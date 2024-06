Apesar das festas, Sergipe é patinho feio na geração de empregos

Por Adiberto de Souza *

Ao contrário do que alardeia a propaganda oficial, Sergipe vai mal na geração de empregos. De acordo com o novo Caged, em maio passado, o estado foi o lanterninha do Nordeste na geração de postos de trabalho com carteira assinada, criando apenas 723 novas vagas, número bem inferior aos 8.785 novos empregos abertos na Bahia. Divulgadas à exaustão pela assessoria do governador Fábio Mitidieri, as ocupações geradas pelos festejos juninos – na verdade subempregos – vão acabar tão logo termine o caríssimo forrobodó oficial. Um indício de que Sergipe vai muito mal na geração de empregos é o recente levantamento mostrando que o número de beneficiários do Bolsa Família no estado é maior que o de trabalhadores com carteira assinada. Infelizmente, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está correto quando afirma que “a multiplicação de cargos em comissão é o maior programa de geração de empregos do governo Fábio Mitidieri”. Lamentavelmente, a promessa feita na última campanha eleitoral de que dezenas de empresas se instalariam em Sergipe, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, ainda não se concretizou. Aliás, o governo praticamente não fala mais nelas. Quem sabe, esse anunciado paraíso voltará a ser prometido na disputa eleitoral de 2026. Marminino!

PEC da adoção

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), promulgou a emenda à Constituição de nº 1/2024, que inclui as servidoras públicas estaduais, que são mães adotivas, no direito à licença-maternidade de 180 dias, sem a perda do vínculo estatutário com o órgão administrativo e nem prejuízo em sua remuneração. Encaminhada para o Legislativo pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), a PEC estende o direito laboral das mães biológicas às servidoras públicas que são mães adotivas, de crianças ou adolescentes, e também àquelas com guarda judicial para fins de adoção. Então, tá!

Salários maiores

O futuro prefeito de Aracaju vai receber um salário 4% maior do que os R$ 36.995,39 que ganha o gestor Edvaldo Nogueira (PDT). O reajuste foi aprovado, ontem, pela Câmara Municipal e seguiu o mesmo percentual concedido aos servidores municipais. Os vereadores e vice-prefeito eleitos em outubro próximo, assim como os futuros secretários municipais, também receberão 4% a mais do que os atuais. Os três projetos nesse sentido aprovados pela Câmara, respeitam o artigo da Constituição Federal determinando a votação desses reajustes até 90 dias antes das eleições municipais. Aff Maria!

Feira Nova de luto

O município sergipano de Feira Nova está enlutado pela morte do ex-prefeito Jose Carlos dos Santos, popularmente conhecido por “Zé de Lulu”. Ele era pai do também ex-prefeito “Painho”. O corpo do político que administrou Feira Nova por duas vezes foi sepultado ontem, após missa de corpo presente. O governador Fábio Mitidieri (PSD) foi ao município levar sua solidariedade à família enlutada e acompanhar o cortejo fúnebre. Descanse em paz!

Cabeças do Congresso

Dos 11 parlamentares federais de Sergipe, apenas os senadores Laércio Oliveira (PP) e Rogério Carvalho (PT) compõem os “100 Cabeças do Congresso”, conforme seleção organizada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). A premiação analisa habilidade em conduzir debates, negociações, votações e formulações, seja pela sabedoria, senso de oportunidade, eficiência na interpretação da realidade dinâmica, ou pela facilidade em conceber ideias, formar posições e elaborar propostas líderes no debate, influenciando a tomada de decisões. Ah, bom!

Fogos sem barulho

A Câmara Municipal de Aracaju promove, hoje, uma audiência pública para discutir sobre o Projeto de Lei proibindo na capital sergipana o manuseio, queima e utilização de fogos de artifício que façam barulho. Autor da propositura, o vereador Breno Garibalde (União) afirma que o pedido para proibir fogos com estampido lhe foi apresentado pela população sendo, portanto, importante ampliar o debate em torno do assunto. Segundo Breno, é possível preservar as tradições juninas sem prejudicar pessoas autistas, idosos, recém-nascidos e os animais. Misericórdia!

Povo motorizado

Estudo do IBGE mostra que 697 mil pessoas, ou seja, 45,5% dos habitantes de Sergipe dirigem algum tipo veículo. A motocicleta é opção para 32% da população, enquanto os carros estão presentes nas vidas de 13,3% dos sergipanos. A pesquisa apurou também que 69,7% informaram sempre usarem o cinto de segurança no banco da frente quando dirigem ou são passageiros. Quanto ao banco de trás, somente 31,7% dos entrevistados disseram usar o cinto de segurança. Home vôte!

Delegados atritados

O delegado de polícia Paulo Márcio (PSDB) virou ferrenho adversário do também delegado e senador Alessandro Vieira (MDB). Pré-candidato a vereador em Aracaju, o tucano tem destilado críticas ao colega de profissão. Durante entrevista a uma emissora de rádio, Paulo Márcio disse que o emedebista “está fazendo a delegada Daniele Garcia (MDB) de boi de piranha”. Segundo o policial, Vieira está usando a pré-candidatura da aliada a prefeita de Aracaju com o objetivo de antecipar a disputa pelo Senado, agendada para o ainda distante 2026. Apesar dos ataques feitos à sua pessoa pelo delegado, Alessandro tem dado calado por resposta. Arre égua!

Direito de resposta

O direito de resposta está assegurado aos candidatos, ao partido ou à coligação atingidos por imagem ou afirmação caluniosa, difamatória ou inverídica difundidos pelos veículos de comunicação. A legislação eleitoral assegura a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e ácidas, mesmo sendo desagradáveis, mas desautoriza informação difamatória, injuriosa ou sabidamente mentirosas. As ações pedindo direito de resposta devem ser julgadas em 72 horas a partir do momento em que for protocolada na Justiça Eleitoral. Melhor assim!

Troca de postos

A deputada federal Yandra de André (União) vai se licenciar da Câmara, na próxima quarta-feira, visando se dedicar em tempo integral à pré-campanha para a Prefeitura de Aracaju. A fidalga será substituída no Congresso pelo suplente Fábio Henrique (União). Antes de Yandra, os deputados federais Fábio Reis (PSD) e Thiago de Joaldo (PP) também se licenciaram da Câmara, sendo substituídos, respectivamente, por Nitinho Vitale (PSD) e Capitão Samuel (PP). Os três titulares deverão reassumir os mandatos logo após as eleições de outubro. Ah, bom!

Saco de pancadas

Mesmo jogando no Batistão, o nosso Confiança velho de guerra foi derrotado, ontem, pelo CSA de Alagoas. Aliás, tá ficando comum o time proletário perder em casa, para desespero de sua torcida. Já tem gente dizendo por aí que se continuar com essa campanha chinfrim na série C, a Associação Desportiva Confiança está “ADêCê” para a série D. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 23 de janeiro de 1908.

