André Moura pretende antecipar o racha entre os governistas

Após o governador Fábio Mitidieri (PSD) ter ensaiado se lançar à reeleição na recente festa do deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), agora foi a vez de André Moura (União) prometer colocar nas ruas, já no próximo dia 17, a sua pré-candidatura ao Senado. A precipitação do mandachuva do União Brasil em iniciar a pré-campanha faltando ainda quase dois anos para as eleições parece uma forçação de barra visando obrigar Mitidieri se definir pelos dois candidatos a senador, já que o grupo tem mais cinco pretendentes ao cargo. Ao antecipar o seu projeto político e garantir que a filha e deputada federal Yandra de André (União) disputará a reeleição em 2026, Moura contribui para acelerar o provável racha político entre os governistas. Ora, os demais postulantes a uma cadeira de senador não ficarão de braços cruzados assistindo o crescimento da prematura campanha do aliado. Além de colocarem seus nomes nas ruas, eles vão trabalhar para queimar os de André e Yandra, visando jogar pai e filha contra, principalmente, quem deseja disputar uma cadeira na Câmara Federal pelo bloco liderado por Mitidieri. Portanto, a pressa do cacique do União Brasil pode acelerar o já cantado e decantado racha dos governistas. Quem viver, verá!

De deputado a réu

E a coisa tá ficando feia pras bandas do ex-deputado federal Bosco Costa (PL). No último sábado, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para torná-lo réu juntamente com os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA). O trio é acusado de supostos desvios de dinheiro oriundo das de emendas parlamentares. De acordo com a Polícia Federal, o esquema funcionava da seguinte forma: agiotas emprestavam dinheiro aos parlamentares, que indicavam emendas às prefeituras. Depois, os agiotas cobravam dos prefeitos a devolução do valor que tinha sido emprestado. Os três acusados juram de pés juntos que tudo não passa de calúnia da oposição. Então, tá!

Comunicação de luto

O jornalismo sergipano está enlutado com a morte do jornalista e radialista Paulo Lacerda, 75 anos. O comunicador morreu, ontem, após vários dias hospitalizado para tratar de complicações renais e diabetes. Lacerda trabalhou nas principais emissoras de rádio de Aracaju e era funcionário aposentado da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente participava do programa “Balanço Geral” da Rádio Jornal/FM, juntamente com os radialistas César Cabral e Eron Ribeiro. Ex-presidente do Sindicato dos Radialistas, Paulo Lacerda foi professor de várias gerações de radialistas sergipanos. Descanse em paz, amigo!

Justa homenagem

Aracaju tem uma praça chamada Rubens Paiva. Fica às margens da Avenida Padre Nestor Sampaio, no bairro Luzia. Inaugurado em 1986, o logradouro homenageia o ex-deputado federal do PTB morto nas dependências de um quartel militar, em 1971. Até hoje o paradeiro do corpo do parlamentar é desconhecido. Como é sabido, a história de Rubens Paiva (PTB) virou o filme “Ainda Estou Aqui”. O Projeto de Lei dando o nome de Rubens Paiva à praça foi de autoria do ex-prefeito de Aracaju, Jackson Barreto (MDB), primeiro gestor da capital sergipana eleito pelo voto popular após a ditadura militar. Legal!

Cobranças à Saúde

A Secretaria da Saúde de Aracaju tem, até a próxima quarta-feira, para prestar explicações ao Ministério Público sobre várias demandas da classe médica. Segundo o Sindicato dos Médicos, a Secretaria prometeu informar quando deve regularizar o pagamento do percentual de bonificação (34%) dos médicos que trabalham no Hospital Fernando Franco e os da Atenção Básica. Também deverá esclarecer sobre as providências para evitar novos atrasos nos pagamentos dos médicos da Maternidade Lourdes Nogueira, garantindo que o repasse volte a ocorrer até o quinto dia útil, além de informar sobre a reivindicada mudança na forma de contratação dos médicos que atuam no Hospital Nestor Piva. Só Jesus na causa!

