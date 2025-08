Alguns políticos de Sergipe defendem o rouba mas faz

Por Adiberto de Souza *

Ardilosos, os políticos acostumados a meter a mão grande no dinheiro do povo vivem propagando pelas esquinas de Sergipe um discurso ufanista. A narrativa deles tenta convencer os incautos de que ao povo interessa mais a liberação de milhões em verbas federais para obras e serviços do que o passado limpo do homem público. Estes bandidos do colarinho branco até parecem alunos dedicados do ex-governador paulista Ademar de Barros (1901-1969), eternizado pelo chavão “rouba mais faz”. Para tais “ademaristas”, condenar quem se elege pensando em se locupletar é coisa de uma oposição recalcada e radical, de uma imprensa revanchista. No íntimo, esses maus políticos vivem a indagar: “Ora, o que há demais o homem público ficar com um percentual das emendas parlamentares concebidas para construir uma escola ou um hospital?”. Felizmente, a maioria dos sergipanos não concorda com tamanho disparate, já tendo demonstrado isso em eleições passadas. Por sua vez, a Justiça tem punido com inelegibilidade e até condenado à cadeia quem levou pra casa os recursos destinados ao combate das mazelas que atormentam a população carente. Marminino!

Bem na fita

O jornal Valor Econômico dedicou uma página inteira ao arquiteto sergipano Ezio Déda. Com o título “Um criador em série de museus”, a reportagem revela que Ezio é um dos maiores divulgadores da cultura sergipana e cita, entre os seus feitos, o Memorial Professor Joubert Uchôa, que ele criou para a Universidade Tiradentes. Diretor do Museu da Gente Sergipana, Déda está focado na criação do Memorial Irmã Dulce, em São Cristóvão e na Vila Vaticano, hub de inovação a ser edificada em Aracaju. Supimpa!

Bico seco

Sergipe tem uma comunidade onde a água tratada não chega há 15 anos. Isso mesmo, uma década e meia. É o povoado Lagoa do Roçado, no município de Monte Alegre. Segundo os moradores, depois que uma equipe da Companhia de Sergipe (Deso) apareceu por lá para fazer uma manutenção no equipamento, nunca mais a água subiu para a caixa d’água de onde era distribuída para as residências. Sem outra alternativa, a população recorre à velha e cansativa lata d’água na cabeça. Só Jesus na causa!

Discurso de perseguida

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), não engoliu direito a suspeita de superfaturamento na compra dos 15 ônibus elétricos. levantada pelo Tribunal de Contas de Sergipe. A distinta também criticou a determinação do TCE para a imediata retomada da concorrência do transporte coletivo. Sem citar nomes, Corrêa denunciou a existência de uma engenharia montada para torná-la inelegível. “Enquanto não tornarem a prefeita Emília inelegível, não vão parar”, disse ela. Home vôte!

Sob nova direção

O senador Rogério Carvalho (PT) tomou posse, ontem, como o novo presidente do PT em Sergipe. A troca de comando da legenda no estado ocorreu durante o encerramento do 17º Encontro Nacional do PT, realizado em Brasília. Eleito no início de julho passado, com 70% dos votos, Carvalho substituiu o deputado federal João Daniel (PT) e comandará a legenda pelos próximos quatro anos. Em Aracaju, o partido será presidido pelo vereador Camilo Daniel, eleito com o apoio da corrente política liderada por Rogério. Boa sorte aos dois nessa nova empreitada!

E o povo, ó!

Enquanto o povo vive refém da bandidagem, que pratica todo tipo de violência em Sergipe, policiais militares, em número considerável, estão a serviço de órgãos públicos e fazendo segurança de autoridades. Este fato mostra que os sucessivos governos estaduais nunca demonstram interesse em inibir a cessão de policiais para proteger órgãos públicos e seus integrantes. O resultado disso é que o contribuinte paga impostos em excesso para garantir a segurança de uns poucos privilegiados, enquanto reza a Deus que proteja a sua vida e o seu patrimônio. Creindeuspai!

Ex-secretários notificados

Os ex-secretários de Saúde de Sergipe, Mércia Feitosa e Walter Pinheiro, foram notificados a devolver, juntos, quase R$ 45 milhões, que foram destinados pelo governo federal ao Serviço de Atendimento em Unidade Móvel (Samu). Esta informação foi divulgada pelo site de notícia CartaCapital. A cobrança envolve repasses realizados entre janeiro de 2022 — durante a gestão de Belivaldo Chagas (Pode) — e setembro de 2023, já sob o governo de Fábio Mitidieri (PSD). Mércia Feitosa solicitou ao Ministério da Saúde um prazo maior para apresentar os documentos, enquanto Pinheiro afirmou que o processo segue em fase de diligências. Arre égua!

Cerveja é saúde

Contestando outros estudos que relacionam o álcool a uma piora em quadros neurológicos de saúde, uma nova pesquisa de especialistas de várias nacionalidades mostra que beber até duas cervejas por dia pode diminuir o risco de ter demência. O interessante do levantamento é que aqueles pacientes que bebiam quantidades de álcool moderadas apresentaram 38% menos chance de ter demência do que aqueles que não bebem bebidas alcóolicas. Os pesquisadores perceberam que beber até 14 latas de cerveja ou taças de vinho por semana, em média duas por dia, garantiu uma incidência 47% menor de demência contra aqueles que não bebiam álcool. Aff Maria!

Novo hino

Nunca mais se falou na possibilidade de substituir por outro o atual Hino de Sergipe (Alegrai-vos Sergipanos). A proposta de mudança foi apresentada pelo membro da Academia Sergipana de Letras, professor Joubert Uchôa. Segundo ele, poucas pessoas sabem cantar o Hino de Sergipe, tido por alguns como um plágio da ópera de Rossini, ‘A Italiana em Argélia’. Pela proposta do educador, o atual hino ficaria para homenagear a Independência do Estado e, para o lugar dele, seria escolhido um outro através de concurso público nacional. Caberá ao governo Mitidieri decidir se acata a sugestão do acadêmico e promove o concurso. Misericórdia!

Volta ao batente

As sessões plenárias da Câmara Municipal de Aracaju serão retomadas amanhã, após quase duas semanas de recesso parlamentar. Os 26 vereadores aproveitaram esse período para intensificar os contatos com os eleitores, ouvir as reivindicações deles e, naturalmente, encaminhá-las para a Prefeitura. Hoje, as atividades administrativas da Câmara voltam a ser realizadas, durante os dois turnos: das 7h às 18h. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 4 de janeiro de 1897.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias