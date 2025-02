Antecipação da campanha eleitoral “encurta” o mandato de Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Cada vez mais intensas, as discussões em torno das eleições de 2026 deixam claro que o governo de Sergipe só tem este ano para honrar as promessas feitas em 2022. O próprio governador Fábio Mitidieri (PSD) contribui com os debates ao propagar que já está em campanha para a reeleição. Seguindo nessa toada, os políticos insinuam quais cargos pretendem disputar. Embora inelegível, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), deita e levanta pensando no governo. André Moura (União) sonha acordado com uma cadeira no Senado e o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) não esconde o desejo de ser governador. O senador Laércio Oliveira (PP) já deu a entender que gostaria de concorrer à vice-governadoria, posto também requisitado pelo deputado estadual Jeferson Andrade (PSD). Por sua vez, o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), anda atrás de apoio para concorrer ao Senado. Ora, com tantos projetos políticos lançados há quase dois anos das eleições, Fábio Mitidieri sente-se forçado a reservar um bom espaço na agenda para discutir política. Nem precisa dizer que esta anormal antecipação da campanha vai afetar sobremodo a governabilidade, com sérios prejuízos à população. Marminino!

Culpa das fake news

Para o senador Rogério Carvalho (PT), o governo do presidente Lula (PT) tem sido vítima das fake News. “Às vezes, um fato que não é verdadeiro vira uma verdade demolidora. O que a gente tem como principal adversário são as mentiras, as narrativas”, frisou. Quanto aos constantes aumentos dos preços da comida, Rogério garante que o governo está tomando medidas para incrementar a produção de alguns produtos, mas acrescentou que alguns alimentos estão sofrendo o impacto das mudanças climáticas. Questionado sobre o projeto da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o senador disse que, no mais tardar, essa propositura deve ser encaminhada ao Congresso em maio. Então, tá!

Sexo no Carnaval

Atenção você que adora uma pegação no Carnaval: transar em público pode configurar crime. Segundo o artigo 233 da Constituição, a prática pode ser enquadrada como crime de ato obsceno. Apesar disso, a interpretação de um ato obsceno vai depender de quem prende, julga e acusa o caso. Ou seja, pode haver um entendimento mais conservador ou mais liberal. A pena para o ato obsceno é de detenção de três meses a um ano, ou multa. Portanto, beijo, abraço, mãos dadas, tudo isso tá liberado fazer em público durante a folia, mas quando o clima esquenta, é hora de ir para um local privado. Quem avisa, amigo é!

Quer repetir a história

O ex-procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, sonha em constar na lista sêxtupla da OAB e da lista tríplice eleita depois pelo Tribunal de Justiça. É desta última que sairá o futuro desembargador. Pinna Júnior espera que se repita agora o que ocorreu em 2000, quando o Quinto Constitucional dos advogados foi convocado para eleger uma lista sêxtupla. Naquela disputa, embora o mais votado na OAB e no TJ tenha sido Wellington Mangueira, o escolhido pelo então governador Albano Franco (PSDB) foi Roberto Porto que, tal qual Pinna, havia renunciado à Procuradoria do Estado para disputar a vaga de desembargador. Será que a história vai se repetir? Aguardemos, portanto!

Manhã de autógrafos

O senador Laércio Oliveira (PP) lançou, ontem, o livro “Estatuto da Segurança Privada”. A obra trata sobre o projeto modernizando o setor e que foi relatado pelo parlamentar, sendo aprovado no Senado no ano passado. Durante a sessão de autógrafos no hotel da Orla de Atalaia, em Aracaju, Laércio afirmou que a luta pela aprovação do projeto, que estava parado há 10 anos, só foi possível graças ao apoio das entidades que representam os vigilantes. Com o novo estatuto, legaliza-se o funcionamento da vigilância em grandes eventos, estádios e presídios, além de outras atividades inerentes à proteção privada. Estimativas apontam que dos 3,5 milhões de vigilantes em ação no país, somente 500 mil são formalizados. Aff Maria!

Uma cidade diferente

Aracaju é mesmo a cidade dos contrastes. Já teve um cabaré chamado ‘Vaticano’ e uma ‘Padaria Central’ que ficava na esquina da rua Santo Amaro. Outro dia, fecharam a banca de revistas localizada justamente na Praça da Imprensa, sem falar que, no século passado, ao desembarcar na capital sergipana o chinês Eng Fook Mau ganhou o apelido de “seo João”. Cruz, credo!

Lesma lerda

As línguas ferinas vivem a espalhar pelas esquinas que o Tribunal de Contas de Sergipe é mais lento do que um cágado cansado. Vez por outra, as fofoqueiras de plantão têm lá suas razões. Quer um exemplo de como o TCE é devagar quase parando? Ontem, a presidente daquela Corte, conselheira Susana Azevedo, entregou à Assembleia Legislativa as contas do governo estadual referentes aos já distantes anos de 2010 e 2016. Ora, os deputados vão se debruçar sobre as contas do saudoso Marcelo Déda (PT), falecido em 2013, e do ex-governador Jackson Barreto (MDB), que já se aposentou politicamente. E os distintos conselheiros ainda ficam enfezados quando alguém afirma que o TCE é tão ligeiro quanto uma lesma lerda. Home vôte!

Lorota política

Não acreditem nessa história de construção do prometido Canal de Xingó, que beneficiaria com água os sertanejos sergipanos. Os defensores do projeto deveriam explicar que para abrir os 300 quilômetros de canais na Bahia e em Sergipe serão necessários R$ 2,4 bilhões. Além de não existir recursos garantidos para a obra, não há vontade política do governo Lula da Silva (PT) para fazer tamanho investimento no semiárido nordestino. Para se ter uma ideia, somente o anteprojeto da primeira etapa do Canal de Xingó foi avaliado em R$ 6,8 milhões. Portanto, tudo não passa de conversa mole pra boi dormir. Misericórdia!

Apaga velinhas

O Jornal da Cidade, um dos três impressos de Sergipe, está completando 54 anos nesta quinta-feira. Fundado em fevereiro de 1971 pelo empresário Nazário Pimentel e pelo jornalista Ivan Valença, o JC circulava inicialmente apenas na segunda-feira. Após ter sido adquirido pelo empresário Augusto Franco, o jornal sofreu uma mudança gráfica significativa, passou a circular de terça a domingo e se tornou líder do mercado sergipano. Entre os jornalistas que contribuíram com o sucesso do JC nestes 54 anos estão Luiz Eduardo Costa, João de Barros, Leó Filho, Célio Nunes, Thais Bezerra, Osmário Santos, Eugênio Nascimento, Roberto Batista, Luiz Melo, Marcos Cardoso, Rosa Vasconcelos, Acácia Trindade e tantos outros. Parabéns ao excelente time que toca o cinquentão Jornal da Cidade sob a batuta do coleguinha Dilson Ramos. Supimpa!

Sob nova direção

O deputado Garibalde Mendonça (PDT) assumiu interinamente a presidência da Assembleia em substituição ao titular Jeferson Andrade (PSD), que se licenciou para avionar ao exterior. Ao transmitir o cargo, o parlamentar pessedista disse que em sua ausência o Legislativo estará em boas mãos, pois Garibalde é um parlamentar do mais alto nível e um aliado político proativo e confiável do governador do estado Fábio Mitidieri. Ressalte-se que Jeferson está em viagem particular e, por isso, custeando suas despesas. Ah, bom!

Grana na mão

O governo de Sergipe começa hoje e conclui amanhã o pagamento dos salários dos servidores referentes a este mês. Mais de 75 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas, receberão as respectivas remunerações. Nesta quinta-feira, os aposentados e pensionistas botam as mãos nos quaraminguás. Amanhã, o pagamento será direcionado aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Com o cumprimento do calendário, cerca de R$ 485 milhões serão injetados na economia sergipana. Um aviso aos navegantes: não torrem toda a ninharia no Carnaval porque o mês de março tem longos 31 um dia. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de janeiro de 1920.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias