André Moura e Sukita, dois condenados bem parecidos

Por Adiberto de Souza *

Os ex-prefeitos André Moura (União) e Manoel Sukita (PT) são politicamente muito parecidos, mas diferem na forma de apoiarem as filhas, respectivamente, Yandra (União) e Isadora (PT), candidatas às prefeituras de Aracaju e Capela. Ambos se assemelham quando o assunto é o Judiciário, embora haja diferença ente eles. Condenado a oito anos de cadeia por peculato, desvio e apropriação de recursos da Prefeitura de Pirambu, André nunca foi preso. Já Sukita, sentenciado a 13,9 anos de prisão por corrupção eleitoral, ficou mais de um ano na cadeia. A diferença nas campanhas das duas herdeiras é visível. Enquanto a filha de Moura abriu mão do “Yandra de André”, usado por ela na campanha de 2022, Isadora de Sukita faz questão de utilizar o sobrenome do pai. Aliás, o fato de ser filha de quem é tem rendido desgastes à candidata do União. O senador Alessandro Vieira (MDB) diz que André “roubou o dinheiro de Pirambu” e por isso não injetará esforço para entregá-lo o cofre de Aracaju. Já Sukita é atacado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), que lembra tê-lo visitado na cadeia e o aconselha a “cuidar dos processos que estão em aberto”. Por fim, os dois políticos casaram com prefeitas: André é marido da gestora de Japaratuba, Lara Moura (União), enquanto Sukita é ex-esposo de Silvany Mamlak (União), prefeita de Capela. Resta saber se ambos conseguirão eleger as filhas ou se vão se igualar como pais de candidatas derrotadas. Misericórdia!

Vá se acostumando

A empresa Iguá Saneamento, que “comprou” parte da Deso por R$ 4,5 bilhões, não é bem vista nos seis estados onde atua. Reportagem do site Mangue Jornalismo revela que o Reclame Aqui, organização mais referenciada no Brasil de reclamações, mostra que a nova “dona” da água tratada em Sergipe não tem uma boa reputação: “O consumidor avaliou o atendimento dessa empresa como Não Recomendado. A nota média nos últimos 6 meses é 4.7”, divulga o Reclame. Entre com a Iguá Saneamento as reclamações se destacam “cobrança de esgoto que não existe”; “corte indevido de fornecimento de água”; “cobrança a maior, provavelmente de ar”; e “falta de água”. Creindeuspai!

Missa por Maria

Será celebrada, nesta sexta-feira, a Missa de 7º Dia pelo sufrágio da alma da ex-senadora Maria do Carmo Alves, que morreu sábado passado, vítima de câncer. Casada com o saudoso João Alves Filho, ex-prefeito de Aracaju e ex-governador de Sergipe, dona Maria do Carmo foi senadora por três mandatos seguidos. O ato religioso está agendado para às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Rainha do Mundo, localizada no conjunto residencial Presidente Médici, em Aracaju. Prestigie!

Vice comportado

“Ninguém nessa campanha eleitoral tem mais experiência de vice do que eu”. Esta afirmação é do ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), que é candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada por Yandra de André (União). Entrevistado pela rádio Fan/FM, o distinto lembrou que foi vice nas gestões do saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT) e de Jackson Barreto (MDB). Belivaldo fez questão de ressaltar que não criou problemas pra nenhum dos dois. Chagas finalizou dizendo que se a filha de André Moura for eleita ele será um vice bem-comportado. Então, tá!

Batendo no governo

O senador Rogério Carvalho (PT) não perde uma oportunidade para bater no governo do adversário Fábio Mitidieri (PSD). Foi o que aconteceu ontem, durante o encontro de agricultores com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Rogério criticou a falta de investimentos na pecuária, na citricultura e em outros cultivos essenciais para a economia sergipana. “Isso tudo é reflexo direto da inércia do governo do estado, que tem negligenciado o desenvolvimento rural de Sergipe”, fustigou o petista. Danôsse!

Diabo encarnado

O diabo da peça teatral Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, é um sujeito dissimulado. Embora tenha a cara do mal, esforça-se para mostrar que é honesto, um santinho do pau oco. Fala, fala e não explica porque prefere viver nas sombras, armando falcatruas na calada da noite, tocaiando as vítimas para apunhalá-las pelas costas. Por mais que tente disfarçar, o diabo não consegue esconder a baba peçonhenta e o cheiro de enxofre. Tem gente igualzinha ao demônio, que durante esta campanha eleitoral tem entrado nas casas da população de Aracaju para pedir votos com a cara mais cínica deste mundo. Só Jesus na causa!

Plano safra

Os ministros Márcio Macêdo e Paulo Teixeira vieram a Aracaju prestigiar, hoje, o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025. Também presente ao evento, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, anunciará a liberação de cerca de R$ 1 bilhão para o Plano Safra, sendo R$ 506 milhões para a agricultura familiar e R$ 536 milhões para a agricultura empresarial. Ontem, Paulo Teixeira participou na capital sergipana de um encontro com representantes da agricultura familiar e dos movimentos sociais do campo. Marminino!

Recesso branco

A exemplo do que está ocorrendo nos demais parlamentos, a Assembleia Legislativa e a Câmara de Aracaju estão em compasso de espera pelas eleições de outubro. Desde o começo da campanha que as duas casas não discutem temas importantes nem votam projetos de lei que estimulem debates calorosos. Essa situação de calmaria se assemelha ao buraco negro que ocorre no Congresso quando a pauta é trancada por uma Medida Provisória. Embora realizem sessões ordinárias, tanto a Assembleia quanto a Câmara estão vivendo num clima de recesso branco. Aff Maria!

Incentivo à empresas

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), assinou a concessão de lotes para quatro empresas que vão se instalar naquele município. Segundo o emedebista, juntas, a Pescados São Jorge, a Mais Água Distribuidora, a Universo, e a MR Comercio e Serviços de Transportes devem investir cerca de R$ 14 milhões, gerando mais de 150 empregos diretos, além de outros 300 indiretos. Durante a assinatura do termo de concessão dos terrenos, o prefeito agradeceu as empresas por terem decidido se instalar em São Cristóvão. Ah, bom!

Turismo chinfrim

O programa Voa Brasil, do governo federal, já comercializou cerca de oito mil voos, com passagens a preços até R$ 200, desde que foi lançado, no fim de julho passado. Lamentavelmente, Aracaju não tem despertado interesse de quem usa o Programa. Diferente da capital de Sergipe, as cidades de Fortaleza, Recife e Salvador, estão entre as mais procuradas do Nordeste. Do total de oito mil passagens vendidas pelo Voa Brasil, 41% dos bilhetes comercializados estão concentrados na região nordestina. Alguém sabe dizer por que, apesar do oba-oba feito pelo governo Mitidieri, Sergipe continua sendo o patinho feio do turismo no Nordeste? Home vôte!

Cavalice

De um bebinho, numa bodega imunda da periferia de Aracaju: “O que não vai faltar nesse sábado, durante o desfile de 7 de Setembro, é cavalo cagando, andando e fazendo ruma”. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 10 de dezembro de 1871.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias