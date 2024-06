Apesar das festas, a economia de Sergipe vai de mal a pior

Por Adiberto de Souza *

Contradizendo o governador Fábio Mitidieri (PSD), que tem nas festas uma das prioridades de sua gestão, a economia de Sergipe vai de mal a pior. Estudo do Banco do Brasil prevê que o nosso PIB crescerá neste ano apenas 1,7%, quase a metade dos 2,8% registrados em 2023. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro revelou que, no ano passado, Sergipe foi o 6º pior do Brasil em investimento público por habitante. Ademais, o estado não consegue aumentar o número de empregos. Em março, por exemplo, foi o que menos abriu postos de trabalho no Nordeste. O site Poder 360º denuncia que os beneficiários do Bolsa Família por aqui (385.748) são em maior número que os empregados com carteira assinada (329.562). Uma lástima! Pesquisa do IBGE mostra que o estado lidera o ranking de insegurança alimentar no Brasil. Algo em torno 126 mil pessoas passam fome literalmente. E por que a nossa economia está descendo ladeira abaixo? No entendimento do senador Rogério Carvalho (PT), isso ocorre por incompetência e falta de políticas públicas do governo Mitidieri, “que prioriza as festas”. O petista tem lá suas razões, pois o Executivo está gastando R$ 25 milhões só no “Arraiá do Povo”. Talvez esse circo montado na Orla de Atalaia objetive camuflar o visível encolhimento da economia sergipana. Home vôte!

Greve confirmada

Apesar de a Justiça ter proibido a greve de três dias anunciada pelos professores da rede estadual, o sindicato da categoria garante que a paralisação está confirmadíssima. A ordem é cruzar os braços amanhã, quarta e quinta-feira visando pressionar o governo Mitidieri a reabrir o diálogo com os educadores. Alegando não ter sido ainda notificado pela Justiça sobre a ilegalidade da greve, o sindicato diz que só a assembleia da categoria pode abortar o movimento paredista. O magistério estadual reclama da perda de direitos, da falta de condições de trabalho, das precárias condições das escolas, entre otras cositas más. Crendeuspai!

Tapa na macaca

A PEC criminalizando a posse ou o porte de qualquer quantidade de droga será analisada, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta já foi aprovada no Senado como uma reação contrária ao julgamento do Supremo Tribunal Federal prevendo a descriminalização do porte de maconha. No STF o placar favorável ao porte da marijuana já está em 5 a 1. A chamada PEC das drogas sofre resistência de parte dos parlamentares, de especialistas e movimentos sociais. Para a organização Human Rights Watch (HRW), a medida é um retrocesso na política de drogas do país. Misericórdia!

Juntos e misturados

Ditos ferrenhos adversários, o PT e o PSD estão juntos e misturados em vários municípios sergipanos. Bom exemplo dessa relação vem de Canindé do São Francisco, onde o PT do deputado federal João Daniel apoia o pré-candidato a prefeito Kaká Andrade (PSD), que na eleição passada disputou a prefeitura e foi derrotado pelo petista Weldo Mariano. Em Nossa Senhora do Socorro, PT e PSD também devem subir no mesmo palanque, em apoio à pré-candidata Carminha Paiva (PP). Nada demais para o PT que, embora se apresente como oposição ao governo, outro dia, suas principais lideranças comeram literalmente no prato da família do governador Fábio Mitidieri (PSD). Danôsse!

Violência de gênero tolerada

“A violência contra a mulher é tolerada no alto escalão do governo de Sergipe”. Esta grave afirmação é da deputada estadual Linda Brasil (Psol). Segundo a parlamentar, o governo que deveria ser exemplo na promoção da proteção e no enfrentamento à violência de gênero demonstra que tais crimes podem ser relevados em nome de alianças políticas e conivência institucional. Linda se refere a maneira cordial como o governador Fábio Mitidieri (PSD) trata o secretário de Turismo, Marcos Franco (MDB), acusado de violência doméstica contra a ex-esposa: “Essa conivência institucional não só descredibiliza as políticas de proteção às mulheres, mas também desmoraliza todas as vítimas que corajosamente denunciam seus agressores”, fuzila Brasil. Só Jesus na causa!

Desconforto político

As línguas ferinas andam especulando pelas esquinas de Sergipe sobre o real motivo da saída de Danielle Garcia (MDB) da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. A fidalga alega que está deixando o governo para se desincompatibilizar, pois é pré-candidata à Prefeitura de Aracaju. As fofoqueiras, porém, juram que esse discurso da emedebista visa encobrir o desconforto dela com a forma como o governador Fábio Mitidieri (PSD) protegeu o secretário estadual de Turismo, Marcos Franco (MDB), que permanece no cargo mesmo após ter sido acusado de violência doméstica contra a ex-esposa. Aff Maria!

Câmara explica

A Câmara Municipal de Aracaju não gostou da nota aqui publicada criticando a realização de sessões para aprovar contas de ex-prefeitos efetuadas há mais de 20 anos. Segundo nota do Legislativo, as sessões extraordinárias não geram custo ao erário e a votação das contas velhas é dever constitucional, ficando o Parlamento passível de incorrer em crime de responsabilidade se não o fizer. Por fim, a Câmara informa que, mesmo não havendo punibilidade aos ex-gestores, a votação das contas caducas reforça “a transparência da Casa Legislativa, em consonância com seu papel de fiscalizar as ações do Executivo.”. Então, tá!

Educação esquecida

Sergipe está entre os 12 estados que não mencionam termos ligados à educação infantil em suas leis orçamentárias. Reportagem do jornal Folha de S. Paulo revela que “creches e pré-escolas são de responsabilidade de municípios, mas a legislação prevê aos estados suporte financeiro às prefeituras – sobretudo diante da realidade de dificuldades financeiras e técnicas da maioria dos municípios”. Procurado para se posicionar sobre a matéria, o governo de Sergipe não respondeu à consulta do jornal paulista. Por que será? Crendeuspai!

Fora golpistas

Muitos bolsonaristas radicais que foram pra porta do quartel do Exército, em Aracaju, defender um golpe militar vão se candidatar a vereador. Resta saber se os eleitores votarão em quem pregou a volta da ditadura militar apenas porque o seu candidato a presidente foi rejeitado pela maioria dos brasileiros. A pergunta que não quer calar é: como esses opositores das urnas eletrônicas vão se submeter a estes mesmos equipamentos nas eleições deste ano? Ora, se fizerem isso, admitem que as urnas são confiáveis. E são! Como seria bom se os aracajuanos não elegessem nenhum desses golpistas, todos desfilando agora por aí disfarçados de democratas. Cruz, credo!

Me dá um dinheiro aí

Opositores da pré-candidata a prefeita de Aracaju, vereadora Emília Corrêa (PL), estão reexibindo uma entrevista do então presidente da Câmara Municipal, Nitinho Vitale (PSD). Na conversa com o radialista Narcizo Machado, o pessedista denuncia que Emília passou 60 dias no Canadá visitando os filhos e queria que o Legislativo aracajuano pagasse seus salários. Nitinho, que hoje ocupa uma cadeira na Câmara Federal, não acatou o desejo da turista parlamentar. O ditado popular “puxando a brasa para sua sardinha”, se encaixa como uma luva nessa denuncia de Vitale. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 17 de janeiro de 1909.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias