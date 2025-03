Após se tornar réu Jair Bolsonaro abriu o berreiro

Por Adiberto de Souza *

O capitão de pijama chorou lágrimas de crocodilo minutos após a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal formar maioria para torná-lo réu pela tentativa de golpe de Estado. Antes todo valentão, o “Johnny Bravo” se assemelhava a um gatinho desmamado durante uma “oração” conduzida pela senadora Damares Alves (Republicanos). O chorão de ontem nem parecia aquele que, sentado na cadeira de presidente da República, desafiou os ministros do Supremo Tribunal Federal a mandarem apreender o seu aparelho celular. Decididamente, o ex-todo poderoso Jair Bolsonaro está enfrentando uma maré de sapos dos diabos. Pior é que quando a coisa está ruim, quanto mais mexe mais fede. Pelo andar da carruagem, parece que o futuro do soldadinho de chumbo será se mudar de mala e cuia para a Penitenciária da Papuda. Por fim, a decisão do STF em torná-lo réu sob a acusação de tentar “assassinar” a democracia brasileira pode ser a pá de cal na vida política do ex-presidente chorão. Home vôte!

Fisco em pé de guerra

As auditoras e auditores tributários de Sergipe estão por aqui com o Governo Mitidieri. A raiva é porque as Secretarias da Fazenda e da Administração não querem nem ouvir falar na campanha salarial deles. Invocada, a categoria aprovou em assembleia o Estado de Mobilização e a intensificação da campanha “Fisco Exige Respeito”. Segundo o presidente do Sindifisco/SE, José Antônio, desde novembro passado o Sindicato tem tentado, sem sucesso, estabelecer canais de diálogo com a Secretaria da Fazenda para tratar sobre a regulamentação do Bônus de Arrecadação Própria, revisão salarial, auxílio saúde, aumento do internível 14 e melhorias nas condições de trabalho. Marminino!

Deputados vão às urnas

Aracaju vai sediar, amanhã, a eleição da nova Mesa Diretora da União de Parlamentares Sul-americanos e do Mercosul (UPM). Deputados brasileiros, da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Paraguai chegam hoje para prestigiar o pleito, que vai acontecer na Assembleia Legislativa. À noite, eles participam de uma reunião preparatória para o pleito. A presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos (Unale), deputada estadual Tia Jú (Republicanos/RJ), já conformou presença na eleição da diretoria da UPM. Aff Maria!

Caraminguás na conta

O governo de Sergipe começa a pagar, hoje, a folha salarial deste mês de março. Mais de 75 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas, receberão as respectivas remunerações. Amanhã, botam as mãos na grana os servidores das secretarias, empresas, autarquias e fundações. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, com o cumprimento do calendário, serão injetados cerca de R$ 485 milhões na economia sergipana. O governo revela que o pagamento da folha de pessoal ajuda a aumentar a circulação de dinheiro dentro do estado. Então, tá!

Punido no bolso

O deputado estadual Luciano Bispo (PSD) foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe a pagar R$ 45 mil ao prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). De acordo com o site 93Notícias, como parte da decisão, 10% do salário do parlamentar pessedista serão bloqueados mensalmente até a quitação do valor devido ao gestor. A condenação ocorreu com base em processo impetrado por Valmir após ter sido criticado pelo adversário durante entrevista numa rádio de Itabaiana. A Assembleia Legislativa de Sergipe, inclusive, já foi notificada sobre a decisão judicial determinando o desconto no contracheque de Bispo. Arre égua!

Deputado condecorado

E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), foi homenageado pelo Superior Tribunal Militar com a Ordem do Mérito Judiciário Militar. Entregue ao parlamentar sergipano durante solenidade, ontem, em Brasília, a comenda é a mais alta honraria da Justiça Militar do Brasil, que comemora 217 anos de existência. “Fico muito honrado com essa condecoração, que é um reconhecimento ao nosso trabalho por Sergipe e pelo Brasil”, disse Andrade. A cerimônia pelos 217 anos da Justiça Militar foi presidida pela presidente do STM e chanceler da Ordem, ministra Maria Elizabeth Rocha. Ah, bom!

Aposta no turismo

O senador Rogério Carvalho (PT) bateu à porta do ministro do Turismo, Celso Sabino. Foi discutir com distinto sobre investimentos federais visando fortalecer os festejos juninos de Sergipe. O petista informou ao ministro que o São João é um patrimônio cultural dos sergipanos, além de contribuir para a geração de empregos e aquecimento da economia. Rogério também destacou a importância de políticas públicas para o setor, visando não só o período junino, mas o fortalecimento do turismo em Sergipe ao longo de todo o ano. Nem precisa dizer que o ministro prometeu atender as reivindicações do parlamentar petista. Aguardemos, portanto!

Na terrinha

Os ministros da Casa Civil e da Pesca, respectivamente, Rui Costa e André de Paulo, desembarcam hoje em Aracaju. O primeiro tem reunião agendada com o governador Fábio Mitidieri (PSD) para discutir sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), enquanto o outro veio à terrinha prestigiar a abertura da Expo Pesca & Aquicultura, que acontecerá no Centro de Convenções de Aracaju. Este evento é organizado pelo Sistema Fecomércio e pela Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura. “O setor da pesca e aquicultura possui uma cadeia de valor fundamental para a economia, gerando empregos e promovendo inovação”, destaca Marcos Andrade, presidente da Fecomércio Sergipe. Prestigie!

Governo caixa d’água

A falta de transparência do governo Mitidieri foi criticada pelo deputado estadual Marcos Oliveira (PL). Segundo o parlamentar oposicionista, questões essenciais estão sendo negligenciadas no estado, embora a “mídia chapa branca” faça vista grossas. Oliveira lamentou a situação crítica do abastecimento de água no sertão sergipano: “Esse é o governo da caixa d’água na porta. As pessoas compram caixas de mil litros para esperar o carro-pipa, uma política assistencialista que oprime o cidadão”, afirmou. O deputado frisou, ainda, que o Executivo sergipano transformou o emergencial abastecimento d’água com carros-pipa numa “política de governo”. Creindeuspai!

Diálogo com professores

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (Sintese) vai se reunir, no próximo dia 4, com a Secretaria da Administração para tratar sobre a pauta do magistério. Este encontro foi agendado após o governador Fábio Mitidieri (PSD) ter voltado atrás e reaberto o diálogo com os professores. A pauta apresentada pelo Sintese durante a última reunião com o chefe do Executivo inclui a correção da tabela salarial; o pagamento do piso dos professores e dos auxílios internet e tecnológico; o descongelamento das gratificações; a vinculação do triênio aos salários; a retomada de novos percentuais da carreira; o debate sobre o precatório do Fundef e a devolução dos 14% que foram descontados dos aposentados. Só Jesus na causa!

Cortejo dos Ojas

Como parte das comemorações pelos 170 anos da mudança da capital de Sergipe para Aracaju, acontece, hoje, o Cortejo dos Ojas. Trata-se de uma manifestação cultural e religiosa que reforça a ancestralidade e a identidade afro-brasileira na cidade. Os participantes sairão, às 19 horas, da Colina do Santo Antônio e seguirão até a Praça do Mini Golfe. A celebração contará com a participação da Banda Afoxé Di Preto. Amanhã, as celebrações pelos 170 anos de Aracaju continuam com o Circuito Afro, animado pelo Mestre Saci e Descidão dos Quilombolas e Lia de Itamaracá. Será a partir das 18 horas, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 26 de janeiro de 1908.