Curvou-se às pressões

Após o Tribunal de Justiça orientar o Executivo estadual e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação a se reunirem para sanar o impasse em torno das reivindicações dos professores, o governador Fábio Mitidieri (PSD) anunciou o desejo de reiniciar o diálogo com a entidade sindical. Antes dessa mudança de comportamento do pedessista, o Ministério Público já havia convocado o governo e os professores para uma reunião visando empreender tratativas para abertura de diálogo entre as partes. Diante da pressão do TJ, do MPE e dos educadores, o governador recebeu a visita da ex-deputada estadual Ana Lúcia (PT) para discutir o impasse e concordou em “marcar uma nova reunião com o objetivo de retomar o diálogo com o Sintese”. Marminino!

Casamento gay

Pesquisa mostra que 48% da população aprovam o casamento gay, enquanto outros 42% discordam com a união entre pessoas do mesmo sexo. A consulta foi realizada pelo PoderData, em janeiro último. Quem mais apoia o casamento homoafetivo são as pessoas entre de 25 e 44 anos (55%), moradores da região Sudeste (56%), entrevistados com ensino superior (59%) e aqueles que recebem mais de cinco salários mínimos (61%). A taxa dos que rejeitam é maior entre pessoas de 45 a 59 anos (51%) e de 60 anos ou mais (50%). Em relação ao gênero, as mulheres (50%) são as que mais apoiam. Entre os homens, 46% apoiam e 44% são contra. Ah, bom!

A fome em Sergipe

O governo de Sergipe está deixando a população em vulnerabilidade social enfrentar sozinha o penoso desafio da fome. Esta constatação é do jornalista Gilvan Manoel, editor do Jornal do Dia. O comunicador escreveu que as prioridades do governo Fábio Mitidieri não atendam “as necessidades da população em situação de insegurança alimentar”. Gilvan lembra que o único programa social do Executivo é o chamado Prato do Povo, que se resume em fornecer um prato de comida apenas nos dias úteis para famílias miseráveis. Muito por falta de uma atuação consistente do governo, os índices de miséria em Sergipe continuam entre os mais elevados do país. Home vôte!

Vice descartável

O vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral (PSB), terá que se virar nos trinta em 2026 para se manter com mandato. Segundo publica o articulista político Habacuque Villacorte, já descartado da chapa de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD), só resta a Zezinho disputar uma cadeira na Assembleia. E para tanto, terá que construir uma dobradinha ao lado do secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), pré-candidato a deputado federal. Por fim, Habacuque afirma que, vítima do chamado fogo amigo, o vice-governador e secretário estadual da Educação vai depender muito do governo para se eleger deputado estadual. Misericórdia!

De olho no MDB

E quem está de butuca no comando do MDB sergipano é o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD). No último sábado, o lagartense teve um demorado bate-papo com o presidente nacional da legendam deputado federal Isnaldo Bulhões Júnior. Questionado se pretende deixar o PSD do governador Fábio Mitidieri, o prefeito desconversou: “Meu coração é do MDB. Já fui filiado deste importante partido, que construiu a história de nossa democracia”, diz. Pelo sim e pelo não, é bom o senador Alessandro Vieira, presidente do MDB sergipano, colocar as barbas de molho, pois este “namoro” de Sérgio Reis com Isnaldo Bulhões ameaça deixa-lo sem morada partidária. Creindeuspai!

Rodovia esquecida

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) está cobrando do governo Mitidieri a imediata recuperação do trecho da rodovia estadual SE-438, que cedeu durante as chuvas de janeiro e matou três pessoas. Logo após o acidente fatal, o Executivo prometeu substituir as manilhas da famosa rodovia Santa Clara por uma ponte só que, segundo o deputado, nada foi feito de lá pra cá. “Até quando vamos esperar?”, questiona Marcos, para quem a população de Capela merece e uma solução urgente para aquele fatídico trecho da estrada. Arre égua!

Romaria à Brasília

Está agendada para maio deste ano a 26ª edição da Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios. Os organizadores do evento garantem que a ida de prefeitos e prefeitas à capital federal visa reforçar a autonomia municipal, necessária para o fortalecimento das políticas públicas. Nem precisa dizer que as caras boates de Brasília já estão montando o time de belas garotas para atender aos participantes da Marcha. Segundo o site de notícia Metrópoles, quando ocorre reunião de prefeitos na capital federal, muitos caem na putaria, chegando a pagar entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil por uma hora de sexo. E tudo por conta das diárias custeadas pelos contribuintes. Virgem santíssima!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta de Sergipe, em 6 de julho de 1925.

* É editor do Portal Destaquenotícias