Após o fim das festas, Mitidieri enfrenta o desgaste do governo

Por Adiberto de Souza *

Após desligar os holofotes dos caríssimos festejos juninos, o governo Mitidieri se deparou com uma realidade bem menos colorida que o Arraiá do Povo. Enquanto servidores públicos cobram aumento salarial, a Justiça Federal concede liminar proibindo a Saúde de demitir mais de 1,1 mil servidores temporários. Na Assembleia, a oposição faz barulho contra os secretários que se recusam a prestar contas de suas ações ao Parlamento, ao tempo em que a população exige providências para a alarmante falta d’água, agravada após a bilionária “venda” da Deso. Não fosse tudo isso, Fábio Mitidieri (PSD) sente-se incomodado com as duras críticas feitas à sua gestão pelo deputado federal Thiago de Joaldo (PP), um ex-aliado que pretende desbanca-lo do governo em 2026. Pressionado, o governador engole corda e responde atravessado às perguntas da imprensa, além de ameaçar usar vereadores de sua base para travar a gestão da prefeita Emília Corrêa (PL), mesmo que essa atitude nada republicana puna o povo de Aracaju. Faltando apenas um ano e meio para o fim do mandato, Mitidieri vai precisar de muito jogo de cintura para estancar esse desgaste político. Do contrário, corre o sério risco de ver a desejada reeleição não passar de um sonho de uma noite de verão, tão efêmero quanto as animadas festas frequentadas por ele e a alegre entourage que o cerca. Home vôte!

Emenda Safadão

O vereador aracajuano Élber Batalha (PSB) pediu ao Ministério Público Federal que investigue o uso de emenda parlamentar para pagar o cachê de um artista. Ele se refere à promessa feita pelo deputado federal Thiago de Joaldo (PP) de apresentar uma emenda ao Orçamento da União para pagar o cachê do cantor Wesley Safadão no Forró Caju de 2026. Segundo Élber, os parlamentares podem direcionar emendas para um festejo junino, uma festa folclórica, uma comemoração regional, mas não para o show de um artista em si. Por fim, o vereador afirmou que após a polêmica emenda PIX, surgiu agora a emenda Safadão. Arre égua!

Cadê o reajuste?

Em greve desde ontem, os auditores fiscais tributários de Sergipe participam, hoje, do ‘Dia Estadual de Luta pela Revisão Salarial’. Convocado pelos sindicatos dos servidores estaduais, o ato ocorrerá durante o Programa Sergipe é Aqui, evento promovido pelo governo Mitidieri em Nossa Senhora do Socorro. Há meses, funcionalismo vem cobrando um reajuste salarial, enquanto o Executivo acena com a possibilidade de só conceder o benefício a partir de agosto. “É preciso estar do lado dos outros servidores estaduais para sensibilizar o governador a cumprir o que é constitucional”, afirma o presidente do Sindifisco, José Antônio. Aff Maria!

Bem na fita

A capital do Nordeste eleita a melhor para se viver, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) 2025, é João Pessoa, que ficou à frente de cidades mais populosas e ricas da região, como Salvador, Recife e Fortaleza. Outra boa novidade do estudo é Aracaju, que aparece no IPS como a terceira melhor capital da região para habitar. O IPS avalia o bem-estar da população a partir de indicadores sociais e ambientais. São analisados quesitos como moradia, inclusão social, segurança pessoal, acesso à informação, saúde e bem-estar e acesso à educação superior. Então, tá!

Arroz de festa

Sem muito o que fazer, após ter encerrado o mandato, o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), virou figurinha carimbada nas solenidades promovidas pelo governo de Sergipe. Dia sim outro também, o pedetista prestigia eventos oficiais, a exemplo do que ocorreu ontem, na apresentação dos contemplados pelo Programa Bolsa Atleta Sergipe. Também tem comparecido aos mutirões Sergipe é Aqui e dado com os costados nos forrobodós organizados pelo governo. Pré-candidato a senador nas eleições de 2026, Edvaldo tem ido a eventos esportivos e não perde missas e procissões, além de prestigiar shows evangélicos e manifestações das religiões de matriz africana. É um verdadeiro arroz de festa. Misericórdia!

