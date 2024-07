André Moura e Belivaldo sacramentaram o racha governista

Por Adiberto de Souza *

O racha dos governistas em Aracaju foi oficializado, no último final de semana, com as homologações das candidaturas a prefeita e a vice, respectivamente, de Yandra de André (União) e Belivaldo Chagas (Pode). Agora não há mais volta: o bloco da situação vai à disputa pelo comando da capital sergipana seriamente divido. A banda ainda comandada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) terá que se virar nos trinta para eleger o prefeiturável Luiz Roberto (PDT). Este deverá ser fortemente atingido pelo fogo amigo do grupo liderado por André Moura (União) e Belivaldo. A depender de como os dois lados se comportem durante a campanha, podem editar um “abraço de afogados” e ficarem fora do segundo turno. Por outro lado, caso Yandra e Luiz Roberto passem para o segundo turno vão aumentar ainda mais o racha interno, com sérias consequências para as eleições de 2026. Aliás, já estão espalhando pelas esquinas de Sergipe que, a depender do andar da carruagem, Sergipe poderá assistir, daqui a dois anos, André Moura e Belivaldo Chagas disputando o Senado e o Governo contra Fábio Mitidieri e quem mais queira encara-los. Como diz o ditado popular: “Trair e coçar e só começar”. Marminino!

Trem da alegria

Repercutiu na imprensa a reportagem do site Destaquenoticias sobre o número de cargos em comissão no governo Mitidieri. O estado já conta com 3.304 CCs, dos quais 737 foram criados pela atual gestão. Com o título “CCs como bananas”, o editorial do Jornal do Dia afirma existir no estado “quem vislumbre na multiplicação dos CCs um trem da alegria operando a todo vapor”. E o JD prossegue: “quando o então candidato Fábio Mitidieri prometeu gerar empregos com a mesma facilidade de quem vende bananas na feira, ninguém imaginou a inusitada estratégia a ser adotada para tentar honrar a palavra empenhada”. Home vôte!

Vai à luta

A delegada de polícia Danielle Garcia (MDB) anunciou que não desistir da disputa pela Prefeitura de Aracaju nem que a vaca tussa. Preocupada menos com o racha governista e mais com seu futuro político, a fidalga anunciou que o partido realizará convenção no próximo dia 4, para homologar sua candidatura e dos postulantes à Câmara de Vereadores. Danielle disputou a Prefeitura em 2020 e foi ao segundo turno, quando obteve 109.864 votos, perdendo para Edvaldo Nogueira (PDT), votado por 150.823 eleitores aracajuanos. Aff Maria!

Quatro vagas

Os pretendentes a uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju terão duas chances a mais do que tiveram os candidatos de 2020. É que, desde setembro de 2023, o Legislativo aracajuano adquiriu o direito de criar duas novas cadeiras, devendo passar dos atuais 24 para 26 parlamentares a partir das eleições deste ano. Ressalte-se que, como os vereadores Ricardo Marques (Cidadania) e Emília Corrêa (PL) vão concorrer, respectivamente, a vice a e Prefeitura de Aracaju, surgem mais duas vagas a serem disputadas no pleito de outubro. Então, tá!

Na terrinha

E quem deu com os costados em Aracaju foi o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. No sábado, o fidalgo foi ao Batistão assistir o jogo festivo de veteranos do futebol. Ontem, Kassab participou de um evento organizado pelo PSD visando mobilizar os candidatos do partido a prefeito e vices. Durante o encontro foram discutidas estratégias de campanha e tiradas dúvidas sobre o fundo partidário. Em abril passado, Kasab esteve em Aracaju para participar da posse de Mitidieri como presidente estadual do PSD. Ah, bom!

Livro de ficção

Tivesse sido cumprido o que prega a Constituição Estadual, Sergipe teria hoje 90 municípios. Em 1989, os constituintes aprovaram a criação de Alagadiço e Mocambo (ambos em Frei Paulo) Nossa Senhora do Patrocínio (Brejo Grande), São José do Itamirim (Itabaianinha), Nossa Senhora de Fátima e Luzinópolis (ambos em Porto da Folha), Samambaia (Tobias Barreto), Rosa Elze (São Cristóvão), Veracruz (Riachão do Dantas), Treze e Jenipapo (os dois em Lagarto), Escurial (Nossa Senhora de Lourdes), Santa Rosa do Ermírio e Sítios Novos (ambos em Poço Redondo) e São Mateus da Palestina (Gararu). Ainda bem que a Constituição parece mais com um livro de ficção. Danôsse!

Chapas definidas

A convenção do PL em Itabaiana homologou, ontem, a candidatura de Valmir de Francisquinho a prefeito, tendo como postulante a vice o empresário Zezinho da Cenoura (PL). No sábado, a oposição homologou a chapa majoritária Edson Passos e Aguinaldo de Verso, que tem o apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do deputado estadual Luciano Bispo (MDB). Nas eleições de 2020, Edson disputou a Prefeitura de Itabaiana e obteve 39,19% dos votos, perdendo para Adailton Sousa (PL), eleito por 53,22% dos eleitores. Crendeuspai!

Festa no interior

Mesmo envolvidos com as convenções municipais, os políticos tiraram um tempinho para participar, ontem, em Nossa Senhora da Glória, da 18º Cavalgada do Raid da Amizade. Entre os que fizeram questão de prestigiar a festa rural estavam o governador Fábio Mitidieri (PSD), a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) e o deputado estadual Chico do Correio (PT). Segundo o governador, se divertir junto à vaqueirama revigora as energias. Queira Deus!

Plantando verde

A Prefeitura de Aracaju iniciou o plantio de 300 mudas no Parque da Sementeira. De acordo com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), ao longo dos últimos sete anos e meio, a gestão municipal realizou diversas ações visando melhorar a arborização da capital sergipana, incluindo o plantio de 13.310 mudas, além da doação de outras 9.123 à população. O pedetista afirma que cada nova árvore plantada é uma semente para o futuro da capital sergipana. É, pode ser!

Bronca funcionou

Sendo confirmada a indicação do vereador Fabiano Oliveira (PP) como candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada por Luiz Roberto (PDT), conclui-se que deu resultado a bronca do senador Laércio Oliveira nos líderes aliados. Ao ficar sabendo que tinha gente pretendendo indicar Valadares Filho (SD) como parceiro do pedetista, Laércio subiu nas tamancas e ameaçou bater em retirada. Foi o bastante para escantearem Vavazinho, que agora figura como um mero cabo eleitoral do pré-candidato governista. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Laranjeirense, em 10 de junho de 1888.

