos do presidente e o auxilia no relacionamento com o Congresso. A reforma ministerial em gestação visa garantir ao governo um robusto apoio de deputados federais e senadores. Aff Maria!

De olho em 2024

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), quer melhorar ainda mais o seu relacionamento com a Câmara Municipal. Para tanto, convidou o vereador Joaquim da Janelinha para assumir a Secretaria de Articulação Política. O parlamentar será substituído no Legislativo pelo desportista Milton Dantas (Pros), atual presidente da Federação Sergipana de Futebol. A posse de Joaquim ocorrerá em agosto, mas ele já está conversando sobre política com os colegas de parlamento. Miltinho tem forte atuação no mundo esportivo, além de um bom relacionamento com os vários setores da sociedade aracajuana, pois atuou como bancário e sindicalista durante muitos anos. Boa sorte aos dois!

Obra virtual

Embora a ordem de serviço tenha sido assinada no ano passado, o governo de Sergipe ainda não iniciou a pavimentação asfáltica do trecho da rodovia que vai do povoado Cafuz, no entroncamento com a BR-235, ao povoado Pedrinhas, em Areia Branca. À época, o então governador Belivaldo Chagas (PSD) garantiu que os R$ 15 milhões para a execução da obra já estavam em caixa. Segundo o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), apesar da garantia dada pelo governo de que a pavimentação seria iniciada imediatamente, até hoje não se colocou uma única pá de cimento na mal conservada estradinha. Misericórdia!

Óleo de peroba

De um bebinho, num boteco da periferia de Aracaju: “O inelegível capitão de pijama tem reclamando que muita gente não vai com a cara pálida dele. Ora bolas, a antipatia ao energúmeno é por causa de sua deslavada cara de pau”. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 13 de janeiro de 1875.

