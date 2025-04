Andrezistas estão escutando chocalho sem ver besta

Por Adiberto de Souza *

Faltando ainda quase dois anos para disputa de 2026, aliados do ex-deputado federal André Moura (União) já dão como favas contadas a eleição dele para o Senado. Dizem os andrezistas que o distinto é apoiado pela maioria dos 75 prefeitos sergipanos, por boa parte dos vereadores, além de contar com o voto e o empenho do governador Fábio Mitidieri (PSD). De fato, não é pouca coisa, mas apenas isso não garantirá a eleição de Moura. Aliás, André também era tido como favorito em 2018, porém quanto as urnas foram abertas ele perdeu para o delegado de polícia Alessandro Vieira (MDB). Em 2026, o mandachuva do União Brasil vai tentar desbancar não apenas o emedebista. Também estarão no páreo o senador Rogério Carvalho (PT) – segundo mais votado em 2018 – o deputado federal Rodrigo Valadares (União), o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), um candidato do PP do senador Laércio Oliveira e, provavelmente, os ex-prefeitos de Aracaju e Itabaiana, respectivamente, Edvaldo Nogueira (PDT) e Adailton Sousa (PL). Diante disso, aconselha-se os apoiadores do ex-deputado a não contarem com o ovo no fiofó da galinha. Lembrem-se que em 2018 André Moura também recebeu o apoio de quase 50 prefeitos e de inúmeros vereadores, porém quando as urnas foram abertas ele estava derrotadinho da Silva Xavier, confirmando a máxima que em política, trair e coçar é só começar. Marminino!

Saúde doente

Pacientes renais crônicos estão desesperados com a falta de medicamentos no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case). Segundo o site Espaço Militar, a ausência de remédios está prejudicando a hemodiálise, pois os doentes precisam da medicação para auxiliar no combate à anemia. De acordo com o site, em pouco mais de dois meses está é a quarta vez que os renais crônicos ficam sem os medicamentos fornecidos pelo Case. Por fim, o portal questiona até quando as pessoas vão padecer com essa constante falta de remédios? Com a palavra o pré-candidato a deputado federal Cláudio Mitidieri (PSB), que vem a ser o secretário da Saúde de Sergipe. Arre égua!

Ih, sujou!

Recém contratada para efetuar a coleta de lixo em Aracaju, a empresa Renova acaba de ser multada em R$ 1,5 milhão pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). O motivo da punição foi a ausência da licença ambiental para realizar a limpeza urbana da capital sergipana. Antes da multa, a empresa enfrentou uma paralisação dos trabalhadores, revoltados com o atraso de salários, a falta de pagamento de benefícios e as precárias condições de trabalho. Pelo andar da carruagem, a Renova terá dificuldades para levar até o fim o contrato firmado com a gestão da prefeita Emília Corrêa (PL). Só Jesus na causa!

Assunto esquecido

Como perguntar não ofende: alguém sabe a quantas anda a investigação em torno da acusação de violência doméstica contra o secretário estadual de turismo, empresário Marcos Franco (MDB)? Em fevereiro de 2024, o emedebista foi acusado de ter espancado a ex-esposa, tendo sido denunciado criminalmente com base na Lei Maria da Penha. Falou-se que o governador Fábio Mitidieri (PSD) iria exonerá-lo, porém Franco permanece privilegiado na gestão do pedetista. Ademais, de lá pra cá, não se falou mais no assunto e o fidalgo até já pensa em disputar uma cadeira de deputado federal, como se as graves acusações contra ele fossem águas passadas. Danôsse!

Sob nova direção

A Iguá inicia efetivamente em maio próximo, suas operações em Sergipe. Durante café da manhã com a imprensa, o diretor Fernando Vieira destacou que inicialmente o foco principal será o consumidor. Segundo ele, um dos principais desafios vai ser reduzir drasticamente o elevado índice de perdas de água tratada. “Boa parte do que é produzido não chega ao consumidor final devido os vazamentos, as fraudes e as ligações irregulares”, frisou. A Iguá “comprou” por R$ 4,5 bilhões os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Então, tá!

Putaria política

Prossegue até amanhã, em Brasília, a 24ª edição da Marcha de Gestores e Legisladores Municipais. O evento reúne vereadores de todo o país. Segundo o site de notícia Metrópoles, sempre que prefeitos e vereadores se reúnem na capital federal aquecem o mercado da putaria. A matéria revela que a maioria das garotas topa fazer uma hora de sexo por R$ 1 mil, enquanto outras cobram entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil. “Os políticos chegam com vontade de gastar e a gente precisa estar com disposição para ganhar”, afirmou uma das garotas. E olhe que essa festança toda é bancada pelos contribuintes. Home vôte!

Medicina avaliada

O Ministério da Educação lançou o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), a ser realizado anualmente. A proposta é estabelecer um instrumento unificado de avaliação da formação médica. A primeira prova já tem a etapa inicial marcada para outubro deste ano. Tomara que os cursos de Medicina das Universidades Tiradentes, e Federal de Sergipe tenham resultados melhores no Enamed do que os obtidos no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), quando os cursos de medicina das duas instituições de ensino superior não alcançaram a nota máxima, que é 5. Misericórdia!

Indefinição total

Os pré-candidatos majoritários devem saber que todo e qualquer entendimento político feito agora, pode sofrer mudanças até as eleições do próximo ano. As conversas de momento visam estreitar as relações e apalavrar a compra dos currais eleitorais. Como sabem que estão sujeitos à traição, os políticos clientelistas evitam bater o martelo quanto ao preço do “rebanho”. Os mais cautelosos juram que quem não souber tanger o gado vai dar com os burros n’água e morrer na praia. Cruz, credo!

Navegação de cabotagem

O grupo Votorantim embarcou, esta semana, no Porto de Sergipe 19 toneladas de cimento para o estado do Amazonas. Este volume voltou a ser praticado desde que os rios amazonenses retomaram às vazões normais, após a forte estiagem que afetou seriamente a navegação de cabotagem naquele estado. No período da seca, que reduziu o calado dos rios, os navios só levavam cerca de 9 toneladas de cimento para Manaus. Após a normalidade das águas, Sergipe está enviando cimento para Manaus a cada 25 dias. Legal!

E tome festa!

O governo de Sergipe está ultimando os preparativos para abrir, já no início de maio próximo, os festejos juninos, que devem prosseguir até o final do distante mês de julho. Ano passado, a festança oficial custou aos contribuintes quase R$ 30 milhões. Em artigo publicado no Jornal do Dia, o jornalista Gilvan Manoel criticou a gastança. Segundo ele, os recursos para pagar shows caríssimos deveriam ter sido usados no combate à fome, que se alastra vergonhosamente em Sergipe. De acordo com o IBGE, 126 mil pessoas acordam sem saber o que vão comer durante o dia. Enquanto isso, o governo Mitidieri gastará uma fortuna com os dois meses do “Arraiá do Povo”, festa para a burguesia, a classe média e os turistas. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no Sergipe Jornal, em 30 de junho de 1931.

