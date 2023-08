André Moura e o acordo para não ser preso

Por Adiberto de Souza *

Já condenado pelo Supremo Tribunal Federal e sujeito a ser preso pela prática de peculato e desvio de dinheiro público, o ex-deputado federal André Moura (União) teve uma boa notícia: A Procuradoria-Geral da República propôs a ele um acordo de não persecução penal, que é quando o réu confessa o crime e aceita algumas exigências para evitar ver o sol nascer quadrado. O Ministério Público só formaliza a não persecução penal quando considera que esta medida jurídica é suficiente para reprimir e prevenir o crime confessado pelo réu. O ex-deputado foi condenado pela prática de uma série de crimes ocorridos durante a gestão do ex-prefeito de Pirambu, Juarez Batista dos Santos. Segundo as investigações, mesmo após passar o cargo ao sucessor, André permaneceu se utilizando de dinheiro, bens e servidores da prefeitura. Para se livrar das punições, que inclui a prisão em regime fechado, Moura terá que cumprir à risca o acordo proposto pela Procuradoria-Geral da República. Misericórdia!

Ninho disputado

O comando do PSDB em Sergipe está sendo disputado desde que o senador Alessandro Vieira bateu asas do ninho tucano para se abrigar no MDB velho de guerra. Segundo as línguas ferinas, o mais interessado na legenda é o médico e ex-senador Eduardo Amorim, um ex-tucano que hoje habita no PL, partido comandado em Sergipe pelo irmão Edvan Amorim. As faladeiras também garantem que o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), o popular “Pato”, anda de asa caída pelo PSDB. Aguardemos, portanto, para saber quem receberá o comando da legenda no estado. Marminino!

Cadê o salário?

Trabalhadores terceirizado lotados na Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania estão com os salários atrasados. A denúncia é da deputada estadual Linda Brasil (Psol). De acordo com a distinta, não existe qualquer previsão para a dívida ser paga, fato que vem causando sérios transtornos aos empregados. Linda, inclusive, já enviou ofício à Secretaria pedindo informações sobre quando os salários serão pagos, porém ainda não recebeu uma informação que tranquilize os trabalhadores. Só Jesus na causa!

Devo não nego…

Quase a metade da população de Sergipe está inadimplente, sendo que o valor médio por dívida é R$ 1.216. Segundo pesquisa feita pelo Sicredi Nordeste, os 41,37% negativados no estado fazem parte dos 70 milhões de brasileiros com os nomes sujos na praça. Ressalte-se que os maus pagadores enfrentam uma série de obstáculos, como a dificuldade de obter empréstimos e financiamentos. Além disso, muitos bancos não aceitam a abertura de conta corrente por parte de pessoas endividadas. Crendeuspai!

Ministro na terrinha

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), está Aracaju. Veio participar da 41ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Secretarias de Fazenda (Consefaz), que acontece hoje em um hotel da orla de Aracaju. O emedebista também deve inaugurar a duplicação da BR-101, no trecho que compreende os quilômetros de 71 a 77, entre os municípios de Maruim e Laranjeiras. Esse pedaço da rodovia teve as obras retomadas em fevereiro passado, durante evento prestigiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ah, bom!

Laranjeiras em festa

O município de Laranjeiras, considerado a capital da cultura popular, comemora 191 anos de emancipação política. Para celebrar a data, a Prefeitura organizou três dias de festa, que se inicia amanhã e prosseguirá até segunda-feira. A programação consta de atividades cívicas, religiosas, esportivas e culturais. “O aniversário de nossa emancipação não pode deixar de ser celebrado com atrações para todos os públicos e gostos”, afirma o prefeito José de Araújo Leite Neto, o “Juca de Bala” (MDB). Prestigie!

Dinheiro pra cima

Como perguntar não ofende: a quantas anda o inquérito aberto pelo Ministério Público para apurar uma reprovável conduta do deputado estadual Cristiano Cavalcante (União). Líder do governo Mitidieri na Assembleia, o parlamentar jogou dinheiro pra cima no meio de pessoas pobres, que se engalfinharam no chão para pegar as cédulas. O grotesco episódio repercutiu negativamente e estimulou o MPE a investigá-lo, só que não se falou mais no rumoroso assunto. Por que será? Danôsse!

Amigo da mulher

O senador Laércio Oliveira (PP) apresentou um Projeto de Lei criando o Selo Município Amigo da Mulher. O objetivo da proposta é premiar as cidades que implementarem centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica e familiar. A propositura prevê que o selo seja entregue em sessão do Senado Federal, sempre no dia 25 de novembro de cada ano, ou em uma data aproximada, durante o transcurso da campanha “21 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. Supimpa!

Reunião da Unale

Os deputados estaduais Georgeo Passos e Samuel Carvalho – ambos do Cidadania – participaram ontem, em Brasília, da 5ª reunião da diretoria da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O principal assunto tratado pelos parlamentares foi a 26º Conferência Nacional da entidade, que será realizada no Ceará. Satisfeito por ter conseguido levar o evento para Fortaleza, o deputado estadual cearense Sergio Aguiar (PDT) prometeu fazer uma conferência para ficar na história da Unale. Então, tá!

Os traíras vem aí

Na campanha eleitoral do próximo ano, vai reaparecer na praça uma espécie que faz muito mal à democracia e causa sérios prejuízos financeiros aos candidatos descuidados: é o vendedor de votos. Também chamadas de traíras, esses mequetrefes aproveitam o prestigio político que têm para faturar com as eleições. Muitos conseguem vender o mesmo curral eleitoral a mais de dois candidatos. Bem feito para as “vítimas” dessa corja, pois político que compra votos merece mesmo ser enganado para aprender que o povo não é gado para ser vendido. Cruz, credo!

Fique alerta

Fique atento para não ser multado por invadir os corredores de mobilidade que começam a funcionar em Aracaju a partir do próximo dia 11. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), as faixas exclusivas dos corredores localizados nas avenidas Hermes Fontes, Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins vão garantir uma maior efetividade do transporte público, que terá o tempo de deslocamento reduzido. Para que a ação se torne eficaz, a Prefeitura fará uma ampla campanha de conscientização. Depois disso, o automóvel flagrado circulando pelos corredores dos ônibus será multado. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 20 de dezembro de 1945.

