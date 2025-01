Aracaju começou 2025 sob nova direção

Por Adiberto de Souza *

O que será o amanhã? Esta pergunta, da música interpretada com brilho por Simone, se encaixa como uma luva para a dúvida que habita as cabeças dos aracajuanos. Após oito anos da gestão do hoje ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), Aracaju está sob nova direção. Primeira mulher a ser eleita para governar a cidade, Emília Corrêa (PL) foi empossada, ontem, garantindo cumprir todas as promessas feitas na última campanha. A expectativa é que ela faça um bom governo, pois recebeu a Prefeitura organizada e com dezenas de obras estruturantes em andamento, todas com recursos garantidos. Não fosse isso, Emília já conta com a maioria na Câmara de Vereadores, fato que lhe permitirá aprovar sem dificuldade as mudanças que desejar visando adequar a administração ao seu jeito de governar. Portanto, diferente de Edvaldo Nogueira, que recebeu do ex-prefeito João Alves Filho uma Prefeitura em petição de miséria, Corrêa não perderá tempo arrumando a casa, fato que lhe permitirá colocar em prática imediatamente os projetos concebidos por sua equipe de auxiliares. Deus queira!

Patinho feio

Diferente do que alardeia o marketing do governo Mitidieri, Sergipe continua sendo o patinho feio do Nordeste quando o assunto é turismo. Um levantamento feito pela Decolar, maior empresa de tecnologia de viagens da América Latina, não inclui o nosso estado entre os 10 destinos mais buscados no Brasil para este mês de janeiro. Desses 10, sete são nordestinos: Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba, Alagoas, Natal e Maranhão. É por essa e outras que o Zé Povinho dá como certa a troca do secretário estadual de Turismo, Marcos Franco (MDB), pelo ex-vereador aracajuano Fabiano Oliveira (PP). Home vôte!

Dinheiro pelo ralo

Por que será que o Tribunal de Contas de Sergipe ainda não deu um pio sequer sobre a gastança feita pelos ex-prefeitos no apagar das luzes de suas gestões? Não vale como resposta que o TCE está em recesso. Ora, diante da gravidade do fato, não custaria algum conselheiro sair do merecido descanso para puxar as orelhas dos gestores. Como isso não ocorreu, os prefeitos torraram boa parte dos recursos oriundos da “venda” da Deso pagando salários atrasados, fornecedores e o diabo a quatro. Êita Sergipe sem jeito!

Evitando constrangimento

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), preferiu mandar um representante entregar a chave da cidade à sucessora Emília Corrêa (PL). O pedetista explicou que fatalmente ele seria constrangido pelos apoiadores da nova gestora que ainda “não desceram do palanque”. Entrevistado pelo coleguinha Narciso Machado, Nogueira lembrou que em 2013 fez a transmissão de cargo para o saudoso João Alves Filho: “Ele me acompanhou até a saída e foi muito gentil”, frisa. Então, tá!

Com a bola toda

Embora inelegível, Valmir de Francisquinho (PL) é um político muito forte eleitoralmente no interior sergipano. Ontem, além de ser empossado prefeito de Itabaiana, o distinto festejou a posse do filho Talysson (PL) na Prefeitura de Areia Branca. Naturalmente, a defesa de Valmir está preparando o recurso para tentar derrubar a inelegibilidade imposta a ele pelo Tribunal Regional Eleitoral. Uma coisa é quase certa: se Francisquinho conseguir reverter essa situação junto ao TSE será candidato ao governo de Sergipe em 2026. Quer apostar uma maioria de goiaba?

Mulheres incrédulas

Pesquisa mostra que 66% das mulheres não acham que existe relação entre a infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) e o câncer do colo do útero. A infecção por esse vírus aumenta em até 100 vezes o risco de a mulher desenvolver esse tipo de câncer. Segundo o estudo, 18% das entrevistadas nunca fizeram o exame papanicolau, principal forma de detectar as lesões que podem levar ao câncer do colo do útero. Cuidem-se!

Contra bolsonaristas

O vereador Iran Barbosa e a vereadora Sônia Meire – ambos do Psol – se abstiveram de votar na chapa única para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju. Após destacar o respeito que nutre pelo presidente da Casa, Ricardo Vasconcelos (PSD), Iran explicou que se absteve em razão da presença de representações de campos políticos com os quais ele tem profundas divergências ideológicas. Por sua vez, Meire explicou que não votaria “em uma chapa conservadora com bolsonaristas que atacam nossas vidas e os direitos da classe trabalhadora todos os dias”. Misericórdia!

Morte na garupa

Diariamente, motoqueiros acidentados chegam ao Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju, enquanto outros tantos morrem antes de serem socorridos. Pelo seu preço, facilidades de pagamento e por consumir menos combustível do que os carros, a “motoca” virou uma praga, tendo, inclusive, substituído o cavalo e o jumento na zona rural. O grave é que esse veículo de duas rodas é, quase sempre, conduzido por jovens. Por isso mesmo, eles ignoram o perigo de dirigir após beber exageradamente. Não sabem, coitados, que ao agirem assim estão transportando a morte na garupa. Creindeuspai!

Distante do governo

Desde a última campanha eleitoral que o ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) tem evitado participar dos eventos promovidos pelo sucessor Fábio Mitidieri (PSD). Esse visível afastamento tem estimulado comentários sobre um possível rompimento entre os dois. Pode não ser, mas a verdade é que Belivaldo nunca escondeu a contrariedade por não ter sido consultado sobre a pré-candidatura à prefeitura de Aracaju da deputada federal Katarina Feitoza (PSD), que ele elegeu. A fidalga recebeu o apoio de Mitidieri que a brindou com a vice-presidência estadual do PSD, partido que até março do ano passado por Chagas. Marminino!

Tarifa mantida

A passagem de ônibus da Grande Aracaju foi reajustada, ontem, em 11%, mas os usuários não sentiram a majoração no bolso. Embora tenha sido majorada para R$ 5, a tarifa permaneceu custando R$ 4, graças a um Projeto de Lei do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) aprovado pela Câmara de Vereadores visando manter o subsídio para o sistema de transporte coletivo de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Socorro e São Cristóvão. Também no apagar das luzes de sua gestão, o pedetista conseguiu aprovar um Projeto de Lei que dispõe sobre o prazo de vigência do Programa Provisório de Custeio Extra Tarifário de Gratuidades às Pessoas com Deficiência e seus acompanhantes. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de julho de 1921.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias