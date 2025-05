Aposentados cobram a Mitidieri grana descontada para a previdência

Por Adiberto de Souza *

Uma das reivindicações apresentadas ao governo Mitidieri pelo Sindicato dos Trabalhadores na Educação (Sintese) é a imediata devolução dos 14% descontados dos aposentados a título de contribuição previdenciária. O desconto ocorreu durante dois anos da gestão Belivaldo Chagas (Pode). No final do governo ele suspendeu a medida, porém não devolveu o montante recolhido das aposentadorias. Desde que tomou posse, o governador Fábio Mitidieri (PSD) se nega a discutir o assunto, sob o argumento de que o desconto previdenciário foi feito de forma legal. A questão não é essa, pois a devolução da grana solicitada agora pelo Sintese e demais aposentados do Estado também é legalíssima. A verdade é que, sob o argumento de recuperar a economia estadual, o Executivo meteu a mão grande no bolso dos aposentados, que viram seus rendimentos serem fortemente reduzidos, com graves consequências à qualidade de vida. Portanto, o governo Mitidieri não fará mais do que justiça se devolver o que é de direito a quem passou a vida trabalhando pelo desenvolvimento de Sergipe. Misericórdia!

Boa nova

A empresa Unigel e a Petrobras fecharam, ontem, um acordo que prevê o fim do arrendamento das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafens) localizadas em Laranjeiras (SE) e em Camaçari (BA). Pelo que foi acordado, as duas unidades retornarão à posse da petroleira em data ainda a ser definida. As duas Fafens foram arrendadas pela Unigel em 2020. A fábrica sergipana teve suas operações retomadas em 3 de abril de 2021, voltando a produzir fertilizantes nitrogenados e empregando diretamente cerca de 500 pessoas. O elevado preço do gás natural, principal matéria prima da Fafen, provocou a sua desativação em 2023. A previsão é que a fábrica volte a produzir em outubro deste ano. Aguardemos, portanto!

Favoritismo é sonho

A reeleição de governador Fábio Mitidieri (PSD) não será favas contadas como alardeiam os otimistas aliados dele. Ao contrário do que pensam alguns, ninguém vence uma disputa eleitoral de véspera, quanto mais faltando ainda quase dois anos para o pleito. Que o diga André Moura (União), que se achava eleito senador em 2018, mas quando as urnas foram abertas perdeu para um delegado de polícia neófito em política. Vale alertar que os governistas contrariados vão esperar o momento certo para largar as tetas do Poder. Aos aliados de Mitidieri que já o consideram imbatível, não custa lembrar que em política, trair e coçar é só começar. Home vôte!

Ameaça de greve

O Sindicato dos Médicos de Sergipe não afasta a possibilidade de uma greve da categoria se o governo estadual e a Prefeitura de Aracaju não concederem reajuste salarial até o próximo dia 31. Segundo o presidente da entidade sindical, Helton Monteiro, os médicos devem se reunir em assembleia na semana que vem para discutir sobre o respeito à data base e a hipótese de paralisação caso o governo e a prefeitura permaneçam calados sobre o reajuste salarial. Com a palavra o governador Fábio Mitidieri (PSD) e a prefeita Emília Corrêa (PL). Creindeuspai!

Sessão itinerante

Os deputados estaduais consideraram muito positiva a sessão itinerante da Assembleia realizada, ontem, em Simão Dias. Segundo o presidente do Legislativo, a ida do parlamento aos municípios objetiva aproximar cada vez mais os deputados e as deputadas da população, proporcionando uma interação efetiva entre os cidadãos e seus representantes. Entre as principais demandas debatidas durante a sessão destacaram-se a ampliação do Centro de Especialidades Médicas na cidade; a identificação dos direitos para as pessoas com fibromialgia nas unidades de saúde; a celeridade na marcação de exames para essas pessoas; acostamentos nas rodovias sergipanas; e a regularização do abastecimento de água nos municípios. Ah, bom!

Quem mudou?

Quem ver o senador Alessandro Vieira (MDB) e o governador Fábio Mitidieri (PSD) de mãos dadas não imagina que ambos já andaram às turras. Na campanha eleitoral de 2022, o emedebista dizia o diabo do hoje aliado. Vieira acusava o governo representado por Mitidieri de retalhar o estado, entregar para politicagem os cargos comissionados e desprestigiar a técnica e o bom serviço público: “Essa turma não vai mudar nada, pois é só desrespeito com o cidadão”, fustigava o senador, para quem Sergipe só mudaria se fechasse a torneira da corrupção. Afinal, quem mudou de lá pra cá? Marminino!

Perdeu o mandato

O Tribunal Regional Eleitoral cassou, ontem, o mandato do vereador de Umbaúba, Benedito Barreto do Nascimento (PP). Ele foi eleito 2024, mas à época já estava com os direitos políticos suspensos. Benedito foi condenado por improbidade administrativa em 2023, tendo perdido os direitos políticos por 10 anos. Os magistrados do TRE mantiveram a validade dos votos para o partido, que deverá convocar o candidato suplente para substituir Benedito Barreto na Câmara Municipal de Umbaúba. Claro que a defesa do parlamentar cassado vai recorrer contra a decisão do TRE sergipano. Aff Maria!

Celular e direção

Mais de 19% dos motoristas das capitais usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada cinco pessoas, uma afronta a lei. Feita pelo Ministério da Saúde, a pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos (25%) e com maior escolaridade (26,1%) são as que mais assumem esse comportamento de risco. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção. Só Jesus na causa!

Caiado em Aracaju

Quem visita Aracaju nesta sexta-feira é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União). Pré-candidato a presidente, o distinto participa na Assembleia do Seminário da Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso Nacional. Depois, se reúne com o governador Fábio Mitidieri (PSD) e representantes de entidades empresariais. À noite, Caiado prestigiará o Lide Business Dinner, evento que reunirá empresários, lideranças políticas e formadores de opinião. Aliás, o governador goiano já tem até o slogan de sua campanha a presidente: “Coragem para endireitar o Brasil”. Arre égua!

Viva a diversidade!

“Dentre as 19 becas do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe, a toga branca é um risco de giz em meio ao mar negro de vestes talares. A colação da Ìyàwó de Exú Pombotilha estava prestes a começar”. O texto acima abre a reportagem do site Mangue Jornalismo sobre a formatura da universitária Gleidiane Mascena de Assis. Na matéria, o jornalista Henrique Maynart escreve que a universitária lutou e conquistou o direito à cerimônia coletiva de colação de grau em vestes brancas, em respeito ao preceito religioso que estabelece o Candomblé. A solenidade aconteceu no Centro de Educação e Ciências Humanas, localizado no Campus da UFS em São Cristóvão. Supimpa!

