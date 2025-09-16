Ao se desculpar por falta d’agua, Mitidieri admite falha do governo

Por Adiberto de Souza *

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), deu a entender que o Estado falhou no rompimento da tubulação da adutora do São Francisco, que deixou mais de 270 mil imóveis sem água na Grande Aracaju. Na mensagem que gravou da Europa, onde passou uma semana com grande comitiva de auxiliares, o governador disse que tudo não passou de “uma fatalidade”, mas se desculpou com os aracajuanos pelo colapso no fornecimento de água tratada. Ora, se o governo não teve nada a ver com o problema não havia necessidade de o gestor se desculpar. Acontece que as mais de 900 mil pessoas afetadas pela falta d’água suspeitam que a tubulação rompeu três vezes em menos de um mês por falta de manutenção da velha adutora. Ademais, o governo estadual só se mobilizou dois dias após o rompimento da sexta-feira, deixando transparecer que não possui um plano B para atuar durante emergências como esta prolongada falta d’água. Tomara que o governador Mitidieri adote providências para reduzir sobremodo as constantes faltas água em Sergipe, principalmente no sertão, pois do contrário corre o grande risco de entrar pelo cano nas eleições de 2026. Marminino!

A volta da Fafen

A retomada das operações da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), em Laranjeiras, está cada vez mais próxima. Na última sexta-feira, a Petrobras e a Engeman, empresa vencedora do processo licitatório, assinaram o contrato que define o planejamento operacional da unidade que paralisou as atividades em março do ano passado. Com a realização da licitação, a planta passa a ser operada pela Engeman, na condição de prestadora de serviços. A Petrobras fica responsável pelas atividades comerciais. Então, tá!

Empate técnico

Pesquisa realizada em Sergipe pelo Instituto Dataform/ECM mostra o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), na vice-liderança, coladinho com o governador Fábio Mitidieri (PSD). O pessedista aparece com 41,3%, enquanto o itabaianense tem 37,2% das intenções de votos, uma diferente de apenas 4,1%. Considerando a margem de erro da consulta, que é de 2,83%, verifica-se um empate técnico entre os dois. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 deste mês e ouviu 1,2 mil eleitores em 20 municípios sergipanos. Aff Maria!

Mal na fita

Sergipe é o último estado do Brasil no ranking de transparência. É o que revela um levantamento realizado pela Universidade de São Paulo (USP) em portais de transparência do governo federal, estados e municípios. De acordo com reportagem do portal Poder 360º, Sergipe cumpriu apenas 66,18% dos requisitados pesquisados. Em 2022, havia ficado em 19º lugar, com 81,80%. Entre as capitais, Aracaju aparece na 17ª posição com 80,4%. Só seis estados e cinco capitais cumprem mais de 90% dos 44 quesitos considerados no levantamento. Creindeuspai!

Cadê o dinheiro?

Ao falar sobre o colapso no fornecimento de água na Grande Aracaju, a vereadora Sônia Meire (Psol) denunciou que a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) vem sendo desmontada para ser totalmente entregue à iniciativa privada. A psolista perguntou ao governador Fábio Mitidieri onde estão os mais de R$ 300 milhões oriundos da privatização, que já deveriam ter sido investidos na captação de água? Segundo o sindicato dos empregados da Deso, o governo não aplicou na estatal um único centavo dos R$ 4,2 bilhões da concessão. Por fim, a vereadora lamentou que, enquanto os recursos da privatização estão sendo aplicados no mercado financeiro, a população sofre com a falta d’água. Misericórdia!

Carente de fertilizante

O senador Laércio Oliveira (PP) defendeu a urgência de fortalecer a indústria nacional de fertilizantes. Durante palestra na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o parlamentar ressaltou que, apesar de ser potência agrícola e responsável por alimentar boa parte do mundo, o Brasil ainda depende de importações para suprir cerca de 85% da sua demanda interna por adubos. “A dependência externa em um insumo tão essencial representa um risco estratégico real para o país”, afirmou. Laércio também defendeu a aprovação pela Câmara dos Deputados do Projeto de Lei de autoria dele que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. Então, tá!

Canoa cheia

Conversas de bastidores e postagens na internet permitem pressentir que o barco governista pode fazer água antes mesmo de a campanha eleitoral de 2026 ser posta nas ruas. As ainda pequenas aberturas acidentais no casco da embarcação nos levam a suspeitar que a disputa pelas duas vagas para o Senado pode acirrar os ânimos entre os governistas, com prejuízos para a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Os mais pessimistas garantem que alguns marujos mais afoitos pularão n’água e nadarão até a canoa da oposição. Arre égua!

Convite recusado

Na tentativa de manter na legenda a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, lhe ofereceu a primeira vice-presidência do partido. Após agradecer pela lembrança de seu nome, a gestora recusou o convite. Segundo Emília, além de ter seu foco na gestão da cidade, tem a questão política do grupo do PL, que se desarrumou com a entrega do PL de Sergipe ao deputado federal Rodrigo Valadares (União). A prefeita disse que quando se está em crise não é hora de decidir nada, mas de acalmar os ânimos. Esta informação foi publicada pela jornalista Rita Oliveira no site RO-acontece. Ah, bom!

Falta de compromisso

O colapso no fornecimento de água em Aracaju, Socorro e Barra dos Coqueiros atesta a falta de gestão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e de compromisso do governo Mitidieri com os sergipanos. Quem pensa assim é o vereador e presidente do PT de Aracaju, Camilo Daniel. De acordo com o petista, o povo está pagando caro pela privatização dos serviços de água e esgoto. “Eles diziam que resolveriam a falta d’água em poucos dias, mas esse problema só se agrava”, frisou. Para Camilo, diferente do que o governo afirmou, o que se ver é o aprofundamento da crise de abastecimento em Sergipe. Home vôte!

Deputado doente

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) foi internado, ontem, em um hospital de Aracaju. A assessoria de comunicação do parlamentar não informou qual a enfermidade, mas adiantou que Ícaro “está recebendo todos os cuidados médicos necessários e segue em acompanhamento contínuo. Seu estado inspira cuidados, mas está estável dentro da gravidade do quadro clínico”. Por fim, a nota pede “orações e energias positivas neste momento delicado”. Em fevereiro deste ano, o deputado se hospitalizou para, segundo ele, investigar a origem de sintomas que estava sentindo. Melhoras!

Água de graça

A Prefeitura de Aracaju protocolou ofício junto à Iguá Sergipe e à Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe solicitando um estudo sobre a possibilidade de reduzir temporariamente a tarifa de água ou mesmo conceder uma isenção parcial da conta. A proposta ocorre, após os moradores de Aracaju, Socorro e Barra dos Coqueiros ficarem quatro dias sem água nas torneiras devido a dois rompimentos da tubulação da Adutora do São Francisco. Quer apostar uma mariola de goiaba como a solicitação da Prefeitura será recusada? Deus é mais!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, 15 de janeiro de 1936.

