Ao negar apoio a Danilo, Rogério repete Déda

Por Adiberto de Souza *

Muita gente estranhou a recusa do senador Rogério Carvalho (PT) em apoiar uma possível candidatura a prefeito da Barra dos Coqueiros do genro do presidente Lula (PT), advogado Danilo Segundo (PT). Entrevistado pela revista Veja, o parlamentar petista reafirmou seu apoio à reeleição do prefeito daquele município, Alberto Macedo (MDB), que nas eleições de 2022 esteve ao lado dele na disputa pelo governo estadual. Ou seja, Rogério tem compromisso com o gestor emedebista e nenhuma relação política com Danilo, um cristão novo no PT e oriundo das fileiras do PROS, partido bolsonarista que trabalhou contra o senador nas últimas eleições. Ademais, a posição de Rogério não é novidade entre os petistas. Bom exemplo dessa discordância interna ocorreu em 2012, quando o saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT) apoiou dois adversários dos candidatos a prefeito pelo PT. Fez isso porque ambos tinham votado nele dois anos antes: Em Pirambu, Déda subiu no palanque de Zé Nilton (MDB) e em Macambira pediu votos para Ricardo Souza (PSDB), que concorreram, respectivamente, contra Vado de Gago (PT) e Luciano de Vital (PT). Ora, se Danilo for mesmo candidato, verá o senador copiando integralmente o comportamento do ex-governador, de quem Danilo também já foi genro. Marminino!

Tarefa difícil

Não será fácil a missão do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), a quem cabe indicar o candidato do grupamento governista à sucessão dele. Os partidos aliados do pedetista não se cansam de sugerir nomes, o que significa que a tarefa de Edvaldo será muito delicada, pois qualquer escorregão pode provocar o estouro da boiada. O PSD do governador Fábio Mitidieri, por exemplo, não tira os olhos da futura disputa eleitoral. O secretário do partido pessedista, Jorge Araújo, sugere os nomes do vereador Nitinho Vitale e do ex-governador Belivaldo Chagas como candidatos a prefeito: “São políticos bastante maduros e preparados para administrar a capital”, afirma o experiente político. Então, tá!

Aracajuano na CNBB

O bispo dom Gregório Paixão, natural de Aracaju, é o novo presidente da Comissão Episcopal para a Cultura e a Educação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Bispo diocesano de Petrópolis (RJ), ele foi eleito para o cargo durante a 60ª Assembleia Geral da CNBB, realizada em Aparecida (SP). Dom Gregório nasceu na capital sergipana em 1964, tendo sido batizado com o nome de Leozírio da Paixão Neto. O reverendo cursou o ensino fundamental e médio no Colégio Salesiano, base que o ajudou a ingressar no Mosteiro de São Bento da Bahia, em 1983. Dom Gregório é doutor em Antropologia pela Universidade de Amsterdã, na Holanda. Supimpa!

Esmola recusada

A diretoria do Sindicato dos Professores voltou a cobrar do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), um percentual maior para o reajuste salarial concedido aos servidores estaduais. A cobrança ocorreu durante o desembarque do pessedista e a comitiva que foi com ele aos Estados Unidos. Durante o inesperado encontro, Mitidieri lembrou ter apenas quatro meses de mandato. Também prometeu receber a categoria para discutir a carreira do Magistério. Independente da conversa, os professores vão cruzar os braços amanhã e quarta-feira, em protesto contra o raquítico reajuste de 2,5% e a esmola, em forma de abono, de apenas R$ 100 para os educadores aposentados. Misericórdia!

Justa homenagem

A professora e ex-deputada estadual Ana Lúcia Menezes será condecorada, na próxima sexta-feira, com o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Sergipe. O evento acontecerá às 17 horas, no auditório da Reitoria da UFS e marcará as comemorações dos 55 anos daquela instituição de ensino superior. O título é consequência da defesa da educação inclusiva feita pela professora Ana Lúcia e da atuação política dela em favor dos profissionais do Magistério. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Vereador faz suspense

O vereador aracajuano Manuel Marcos (PSD) está fazendo suspense sobre a sua ida para a Assembleia Legislativa em substituição ao deputado estadual Sérgio Reis (PSD), que se licenciou para reassumir a Secretaria de Representação de Sergipe em Brasília. Como 2º suplente, Manuel terá que assumir a cadeira no Legislativo estadual, só que até agora ele não pediu licença da Câmara Municipal e nem renunciou ao mandato. Sérgio Reis permaneceu menos de dois meses na Assembleia, substituindo o deputado Jorginho Araújo (PSD), que se afastou para ocupar a Secretaria Estadual da Casa Civil. Ah, bom!

Oposição desfalcada

A já pequena bancada da oposição na Assembleia está desfalcada. É que o deputado estadual Chico do Correio (PT) se licenciou para tratamento de saúde, só devendo retornar às tarefas parlamentares no próximo dia 25. Melhor para os governistas, detentores de um rolo compressos composto por nada menos do que 18 dos 24 deputados. Com um apoio tão robusto, o governador Fábio Mitidieri (PSD) tem aprovado todos os projetos sem maiores dificuldades. É o que deve acontecer com a propositura concedendo míseros 2,5% de reajuste salarial aos servidores públicos. Crendeuspai!

De olho no fundo do mar

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, visitou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Ambos conversaram sobre a participação social da companhia no governo federal, o engajamento no PPA-Participativo e as descobertas das reservas de petróleo e gás em águas profundas do literal sergipano. O presidente da estatal disse ao ministro que a produção de óleo e gás em Sergipe, a partir de 2027, transformará o Nordeste em um polo de segurança energética, além de contribuir significativamente para o desenvolvimento do Brasil. Deus te ouça!

Apagou velinhas

E quem apagou velinhas foi o ex-governador Jackson Barreto (MDB). O distinto completou 79 anos bem vividos no último sábado e teve o aniversário festejado pelos parentes e a amigos. O senador Rogério Carvalho (PT) escreveu nas redes sociais que “hoje [6] é dia de celebrar a vida dessa grande figura política e humana. Muita saúde e paz!”. O professor doutor Jorge Carvalho afirmou que “Jackson é um amigo fraterno com o qual convivo desde a década de 70 do século XX. Merece os aplausos e o reconhecimento de todos os sergipanos, por inúmeras razões”, frisou. Por sua vez, o aniversariante disse “agradecer à Deus pela saúde e pela vida”. Parabéns, Jackson!

Dou-lhe uma…

A Fazenda Esperança, pertencente ao ex-prefeito de Riachão do Dantas, Laelson Menezes (sem partido), será leiloada como forma de ressarcir prejuízos causados à Prefeitura daquele município sergipano. O Tribunal de Contas do Estado identificou irregularidades durante a gestão de Laelson. A Justiça estadual determinou que a propriedade seja leiloada em duas etapas, estando a primeira na próxima quarta-feira e a segunda no dia 24 deste mês. A propriedade rural do ex-gestor tem 183.272 hectares e está avaliada em mais de R$ 1,5 milhão. Tá interessado? Aff Maria!

Quem quer dinheiro?

O deputado estadual Cristiano (União), líder do governo na Assembleia, deu uma de Sílvio Santos, o homem do baú da felicidade. No último final de semana, o parlamentar foi filmado jogando dinheiro pra cima e provocando correria e empurra-empurra entre os populares. O fato aconteceu na cidade sergipana de Ilha das Flores, base eleitoral do fidalgo. Após a forte repercussão negativa, o deputado divulgou uma nota explicando ser “importante conhecer os fatos para não distorcê-los”. Segundo Cristiano, as pessoas lhe pediram uma contribuição visando comprar alimentos e bebidas para a festa que aconteceria na cidade: “Prontamente fiz, em clima de descontração, não tendo a intenção de humilhar qualquer pessoa”. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 31 de dezembro de 1938.

