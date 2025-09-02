Após cobrança de deputado, Mitidieri anuncia obras para o interior

Por Adiberto de Souza *

Vez por outra, o governo se rende às críticas da oposição. Foi o que aconteceu com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Após o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) ter botado a boca no trombone contra o que chamou de abandono de Itabaianinha e Tobias Barreto pelo Executivo, o líder pedessista correu para anunciar obras neste último município. Serão assinadas, hoje, ordens de serviço para duplicação e urbanização da Avenida Rotary e para a ampliação do hospital local. Tomara que, assim como se apressou em reagir aos ataques do oposicionista Thiago de Joaldo, o governador ouça com mais atenção as queixas feitas por outros parlamentares. O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), por exemplo, vive cobrando a conclusão da rodovia SE-255, ligando Itaporanga a Itabaiana. Esta obra foi iniciada no distante 2014 e não tem prazo para ficar pronta. A oposição também reclama contra problema na saúde pública e faz barulho com a constante falta d’água, que a concessionária Iguá Sergipe não consegue resolver. Marminino!

Confiante na economia

Sergipe investiu R$ 326,2 milhões de janeiro a junho deste ano, com alta de 53,3% contra iguais meses de 2024. Entrevistada pelo jornal Valor Econômico, a secretaria estadual da Fazenda, Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, revelou que para 2026 a expectativa é de alta de investimentos. A receita tributária de Sergipe cresceu no primeiro semestre 7,4% reais, 4 pontos percentuais acima da média dos estados. A receita corrente subiu 12,3%, 10,1 pontos percentuais acima da média. Segundo Andreozzi, o desempenho vem de medidas fiscalizatórias, além de efeito do Bolsa Família e baixo nível de desemprego. Aff Maria!

Pré-candidatura ameaçada

Caso o irmão Edvan Amorim perca o comando do PL em Sergipe, o médico Eduardo Amorim (PSDB) vai ter que se virar nos trinta para construir sua candidatura aso Senado. É que o projeto de ambos previa uma coligação entre os dois partidos nas eleições de 2026 em Sergipe visando reforçar financeiramente a campanha eleitoral do tucano, pois, como é sabido, o PSDB virou um partido nanico, sem dinheiro. Diante da decisão do PL nacional de entregar o comando da legenda ao deputado federal Rodrigo Valadares (União), Edvan está procurando outra sigla para chamar de sua. Creindeuspai!

Abaixo o proselitismo

A vereadora Sônia Meire (Psol) apresentou um Projeto de Lei visando proibir o proselitismo religioso nas escolas municipais de Aracaju e garantir o respeito à diversidade, à liberdade de crença e de não crença. A propositura esclarece que “entende-se por proselitismo religioso promover ou privilegiar qualquer religião, credo ou culto em detrimento de outros; ou ausência delas”. Tomara que a maioria dos 26 vereadores aprove tão importante projeto. Deus seja louvado!

Novo sergipano

A Assembleia Legislativa concedeu, ontem, o título de cidadania sergipana ao coordenador da Central Estadual de Transplantes, Benito Oliveira Fernandez. De autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), a homenagem reconhece a relevante contribuição do profissional para o fortalecimento da política pública de transplantes e do Sistema Único de Saúde (SUS) em nosso estado. Natural de Salvador, Benito Oliveira residente em Sergipe há 25 anos e coordena a Central de Transplantes do Estado desde 2002. “É uma honra para esta Casa entregar esse título a um profissional que ao longo da carreira tem salvado vidas e ajudando a transformar a nossa rede de saúde”, discursou Georgeo. Então, tá!

O Fasc vem aí!

O tema da 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) é “Na cultura a gente se encontra”. Promovido pela prefeitura daquele município, o evento será realizado entre os dias 20 e 23 de novembro. Com 53 anos de história, o Fasc se consolidou como espaço de convergência entre diferentes manifestações artísticas e culturais, além de gerar impacto social e econômico para a Cidade Mãe de Sergipe. A abertura do Festival ocorrerá no Dia Nacional da Consciência Negra, em uma programação que visa celebrar a força, a beleza e os ensinamentos do povo negro, em reconhecimento à sua contribuição histórica e cultural. Supimpa!

Sergipe de fora

Nenhum empresário de Sergipe aparece entre os 30 bilionários do Nordeste citados pela importante revista Forbes. Por outro lado, o Ceará é o principal estado da região, com 18 nomes no ranking dos 300 brasileiros citados pela publicação americana. Ao todo, três em cada cinco bilionários nordestinos são do Ceará. O destaque é Mário Araripe, o homem mais rico daquele estado e do Norte-Nordeste brasileiro. A fortuna do cearense fundador da Troller e da Casa dos Ventos, gigante das energias renováveis, ultrapassou os R$ 18 bilhões. No País, ele ocupa a 26ª colocação. Arre égua!

Invasão de corais

Sergipe está entre os estados afetados pela invasão do coral-sol, espécie invasora que se prolifera muito rápido. Segundo estudo do Ministério do Meio Ambiente, a incrustação de coral-sol é observada principalmente em plataformas de petróleo e embarcações associadas à exploração petrolífera. O coral-sol domina as áreas invadidas, em especial nas paredes do recife, sendo responsável pela modificação das comunidades bentônicas. Também há a questão do dano ou perdas de espécies nativas no Oceano Atlântico. Deus é mais!

Fisco na Assembleia

Os auditores fiscais do estado voltam a cruzar os braços, hoje, visando pressionar o governo Mitidieri a modificar o Projeto de Lei que cria o Incentivo à Modernização da Relação Fisco-Contribuinte (IMFC). É que pela propositura do Executivo, os aposentados e pensionistas do Fisco não serão beneficiados financeiramente. Hoje, a categoria fará uma nova vigília na Assembleia visando convencer os deputados a votarem contra o projeto caso o governo não promova a modificação solicitada. A paralisação vai prosseguir amanhã, sendo que na quinta-feira o Sindifisco promove uma assembleia geral para avaliar a luta. Ah, bom!

Médicos ameaçados

O Sindicato dos Médicos de Sergipe promoveu uma reunião para discutir o enfrentamento à violência contra a classe médica e demais trabalhadores da saúde. Realizado ontem, o encontro reuniu representantes do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Conselho Federal de Medicina (CFM), do Ministério Público Estadual (MPE), dos Conselhos de Saúde, além de parlamentares. Na última década, houve um aumento de 68% no número de casos. São ameaças, desacatos e até lesões corporais praticadas por pacientes e familiares. O vereador aracajuano Iran Barbosa (Psol) disse que essas ameaças são um reflexo da própria violência vivenciada na sociedade. Home vôte!

Não é mais sergipano

De um bebinho, sobre a estapafúrdia ideia de colocar as esculturas Lampião e Maria Bonita no Largo da Gente Sergipana: “Com a chegada desse casal de malfeitores, aquele importante espaço cultural deixou de ser sergipano, pois Lampião é pernambucano de Serra Talhada, enquanto Maria Bonita é baiana de Paulo Afonso”. Desconjuro!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 6 de agosto de 1938.

