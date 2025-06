Aracaju só perde com as festas juninas divididas entre governo e prefeitura

Por Adiberto de Souza *

Diferente de Campina Grande e Caruaru, onde os festejos juninos são concentrados, em Aracaju o forrobodó é fatiado em locais diferentes. Na Orla de Atalaia, o governo de Sergipe promove o milionário Arraiá do Povo, enquanto a Prefeitura espalhou o Forró Caju por vários pontos da cidade. O governador Fábio Mitidieri (PSD) alardeia que promove o maior São João à beira-mar do Brasil, já a prefeita Emília Corrêa (PL) jura que sua gestão faz o melhor São João do mundo. Certamente, se estado e município concentrassem os recursos e esforços num único evento, Aracaju poderia concorrer de igual para igual com Campina Grande e Caruaru. Vale ressaltar que essa divisão de palcos começou em 2003, quando o então governador João Alves Filho instalou a Vila do Forró na Orla de Atalaia. O objetivo era concorrer com o tradicional Forró Caju, promovido pela gestão do ex-prefeito Marcelo Déda (PT) nos mercados centrais. Desde então, essa disputa entre o governo e a prefeitura para ver quem faz o evento mais bonito só diminui a visibilidade dos festejos juninos em nível nacional e, por consequência, reduz o interesse dos turistas, que acabam optando pela grandiosidade do São João de Pernambuco e da Paraíba. Simples assim!

Quase sergipano

O ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), será diplomado, hoje, como deputado federal. Filho ex-ministro do STJ, Armando Rollemberg, um sergipano de Japaratuba, o pessebista vai substituir Gilvan Máximo (Republicanos-DF), que perdeu o mandato após uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as “sobras eleitorais”. A determinação que beneficiou Rodrigo Rollemberg atingiu sete deputados federais. De sangue sergipano, o novo parlamentar ocupava até ontem um cargo no segundo escalão do governo Lula da Silva (PT). Ah. bom!

Prometendo banheiro

Repercutiu negativamente a declaração do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), sobre a constante falta d’água na capital e no interior do estado. Indagado por um repórter sobre esse problema que afeta principalmente as famílias mais pobres, o pedessista preferiu ironizar o comunicador: “Se faltar água em sua casa eu vou lhe oferecer um banheiro, tá bom?”, frisou Mitidieri. Enquanto o governador se esquiva de perguntas que não lhe agradam, o povo segue com a lata d’água na cabeça ou esperando para ser abastecido por um carro-pipa. Aff Maria!

Atestado de residência

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), defende que os eleitores itabaianenses votem para o Senado em um candidato que resida naquele município. Numa indireta ao pré-candidato a senador Eduardo Amorim (PSDB), o gestor disse que não basta ter nascido em Itabaiana. “Defendo que a pessoa more na cidade”, frisou. Valmir disse que se um dia ele for eleito governador de Sergipe continuará morando na cidade serrana. Além de ser um chega pra lá no tucano, a declaração do prefeito levanta a bola do pré-candidato a senador Adailton Sousa (PL) que reside em Itabaiana. Marminino!

Nova sergipana

A médica neurologista Amanda Azevedo Neves Araújo é a mais nova cidadã sergipana. A homenagem foi prestada pela Assembleia graças a uma indicação feita pelo deputado estadual Luciano Bispo (PSD). Nascida em Recife, Amanda Azevedo é médica do Legislativo sergipano desde 2019 e também atua como neurologista do Hospital Universitário de Lagarto. Segundo o parlamentar pessedista, a homenageada já era sergipana de coração e agora é também de direito, “por tudo que tem feito pelo nosso estado”, declarou. Então, tá!

Blablablá político

O PSD, o PP e o União Brasil exibem propaganda partidária no rádio e na televisão nesta semana. Os programas serão transmitidos hoje, quinta-feira e no próximo sábado nos intervalos da programação normal das emissoras. Neste primeiro semestre, o PSD exibirá 10 minutos de propaganda, o PP veiculará três minutos e meio, enquanto o União Brasil exibirá um total de um minuto e meio de propaganda. Quem não gosta de ouvir ou assistir a lorota dos políticos deve desligar o rádio e a televisão. Só Jesus na causa!

Uso da máquina

“A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) se encontra à beira do colapso, entregue aos interesses de grupos políticos e à desordem administrativa”. Essa grave denúncia foi feita pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Sergipe (Sindisan). Segundo a entidade, o governo estadual entregou a gestão da estatal aos deputados federais Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Fábio Reis (PSD). O sindicato acrescenta que como ambos são adversários, estão brigando para ver quem melhor se beneficia politicamente da Deso, em prejuízo para os consumidores e empregados. Com a palavra o governador Fábio Mitidieri (PSD). Home vôte!

Conversa mole

Este primeiro ano das administrações municipais passará quase em branco, pois os prefeitos alegam falta de condições para começar a honrar as promessas de campanha. É bem verdade que aqui e ali a situação encontrada foi de terra arrasada, mas no geral os queixumes não passam de pano de fundo para empurrar os compromissos com a barriga. Tanto isso é verdade que alguns prefeitos não economizaram na contratação de shows artísticos e na distribuição de cargos em comissão com parentes e apadrinhados. Bastam estes dois exemplos para demonstrar que a choradeira dos prefeitos não passa de conversa mole para boi dormir. Arre égua!

Cavalo selado

Caso vença as eleições em 2026, o senador Alessandro Vieira (MDB) será o primeiro político a se reeleger, oito anos após ter sido beneficiado pelo chamado “cavalo selado”. Antes dele, o médico Gilvan Rocha (MDB) e o geólogo Zé Eduardo Dutra (PT) também “montaram” no misterioso quadrúpede, porém não conseguiram êxitos em novas disputas eleitorais. Oito anos depois de vencer o ex-governador Leandro Maciel na corrida para o Senado, Gilvan se candidatou ao Executivo sergipano e foi derrotado por João Alves Filho, que também venceu Dutra nas eleições de 2002 para o governo estadual. Tem cigana por aí jurando que Alessandro repetirá o fracasso dos dois ex-senadores. Misericórdia!

Boca se siri

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), deu calado por resposta à ameaça do governador Fábio Mitidieri (PSD) de orientar os vereadores de seu grupo político a retirarem o apoio à gestão da distinta. Há quem diga que Emília preferiu não responder ao pessedista para por água na fervura do debate, contudo tem gente garantindo que a gestora optou em mandar recados ao governador através dos deputados Thiago de Joaldo (PP) e Georgeo Passos (Cidadania). Os dois partiram pra cima de Mitidieri com quatro pedras nas mãos, porém este abriu mão da réplica, preferiu fazer boca de siri. Creindeuspai!

