Após humilhar os pobres, líder do governo pede penico

* É editor do Portal Destaquenotícias

Sentindo a péssima repercussão de sua grosseira atitude, o deputado estadual Cristiano Cavalcante (União) pediu desculpas aos pobres, por humilha-los com a degradante cena de jogar dinheiro pra cima e se divertir com o empurra-empurra dos miseráveis. A atitude do fidalgo foi coronelesca, muito comum entre políticos clientelistas. A imitação barata do apresentador Sílvio Santos, que jogava dinheiro para o animado auditório, rendeu ao deputado generosos espaços negativos na imprensa e chamuscou a imagem do governo Fábio Mitidieri (PSD), de quem Cristiano é líder na Assembleia Legislativa. Diante dos prejuízos políticos, o dito cujo gravou um vídeo pedindo penico e tentando fazer acreditar que não quis humilhar os pobres de Ilha das Flores, município carente e que já foi administrado por ele duas vezes. É por essa e outras que muita gente garante que o governador Mitidieri não foi feliz ao escolher Cavalcante para ser seu líder do Legislativo. Misericórdia!

Trocou de Legislativo

O médico Manuel Matos (PSD) foi empossado, ontem, como deputado estadual. Para assumir a cadeira, antes ocupada por Sérgio Reis (PSD), o pessedista renunciou ao mandato de vereador aracajuano. A posse foi prestigiada, entre outros, pelo secretário-chefe da Casa Civil do governo, deputado Jorginho Araújo (PSD), que vem a ser o titular do mandato assumido agora por Manuel Marcos. Sérgio Reis é o 1º suplente, porém preferiu permanecer à frente da Secretaria de Representação de Sergipe em Brasília. A vaga aberta na Câmara com a renúncia do novo deputado deverá ser ocupada pelo ex-vereador Bigode do Santa Maria (PSD). Então, tá!

Diálogo, mas nem tanto

Embora o governador Fábio Mitidieri (PSD) jure ser é partidário do diálogo, a Secretaria da Educação e Cultura vai na direção contrária. Após os professores terem anunciado uma paralisação para hoje e amanhã, a Seduc informou que vai cortar o ponto dos grevistas e estamos conversados. E mais: enquanto Mitidieri insiste em querer continuar dialogando sobre as reivindicações dos professores, o secretário da Educação, Zezinho Sobral (PDT), garante ser impossível negociar quando existe clima de guerra. E é? Aliás, as línguas ferinas garantem que as relações entre o governo e os educadores estão tensionadas por culpa do secretário, que não é muito afeito ao diálogo com a categoria. Home vôte!

Bom de garfo

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), tem um perfil muito parecido com o de seu antecessor Valmir de Francisquinho (PL), principalmente nas preferências culinárias. Ambos são bons de garfos e adoram as comidas típicas de Sergipe. Adailton, por exemplo, não dispensa uma bem elaborada feijoada, como esta que ele está saboreando no Boteco do Vaqueiro, alí no povoado Taperinha, em Itabaiana. Aqui pra nós, deu água na boca. Aff Maria!

Vale dos Mestres

Uma emenda impositiva do deputado federal João Daniel (PT) ao Orçamento Geral da União garantirá a liberação de R$ 1,2 milhão para recuperar a trilha do “Vale dos Mestres”, que está interditada em Canindé do São Francisco. A trilha segue por cerca de 1,2 mil metros pela caatinga na margem sergipana do Rio São Francisco. A área é muito visitada por estudiosos, curiosos e pessoas que curtem caminhadas em espaço de natureza pura. Lá também existem muitas pinturas rupestres. A caminhada termina com um delicioso banho nas águas do Velho Chico. Supimpa!

Esmola condenada

E o senador Rogério Carvalho (PT) aproveitou a humilhante distribuição de dinheiro pelo deputado estadual Cristiano Cavalcante (União) para tirar chinfra do governo Mitidieri: “Em Sergipe, a distribuição de migalhas de dinheiro (na tentativa de comprar o povo) é tão comum para o grupo político que está no governo, que os seus aliados continuam normalizando essa prática na maior cara de pau!”, fustigou. O petista concluiu dizendo que “o povo sergipano é trabalhador e merece emprego, não esmolas”. Crendeuspai!

Visita à calçada

Vinte dias após ter recebido alta médica, frei Enoque Salvador de Melo segue em recuperação e recebendo muitas visitas na casa dele, em Poço Redondo. No semiárido sergipano. O religioso ficou internado 22 dias no Hospital Unimed, em Aracaju, para tratar de sérios problemas estomacais, tendo passado vários dias na Unidade de Tratamento Intensivo. Neste período, os Xocó se deslocaram à capital sergipana para homenagear frei Enoque com a dança do Toré, um ritual sagrado na aldeia indígena, localizada na Ilha de São Pedro, em Porto da Folha. Quando não está recebendo visitas, frei Enoque costuma ficar na calçada observando o movimento dos populares. Saúde!

Vapt-vupt

Quer apostar uma mariola de goiaba como o rolo compressor governista na Assembleia vai aprovar num piscar de olhos o raquítico reajuste salarial de 2,5% para os servidores? Embora diga que está aberto ao diálogo com os professores, o governo orientou a sua bancada a aprovar o projeto num vapt-vupt, visando evitar maior desgaste da gestão Fábio Mitidieri (PSD). Por sua vez, os educadores prometem pressionar os deputados e garantem que só retornarão às salas de aula na próxima quinta-feira. Quanto a ameaça de corte de ponto feita pela Secretaria da Educação, os grevistas garantem que se isso ocorrer não repõem as aulas. Marminino!

Aviso aos navegantes

Diante de algumas indiretas sobre possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Aracaju, o vereador Professor Bittencourt (PDT) manda avisar que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) tem legitimidade política e ética para indicar o seu sucessor. Disse mais: o agrupamento político do gestor pedetista tem o compromisso ético de respeitar a sua decisão. E quem será o escolhido? Bittencourt não tem um nome, porém garante que precisa ser alguém com capacidade administrativa, política e que possa enxergar a necessidade de dar continuidade a todo o processo de desenvolvimento de Aracaju, além de disposição para fazer mais, muito mais do que Edvaldo. Ah, bom!

Noite de autógrafos

O professor e cientista político Ibarê Dantas lança, nesta terça-feira, o livro “Marcelo Déda na construção da democracia”, uma biografia política do saudoso ex-governador de Sergipe. Viúva de Déda, a secretária Nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino (PT), disse que a “nossa família se sente extremamente feliz e honrada com esse trabalho, pois sabemos o quanto Marcelo admirava e respeitava o professor Ibarê, que ele sempre considerou um dos maiores intelectuais de Sergipe”. O lançamento do livro está marcado para começar às 17hs, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 21 de junho de 1950.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias