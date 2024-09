Aracaju assiste uma verdadeira guerra de pesquisas eleitorais

Por Adiberto de Souza *

O grande número de pesquisas feitas em Aracaju tem baratinado a cabeça do eleitor. Consultas de intenção de votos são divulgadas quase todos os dias, exibindo índices para todos os gostos. Os institutos se defendem alegando que a discrepância entre os percentuais ocorre porque eles usam metodologias diferentes. Nem precisa dizer que esta confusão de números deixa os aracajuanos inseguros, principalmente os indecisos, que costumam votar em quem está liderando a disputa. O maior problema é que nem todos os levantamentos merecem crédito. Claro que a Justiça Eleitoral proíbe a divulgação de determinadas consultas visivelmente direcionadas, porém essa providência não é capaz de impedir que empresas desonestas façam pesquisas ao gosto do cliente. Portanto, diante de tantos números diferentes já apresentados e ainda a serem expostos, é bom o eleitor não apostar ainda nessa ou naquela candidatura. Com essa variedade de percentuais e diante do mar de eleitores indecisos é bem capaz de só se conhecer candidatos que vão ao 2º turno em Aracaju após a contagem dos votos, no próximo dia 6. Marminino!

Mal-estar petista

O jornal Valor Econômico publicou uma matéria sobre a divisão provocada no PT pela candidatura de Candisse Carvalho à Prefeitura de Aracaju. Assinada pelos jornalistas Julia Lindner, Fabio Murakawa e Renan Truffi, a reportagem explora o fato de o ministro petista Márcio Macêdo ter se oposto ao projeto político da esposa do senador Rogério Carvalho que, mesmo assim, viabilizou a candidatura. Aliás, o mal-estar citado pelo jornal paulista é visível. No último final de semana mesmo, Macêdo prestigiou eventos políticos na Grande Aracaju, mas passou longe do palanque de Candisse. Creindeuspai!

Vice em mortalidade

Sergipe tem a segunda maior taxa de mortalidade materna do Brasil. Levantamento feito pelo Observatório da Umane, uma associação civil sem fins lucrativos, mostra que 98,2 mulheres morrem no estado a cada 100 mil partos de crianças que sobreviveram. Sergipe só ganha nesse mortal campeonato para Roraima (145,1). Ouvido pelo portal G1 Sergipe, o diretor em vigilância sanitária da Secretaria Estadual da Saúde, Marco Aurélio Góes, disse que para reverter esses números é preciso facilitar o acesso de mulheres grávidas ao pré-natal. Só Jesus na causa!

Foto premiada

O repórter-fotográfico Joel Luiz conquistou o 1⁰ lugar do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024, na categoria fotojornalismo. Publicada no site Destaquenotícias, a foto mostrando um catador de crustáceos em plena atividade ilustrou a reportagem “Caranguejo: atividade empreendedora que se tornou patrimônio em Sergipe”, assinada pela jornalista Shis Vitória. Foram mais de 70 trabalhos inscritos no Prêmio Sebrae e 47 classificados para a final. Supimpa!

Boca no trombone

O eleitor tem a seu favor o SOS Voto para denunciar conteúdos falsos sobre o processo eleitoral. O disque-denúncia do Tribunal Superior Eleitoral recebe ligações sem custo, de segunda a sábado, pelo número 1491. Esse aplicativo permite a quem não tem tanta familiaridade com a internet acionar diretamente o Tribunal, via chamada telefônica, para informar eventual desinformação em redes sociais, por exemplo. Esse canal oficial contribui para que o eleitor possa fazer parte das eleições e buscar um processo limpo, transparente, seguro e efetivo. É vero!

Tempo quente

Após uma série de confusões entre partidários dos candidatos a prefeito de Frei Paulo, a Secretaria da Segurança Pública reforçou o policiamento naquele município. O comando do policiamento Militar do Interior encaminhou tropas para, junto com o efetivo local, intensificar a segurança na cidade. Já chegaram ao município guarnições do Batalhão de Caatinga e um efetivo da Força Tática. A delegacia de Frei Paulo abriu inquéritos para investigar as confusões ocorridas ali no último final de semana. Misericórdia!

Reta final

Faltando menos de um mês para o 1º turno das eleições em Aracaju, os candidatos e candidatas aumentaram o ritmo das campanhas. Todos querem conquistar os eleitores ainda indecisos e mudar a cabeça dos que já se definiram por este ou aquele postulante à Prefeitura. No pouco tempo que resta, os candidatos se esforçam para vencer o cansaço e exibir caras e bocas de vitoriosos nas carreatas que promoverão até dias antes das eleições. Como sabem que qualquer erro agora poderá significar uma derrota nas urnas, todos estão pisando em ovos. Aff Maria!

Votos vendidos

Comenta-se à boca miúda nas esquinas de Sergipe que os cabos eleitorais estão aguardando a última parcela do acerto financeiro para confirmar o apoio ao candidato comprador de votos. Os vendedores de consciência garantem que se o dinheiro previamente ajustado não chegar até, no máximo, a última semana da campanha, quem pagou a primeira parcela não apenas perde a grana como verá os safados migrarem para o lado adversário. Como se vê, embora seja uma prática proibida, a compra de votos corre solta no pequeno estado de Sergipe. Arre égua!

Sob nova direção

O publicitário, cantor e compositor Irineu Fontes é o novo presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Ao anunciar o substituto do jornalista Luciano Correia, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ressaltou que o novo auxiliar já contribuiu muito com a cultura de Aracaju e de Sergipe. “Ele já foi secretário de Estado da Cultura, coordenou grandes projetos da área cultural e conhece de perto a Funcaju, onde já ocupou o cargo de diretor de eventos”, frisou o pedetista. Ah, bom!

Politicamente incorreta

As línguas ferinas andam espalhando que a candidata a prefeita Emília Corrêa (PL) erra quando usa o termo “caixa-preta” para se referir à possíveis irregularidades na Prefeitura de Aracaju. A postulante do PL tem afirmando que, se eleita, vai abrir “a caixa preta do Sistemão”. Recentemente, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, advertiu o senador Plínio Valério (PSDB) por este ter usado a tal expressão. “Caixa-preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas”, frisou. O senador, então, substituiu o termo por “caixa de Pandora”. Então, tá!

Rua como teto

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) pediu providências em favor das pessoas sem-teto. De acordo com a psolista, existem em Sergipe mais de dois mil desafortunados morando em calçadas, viadutos, prédios abandonados, outros abrigos naturais ou veículos abandonados. Segundo o IBGE, 1.280 pessoas moram em tendas ou barracas de lona, plástico ou tecido, 507 sobrevivem dentro de estabelecimentos em funcionamento no estado, 205 em estrutura improvisada em logradouro público e 153 em espaços não residenciais degradados. Por fim, Linda cobrou ao governo Mitidieri políticas públicas visando socorrer estes miseráveis. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de março de 1916.

* É editor do Portal Destaquenotícias