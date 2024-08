Ao menos três prefeituráveis de Aracaju são farinha do mesmo saco

Por Adiberto de Souza *

Apesar de terem decidido montar palanques diferentes na campanha eleitoral deste ano, pelo menos três prefeituráveis de Aracaju são farinha do mesmo saco. Yandra de André (União), Danielle Garcia (MDB) e Luiz Roberto são governistas de carteirinha. Ou seja, se um dos três se eleger, o reisado continuará o mesmo. Embora esteja hoje na oposição, a pré-candidata do PT também já frequentou no mesmo palanque de Yandra, Danielle e Luiz Roberto. Para quem não lembra, o Partido dos Trabalhadores era governo até um dia desses. Só se bandeou para a oposição porque os governistas não apoiaram a candidatura a governador de Rogério Carvalho (PT). Portanto, qualquer um que seja eleito não fará muita diferença em termos ideológicos e administrativo, pois aprenderam na mesma escola política. Oposição mesmo só as candidatas Emília Corrêa (PL), Niully Campos (Psol) e o prefeiturável José Paulo Leão (Novo), com a diferença: tirando a psolista, os outros dois são direitistas desde criancinhas. Marminino!

Distância de Sergipe

O presidente Lula da Silva (PT) tem evitado visitar Sergipe. Quer ficar longe da briga política do deputado federal João Daniel e do senador Rogério Carvalho contra o ministro Márcio Macêdo. Os dois primeiros apoiam a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), enquanto Macêdo prefere subir no palanque governista. Por conta dessa pendenga interna, Lula tirou Sergipe de suas viagens ao Nordeste. Hoje, o “Barba” vai ao Ceará para prestigia a convenção do PT que homologa a candidatura de Evandro Leitão (PT) a prefeito de Fortaleza. Danôsse!

Últimas convenções

Os partidos PT, MDB, PDT e Novo realizam suas convenções em Aracaju amanhã, domingo e segunda-feira. Nesse sábado, será a vez de os petistas homologarem o nome da prefeiturável Candisse Carvalho, enquanto o MDB se reunirá no domingo para oficializar a candidata Danielle Garcia. Na segunda-feira, último dia para a realização de convenções, o PDT e o Novo homologarão, respectivamente, as candidaturas de Luiz Roberto e José Paulo Leão. Além dos quatro, também estarão na disputa Emília Corrêa (PL), Niully Campos (Psol) e Yandra de André (União). Essa briga promete. Então, tá!

Lista negra

O Tribunal de Contas de Sergipe vai encaminhar à Justiça Eleitoral a relação com os nomes dos gestores que tiveram suas contas rejeitadas ou seus atos administrativos julgados ilegais ou irregulares. Na vasta relação consta nomes como de ex-prefeitos como Manoel Sukita (Capela), Arodoaldo Chagas e Diogo Machado (os dois de Carira) e Armando Batalha (São Cristóvão), entre tantos outros. Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral decidir pela inelegibilidade ou não dos mencionados não listão do TCE. Para integrar a relação é necessário que haja, cumulativamente, imputação de débito/glosa, decisão que não caiba mais recurso e respeito ao prazo de oito anos. Misericórdia!

Nome limpo

Ao contrário do que foi publicado, o nome do ex-governador e candidato a vice-prefeito de Aracaju, Belivaldo Chagas (Pode), não está na relação a ser enviada pelo Tribunal de Contas de Sergipe à Justiça Eleitoral. Nela constam os nomes dos gestores que tiveram contas rejeitadas ou seus atos administrativos julgados ilegais. O equívoco ocorreu porque o TCE enviou à imprensa, além do listão/2024, as relações de 2022, 2020 e 2018. Nesta última, consta o nome de Belivaldo como secretário estadual da Educação, porém, segundo a assessoria do distinto, as pendências do ex-governador foram todas devidamente solucionadas. Reparo feito!

Troca de postos

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), empossou o tenente-coronel da Polícia Militar, Lucas Rebello, como novo secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania. Com a mudança, o tenente-coronel Silvio Prado, que vinha respondendo pela Secretaria, passa a atuar como coordenador-geral da Defesa Civil. O novo auxiliar do prefeito disse estar entusiasmado para contribuir com a gestão municipal, não medindo esforços para contribuir com as políticas públicas que a pasta realiza em Aracaju. Ah, bom!

Consolo político

As abelhudas andam espalhando por aí que o presidente estadual do Solidariedade, Valadares Filho, vai ganhar uma secretaria no governo de Sergipe ou na Prefeitura de Aracaju. O fidalgo está desempregado desde que deixou a sinecura na Secretaria-Geral da Presidência da República para se desincompatibilizar. Ainda segundo as fofoqueiras de plantão, por ter sido rejeitado como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Luiz Roberto (PDT), Vavazinho será consolado com uma Secretaria para chamar de sua. Home vôte!

Convite recusado

A bem informada jornalista Rita Oliveira publicou no site RO-acontece que a delegada de polícia Georlize Oliveira e o vereador Sargento Bayron – ambos do MDB – recusaram o convite para compor como vice a chapa da prefeiturável emedebista Danielle Garcia. Rita revela que, segundo informações, o ex-deputado estadual Robson Viana (PT) não aceitará ser o vice na chapa encabeçada por Candisse Carvalho (PT), até por já ter decidido apoiar o pré-candidato Luiz Roberto (PDT). Niully Campos (Psol) também tinha sido convidada para ser parceira de chapa da petista, porém preferiu ela mesma disputar a Prefeitura de Aracaju. Crendeuspai!

De olho nas eleições

A Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais retornaram, ontem, às atividades parlamentares. Não esperem sessões plenárias movimentadas, pois tanto os vereadores quando os deputados estarão envolvidos na campanha eleitoral que se avizinha. Os primeiros vão tentar a reeleição no pleito de outubro próximo, enquanto os outros gastarão sola de sapato nas campanhas dos aliados, principalmente dos candidatos a prefeito. Até o fim da campanha, as sessões plenárias vão registrar quórum baixo e discursos pouco atraentes. Coisas da política!

Pedetista sabatinado

A CDL/Aracaju iniciou uma série de sabatinas com os candidatos a prefeito. O primeiro a ser ouvido pelos empresários do comércio foi o pedetista Luiz Roberto. A entidade está buscando conhecer as propostas e projetos direcionados ao centro da capital sergipana e as diretrizes do futuro governo municipal. O prefeiturável disse aos comerciantes que pretende expor e coletar contribuições, tanto para o programa de revitalização do centro, quanto para o seu plano de governo. A sabatina também tratou sobre mobilidade, segurança, gestão de patrimônio público, iluminação e regularização do comércio ambulante. Aff Maria!

Onze a sete

A Prefeitura de Aracaju já foi muito mais cobiçada. Em 2020, por exemplo, a cadeira ocupada hoje pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) foi disputada por 11 políticos e políticas. Neste ano, porém, são apenas sete prefeituráveis. Ressalte-se que dos concorrentes de 2020, só a delegada de polícia Danielle Garcia (MDB) será candidata a prefeita agora em 2024. Daqueles 11, três vão disputar cadeiras na Câmara de Vereadores, outro é postulante a vice de Aracaju e um terceiro tentará se eleger prefeito no interior de Sergipe. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense, O Horizonte, em 8 de novembro de 1885.

* É editor do Portal Destaquenotícias