Após um ano de festas, restará a Sergipe curtir a ressaca em 2025

Por Adiberto de Souza *

Nunca antes na história de Sergipe se fez tantas festas quanto agora em 2024, por coincidência um ano de eleições. Desde o último réveillon que o estado dança e canta. Sempre animados por caros artistas e bandas de outros estados, os aniversários das cidades garantiram a animação durante o primeiro semestre. Do dia 1º deste mês pra cá, os sergipanos não se cansam de ariar as fivelas, rebolando ao som de arrocha, sertanejo, sofrência, xaxado e o diabo a quatro. O governo do estado promete circo até o final de julho, porem neste mês ainda teremos o Forró Caju, na capital, o Forró Siri, em Socorro, a Festa do Mastro, em Capela, a Festa dos Caminhoneiros, em Itabaiana, sem falar que em Lagarto está acontecendo a Festa da Mandioca. Outras prefeituras também estão detonando o dinheiro do povo nos folguedos. Passado o período junino, os brincantes vão se envolver com a campanha política, animada pelos xibilhões dos fundos eleitoral e partidários. Em novembro, Sergipe se fantasiará para o já tradicional Pré-Caju, uma folia importada da Bahia. Só após tanto baticum-bumbum é que os sergipanos vão perceber que, tal qual a cigarra, passaram 2024 cantando e dançando, só restando uma forte ressaca. Por ser 2025 um ano sem eleições, os políticos não têm motivo para promover tanto circo sem pão. Home vôte!

PT em baixa

Os desafios eleitorais do PT em Aracaju foram destacados pelo articulista Paulo Cappelli, do site de notícias Metrópoles. O jornalista lembrou que em 2022 Sergipe foi o único estado nordestino onde o candidato petista não venceu as eleições para governador. “Na ocasião, o senador Rogério Carvalho, marido de Candisse, ficou em segundo lugar, atrás de Fábio Mitidieri, do PSD”, escreveu Cappelli. O articulista ressalta que, segundo pesquisa feita pela Real Time Big Data, a pré-candidata a prefeita de Aracaju “aparece apenas na sexta posição em intenções de voto, lembrada por 1% dos entrevistados”. Misericórdia!

Braços cruzados

Os auditores tributários de Sergipe vão cruzar os braços no próximo dia 28 para protestar contra a relutância da Secretaria da Fazenda em atender as reivindicações da categoria. De acordo com o Sindifisco, a proposta apresentada pela Sefaz é um “escárnio, pois aprofunda ainda mais as perdas salariais dos servidores”. O sindicato revela que por falta de reposição salarial – ou reposições abaixo da inflação – o Fisco acumulou nos últimos 13 anos perdas superiores a 45%, sendo que apenas na gestão do governador Fábio Mitidieri (PSD) elas já somam 6,5%. Assim também já é demais também!

Contrato reavaliado

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) programou para o próximo mês uma revisão dos termos do contrato de concessão da Sergas, a distribuidora de gás canalizado no estado. Esta iniciativa coincide com a entrada da Energisa como novo sócio da concessionária. A ideia da Agrese é fazer uma audiência pública no dia 22 de julho para discutir a revisão. A escolhida marca o prazo final para a conclusão da venda de 51% da Compass na Norgás, acionista da Sergas. A Agência quer discutir diversos pontos da concessão, dentre os quais a coerência da taxa de retorno de investimentos de 20% – e sua adequação ao atual cenário econômico nacional. Aff Maria!

Terra dos contrastes

Aracaju é mesmo uma cidade cheia de contrastes. No passado, o principal cabaré da capital sergipana se chamava Vaticano e a Padaria Central ficava numa esquina. Na década de 50, um versinho dizia bem dos contrastes da terrinha: “Aracaju é terra de muro baixo/ Onde pitomba é fruta/ Candieiro dá choque/ Eng Fook Mau é ‘seo’ João/ E Shakespeare é Pipiu”. Cruz, credo!

Noite de autógrafos

O jornalista, publicitário e estrategista eleitoral Cícero Mendes lança, amanhã, o livro “Construindo Campanhas Eleitorais no Ambiente Digital”. A noite de autógrafos está agendada para às 18 horas, no Real Praia Hotel, em Aracaju. O livro promete trazer uma nova perspectiva sobre o papel crucial do estrategista eleitoral nas campanhas políticas. Segundo Cícero, este profissional é muito mais do que um marketeiro de campanha: “Ele é o profissional que busca reunir todas as informações possíveis sobre a disputa, passando pelo ambiente, eleitores, candidato e adversários. Cada detalhe conta, e nada pode passar em branco”, explica. Prestigie!

Bem na fita

O período de festas juninas é um dos mais aguardados pelos brasileiros. Pesquisa feita pela DeÔnibus, marketplace de passagens rodoviárias, revela que Aracaju é o 5º destino mais buscados por quem vai curtir o São João de ônibus. Antes da capital sergipana aparecem Salvador (1º), Fortaleza (2º), Maceió (3º) e Recife (4º). Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, as empresas de ônibus interestaduais planejam aumentar em aproximadamente 35% os horários de operação nos dias que antecedem o São João. Ah, bom!

Crise da pediatria

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a cobrar do governo Mitidieri o fortalecimento da assistência pediátrica em Sergipe. O cidadanista reconhece que houve um crescimento no número de leitos de UTI pediátricas, saindo de 20 e indo para 30, porém os 10 novos leitos só estarão em operação dentro de 60 dias. “Mesmo com a ampliação, o Conselho Regional de Medicina constatou que 18 crianças aguardam vagas na terapia intensiva”, destacou. Segundo Passos, é necessário ampliar o número de leitos de UTI nas áreas vermelha e amarela, acrescentando que em sua grande parte, os leitos criados nessa gestão estão nas enfermarias ou em setores de menor complexidade. Crendeuspai!

Arca de Noé

Engana-se quem pensa ser o nosso Corpo de Bombeiros é especializado somente em apagar incêndios. Seus bravos militares também sabem socorrer animais em perigo. Os homens e as mulheres do fogo resgatam bichinhos em perigo, a maioria cães e gatos que se perderam, foram abandonados ou se envolveram em situações de risco. Também são ajudados jacarés, raposas e corujas. Com tantos animais socorridos no currículo, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe lembra a Arca de Noé da narrativa do dilúvio de Gênesis. Salve, salve!

Pega pra capar

Para evitar confusão, evite convidar para o mesmo forrobodó o pré-candidato à Prefeitura de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), e o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), postulante a vice-prefeito da capital sergipana. Segundo a jornalista Rita Oliveira, o clima entre os dois não anda lá muito bom. A articulista política revela que, ao chegar no camarote do governo estadual, montado no Arraiá do Povo, Chagas foi perguntado pelo pedetista o que estava fazendo alí, já que é um dissidente do bloco governista. Rita afirma que o ex-governador subiu nos coturnos e o mal estar só não foi maior graças à turma do deixa disso. Danôsse!

Criança não é mãe

O movimento organizado por mulheres vai promover em todo o país, amanhã, um ato de repúdio contra o Projeto de Lei dos Estupradores. Em Aracaju, a manifestação está programada para começar às 8 horas, com a concentração agendada para a Praça General Valadão, centro da cidade. De acordo com a deputada estadual Linda Brasil (Psol), é preciso ocupar as ruas “contra esse retrocesso absurdo”. O texto do Projeto em tramitação na Câmara Federal prevê que abortos realizados após 22 semanas de gestação serão considerados homicídio, devendo a punição ser aplicada mesmo que a mulher tenha sido vítima de estupro. Desconjuro!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano O Rabudo, em 4 de abril de 1875.

