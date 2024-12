Aliados de Emília Corrêa brigam por cargos na Prefeitura

Por Adiberto de Souza *

A disputa pelos cargos dos 1º e 2º escalões da Prefeitura de Aracaju está provocando cizânia entre os aliados da prefeita eleita Emília Corrêa (PL). Até a semana passada, esta briga por secretarias, presidências e coordenadorias de órgãos públicos ocorria nos bastidores. No último sábado, porém, o major PM/Lino (PSDB) botou a boca no trombone. Alegando ter sido preterido da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o militar partiu pra cima do futuro vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) com quatro pedras nas mãos. Candidato a vereador derrotado, Lino gravou um vídeo onde lembra ao aliado ter se empenhado como poucos pela eleição de Emília, não sendo justo ter sido escanteado na hora da divisão do bolo. Revoltado, o major disse ter tomado uma senhora rasteira de Ricardo, a quem acusou de agir com pilantragem contra ele. À boca miúda, se comenta nas esquinas de Aracaju ser grande o número de aliados da futura gestora contrariados por não terem sido ainda contemplados com uma gorda sinecura na Prefeitura. Tal qual o major, estes também devem externar seus queixumes até o fim das nomeações. É muito porque existem menos cargos comissionados do que interessados neles que a prefeita ainda não conseguiu indicar todo o secretariado e dirigentes de órgãos do 2º escalão. Misericórdia!

Relações cortadas

Não convidem para o mesmo regabofe o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e André Moura, pois pode sair briga pra mais de légua. Mandachuva do União Brasil em Sergipe, Moura ainda não engoliu o fracasso eleitoral da filhota Yandra (União), que ficou pelo caminho na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Para ele, o grande culpado pela derrota da herdeira foi Edvaldo. Segundo André, o pedetista só conseguirá unir os governistas, como promete, se for contra ele próprio. Injuriado com Nogueira, Moura o acusou de não ter liderança: “A partir de janeiro, quando deixar a prefeitura, ele não será ninguém”, fustigou. Creindeuspai!

Levou pau

O governo de Sergipe levou pau na avaliação feita pelos professores sobre a política educacional. A nota aplicada ao Executivo foi de apenas 1,82. Já dos 74 municípios onde o Sindicato dos Educadores de Educação Básica (Sintese) representa as professoras e os professores, 71 foram reprovados. As maiores notas foram para Itabaiana (6,48); Laranjeiras (6,11) e Simão Dias (5,93). Outros quatro municípios tiram notas abaixo de 1,0: Neópolis (0,73); Pacatuba (0,88); Tomar do Geru (0,92) e Aquidabã (0,93). Só Jesus na causa!

Dia de coletiva

O senador Laércio Oliveira, prefeitos, vices e vereadores eleitos pelo PP em Sergipe concedem entrevista coletiva nesta segunda-feira. Será a partir das 11 hora, na sede da sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos. Após as perguntas e respostas, haverá um almoço de confraternização. Na semana passada, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), também reuniu a imprensa para prestar contas dos oito anos à frente da Prefeitura de Aracaju. Ah, bom!

Filho ilustre

Nascido em Laranjeiras, o governador interino de Sergipe, Zezinho Sobral (PSB), é o mais novo filho ilustre de Arauá. Ao receber a homenagem, o pessebista disse ter uma forte relação com aquele município, especialmente com áreas como a agricultura familiar e a citricultura, “que são marcas fortes desta terra”. Zezinho está governador desde o último dia 19 quando o titular Fábio Mitidieri e a esposa Érica foram aos Estados Unidos em viagem particular. O casal deve flanar nos States até o próximo dia 29. Aff Maria!

A cor do desemprego

O desemprego tem cor: ela pode ser vista no isopor do geladinho, no algodão doce vendido nos parques e praias de Sergipe, nos sombreiros dos vendedores de picolés, nas cestas de pastéis e acarajés, no fogareiro improvisado para assar o queijo coalho, no saco cheio dos catadores de latinhas vazias, et cétera e tal. Enquanto milhares de desempregados tentam sobreviver vendendo algum produto ou fazendo bicos, boa parte dos políticos está preocupada unicamente em lotear o patrimônio público e em conseguir “boquinhas” rendosas nos governos estadual, federal e nas prefeituras para os apaniguados. Assim também já é demais também!

Grana na conta

O governo de Sergipe começa a pagar, hoje, a folha salarial deste mês. O pagamento dos salários e benefícios será feito em duas etapas: hoje recebem os aposentados e pensionistas. Já amanhã o pagamento será direcionado aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, com o cumprimento do calendário, serão cerca de R$ 480 milhões injetados na economia sergipana. Então, tá!

Educação desigual

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A consulta popular alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Arre égua!

Sombra e água fresca

O jornalista Gilvan Manoel publicou no Jornal do Dia que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), “não gosta de trabalhar, por isso já admite a possibilidade de não disputar a reeleição em 2026”. O coleguinha se refere à afirmação feita pelo pessedista após ter sido filmado em Buenos Aires assistindo à final da Taça Libertadores. Diante das críticas, Mitidieri aventou a hipótese de desistir da reeleição para se tratar e cuidar da família. O fidalgo deu a entender que o governo é a principal causa de seus problemas de saúde. Marminino!

Dinheiro a rodo

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário está denunciando que, no mês passado, todos os juízes e desembargadores de Sergipe receberam contracheques com valores acima do teto salarial estabelecido pela Constituição Federal, que nos estados é limitado ao R$ 39 mil. O Sindijus informa que mais de 50 magistrados sergipanos receberam no mês passado remunerações acima de R$ 100 mil. Tem casos de R$ 139 mil. Por fim, a entidade sindical lamenta que “a Justiça, com ‘olho grande’, só vê os seus privilégios e destrói a imparcialidade. Isso tem que mudar”. Home vôte!

Graham Bell proibido

Tal qual fez o Senado, a Assembleia de Sergipe também aprovou um Projeto de Lei proibindo o uso de celulares nas escolas. De autoria do deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania), a propositura estabelece diretrizes para o uso de telefones portáteis e outros dispositivos tecnológicos no interior das unidades escolares. O celular só será permitido como ferramentas pedagógicas. O uso também é liberado para os alunos com deficiência ou com condições de saúde que necessitam destes dispositivos para monitoramento ou auxílio de sua necessidade. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 13 de dezembro de 1950.

* É editor do Portal Destaquenotícias