Mutirões condenados

O deputado estadual Manuel Marcos (PSD) condenou a ideia do governo federal de realizar um mutirão para diminuir as filas de espera por cirurgias. Segundo o parlamentar, o Ministério da Saúde quer tratar o cidadão como coisa. O discurso do pedessista atinge em cheio o governo Mitidieri (PSD), realizador do Programa “Sergipe é Aqui”, um mutirão que oferece, em apenas um dia, consultas médicas, exames laboratoriais, avaliação odontológica e otras cositas más. Aliás, o deputado governista está corretíssimo quando diz que os mutirões quebram a relação médico-paciente “por incompetência de quem administra a nossa saúde”. Creindeuspai!

Ministro cobra respeito

O ministro Márcio Macêdo (PT) defendeu que haja respeito mútuo entre os Poderes. O petista afirmou que o Executivo não é adversário do Congresso, em referência à judicialização da derrubada da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelos deputados e senadores. “Não pode haver invasão de um Poder sobre o outro”, disse Macêdo. Segundo o ministro, a elevação do IOF é o meio de continuar mantendo as verbas públicas e atender às metas do arcabouço fiscal e programas sociais. No fim de maio, o presidente Lula editou o decreto que aumenta o IOF em operações de crédito, de seguros e de câmbio, posteriormente derrubado pelo Congresso por um projeto de decreto legislativo. Deus é mais!

Racismo religioso

A Prefeitura de Socorro está sendo acusada de praticar racismo religioso por não incluir na programação de aniversário do município as manifestações de matriz africana. A deputada estadual Linda Brasil (Psol) lamentou o fato de Prefeitura ter contratado apenas artistas católicos e evangélicos para os eventos a serem realizados nos próximos dias 7 e 8. Segundo Linda, a gestão do prefeito Samuel Carvalho (MDB) cita o respeito à diversidade religiosa na contratação dos shows, mas não honra o compromisso com a diversidade: “O racismo religioso se manifesta, também, nas escolhas de programação cultural que desconsidera e silencia as expressões de fé de matriz africana”, fuzilou a deputada. Só Jesus na causa!

O paraíso é aqui

Quem assiste a propaganda oficial e não conhece a realidade de Sergipe imagina que isso aqui é bem melhor do que Pasárgada, aquela cidade imaginária concebida pelo escritor Manuel Bandeira. O blabláblá oficial quer fazer acreditar que vivemos num pedacinho do paraíso, onde não há fome, recém-nascidos não morrem aos montões, as escolas estaduais são de primeiro mundo, as rodovias são verdadeiros tapetes e há empregos sobrando. Talvez seja por acreditar nesse estado surreal e imaginar que os sergipanos engolem o lero-lero dos marqueteiros que o sorridente governador Fábio Mitidieri (PSD) não perde um forrobodó, uma festa de vaqueiro e se esbalda nas prévias carnavalescas. Como a realidade de Sergipe é bem diferente da propaganda oficial, “vou-me embora pra Pasárgada”, pois “lá sou amigo do rei”. Danôsse!

Briga de foice

Criticado pelo deputado federal Rodrigo Valadares (União) sobre a CPI do Crime Organizado, o senador Alessandro Vieira (MDB) partiu pra cima do bolsonarista com quatro pedras nas mãos: “Rodrigo não fala coisa séria, sua vocação é pelo teatro para se notabilizar na rede social. Foi um rapaz eleito deputado estadual fazendo o L e usando boné do MST. Depois se descobriu bolsonarista e agora é aquele filho postiço de Bolsonaro. É um jeito de fazer política, confio na democracia, no eleitor que tem todo o direito de escolher quem melhor lhe represente”, frisou. Como empurrão é começo de confusão, essa pode ser a preliminar da briga de foice entre Valadares e Alessandro por uma das vagas de senador nas eleições de 2026. Marminino!

Alô, bebinhos!

Uma pesquisa feita com amostras de bebidas alcoólicas clandestinas, como cachaças de alambique, uísques falsificados e licores artesanais, apontou a presença de cobre, metanol e carbamato de etila. Essas substâncias tóxicas causam cegueira, prejudicam a absorção de minerais no organismo e podem provocar a morte do bebinho. Pé de pato, mangalô três vezes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 29 de março de 1897.

