Ao antecipar campanha, Mitidieri deu um tiro no escuro

Por Adiberto de Souza

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), deu um arriscado tiro no escuro ao anunciar que é pré-candidato à reeleição. Nunca antes neste estado um gestor lançou a própria pré-candidatura estando na metade do mandato. E essa prudência tem lógica, pois ao se lançar tão cedo o suplicante passa a ser visto como candidato. Sem falar que vira o saco de pancadas preferido pelos adversários. O eleitor também condena tamanha pressa, pois sem ter cumprido nem a metade dos compromissos, o homem já está se preparando para fazer novas promessas. Ademais, Mitidieri errou feio ao afirmar, de forma arrogante, não ter medo de nenhum adversário: “Pode vir quem quiser, de onde vier”. Não foi isso que ocorreu em 2022, quando ele só chegou ao 2º turno porque Valmir de Francisquinho (PL) – o mais votado – foi retirado da disputa pela Justiça Eleitoral. Ao se lançar candidato à reeleição com a chapa composta apenas pelo PSD, o governador deixa os demais partidos aliados de orelhas em pé, pois na disputa majoritária terão que se contentar com as duas vagas para o Senado. Só esse detalhe pode provocar um racha no agrupamento, tal qual ocorreu em Aracaju, resultando numa fragorosa derrota dos governistas, nas eleições do ano passado. Portanto, Mitidieri pode ser o alvo do tiro que deu no escuto. Como bem diz o ditado popular: o apressado come cru e quente. Marminino!

Aracaju menor

Alguém sabe quando Aracaju vai devolver a São Cristóvão os 20,78 km² que, segundo a Justiça, foram tomados na tora. A pendenga envolvendo os dois municípios já transitou em julgado, não restando outra alternativa à capital sergipana que não seja devolver 11.4% de seu território a São Cristóvão. Essa área reclamada pela primeira capital de Sergipe foi “tomada” por Aracaju após mudanças ilegais de limites feitas pela Constituição estadual de 1989 e de uma Emenda Constitucional de 1999. Cruz, credo!

Lados opostos

As principais lideranças do PT em Sergipe trilham caminhos opostos. Bom exemplo disso foi dado, no último final de semana, pelos senador Rogério Carvalho, deputado federal João Daniel e ministro Márcio Macêdo (PT). Enquanto os dois primeiros participavam de planárias do partido em Laranjeiras e Propriá, o outro entregava computadores à escolas, visitava um condomínio residencial em Aracaju e participava de solenidades em Itabaiana ao lado do governador Fábio Mitidieri (PSD). Talvez pela aproximação de Márcio com o gestor pedessista, Daniel e Rogério não prestigiaram os eventos promovidos por Macêdo. Misericórdia!

Plagiando Bolsonaro

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), imitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao afirmar “a minha Polícia”. Nos discursos que insinuava prender e arrebentar, o capitão de pijama costumava bradar que “o meu Exército” fará isso e aquilo. Tanto Mitidieri quando Bolsonaro estão redondamente enganados. O Exército brasileiro e a Polícia Militar de Sergipe não são instituições de governo, não têm partido. São instituições de Estado, permanentes, não mudando a maneira de cumprir suas missões para atender os interesses desse ou daquele governante de plantão. Creindeuspai!

Haja apetite



O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), não dispensa uma saborosa jaca mole. Outro dia, o homem deu uma aula de como abrir a fruta e retirar os bagos. Muita gente não sabe que a jaqueira é originária da Índia, mas se adaptou muito bem no Brasil. Um pé de jaca pode chegar a 20 metros de altura. A jaca é considerada a maior fruta comestível do mundo. De formato ovalado ou arredondado, ela nasce na região do tronco e nos galhos mais baixos da árvore. Uma única jaqueira pode produzir até 100 frutos anualmente. Danôsse!

Quem veste a carapuça?

Visto por alguns governistas como um futuro adversário político, o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) tem publicado indiretas no Instagram. Veja duas delas: “Tiro o chapéu para quem merece: o povo!” e “Vou pra 10 guerras ao lado de um amigo verdadeiro; e não vou pra nenhuma com 10 amigos falsos”. Quem ai no governo está disposto a vestir a carapuça? Arre égua!

Partidários da tortura

Quase metade da população apoia o uso de tortura para obtenção de provas nos tribunais. Pesquisa sobre o assunto mostra que um terço dos entrevistados concorda que para conseguir confissões a polícia deve “ameaçar com palavras”, “bater”, “dar choques ou queimar com ponta de cigarro”, “ameaçar membros da família” e “deixar sem água ou comida”. O uso de algum tipo de violência é mais aceito para suspeitos estupro (43,2%), tráfico de drogas (38,8%), sequestro (36,2%), uso de drogas (32,3%) e roubos (32,1%). Cruz, credo!

Pomo da discórdia

Não chamem para o mesmo rega-bofe o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) e o secretário estadual da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), pois pode acabar em bate-boca. O pepista não esconde a contrariedade com o pessedista, que é carne e unha do governador Fábio Mitidieri (PSD). Thiago critica a desatenção de Jorginho, que não se dá ao trabalho de retornar os telefonemas dos governistas. Aliás, o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) deixou claro, outro dia, não gostar do comportamento político do secretário e só não o criticou publicamente para, conforme disse, não contrariar o amigo Jorge Araújo, que vem a ser pai de Jorginho. Só Jesus na causa!

Salários de marajá

Diferentemente do que ocorre com os servidores estaduais, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e seu vice Zezinho Sobral (PSB) foram beneficiados por uma lei que lhes garantiu generosos reajustes salariais ao longo de três anos. Em 2023, Mitidieri viu seu contracheque aumentar de R$ 35.462,22 para R$ 39.293,32. Com o último reajuste, no dia 1º deste mês, o salário do fidalgo saltou para R$ 46.366,19, tornando-se o maior do país entre os governadores. Já o salário do vice passou de R$ 25.322,25 para R$ 39.411,26 agora em fevereiro, um reajuste acumulado de mais de 55,6%. Esta informação foi publicada no site Sergipense pelo jornalista André Carvalho. Home vôte!

Costurando a candidatura

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), foi um entre tantas lideranças políticas que prestigiaram a festa de confraternização do presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD). Pré-candidato ao Senado, o pedetista aproveitou o evento realizado em Nossa Senhora de Lourdes para “encontrar amigos, amigas, e diversas lideranças políticas do nosso estado, especialmente daquela região”. Nas redes sociais, Edvaldo postou várias fotos ao lado de políticos e escreveu que “é sempre uma grande felicidade estar ao lado do povo sergipano e receber esse carinho que renova a minha alma”. Então, tá!

Chapa dos sonhos

De um bebinho, numa bodega suja da periferia de Aracaju: “A chapa dos sonhos da oposição para 2026 é Thiago de Joaldo, governador; Belivaldo Chagas, vice; André Moura, senador; e Ícaro de Valmir, 1º suplente de senador”. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário de Sergipe, em 24 de dezembro de 1958.

