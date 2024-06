Aracaju tem prefeituráveis totalmente dependentes dos padrinhos

Por Adiberto de Souza *

Algumas pré-candidaturas majoritárias em Aracaju só se sustentam de pé graças aos padrinhos. Pode-se citar como exemplos o pré-candidato Luiz Roberto (PDT) e as postulantes Yandra de André (União) e Candisse Carvalho (PT). Sem os protetores, respectivamente, Edvaldo Nogueira (PDT), André Moura (União) e Rogério Carvalho (PT), estes três projetos políticos não chegariam nem às convenções. Percebendo a fragilidade política destas pré-candidaturas, os adversários não se cansam de bater nos padrinhos, visando desgastá-las por tabela. É o que tem feito o senador Alessandro Vieira (MDB) que, dia sim outro também, apregoa que se Yandra for eleita quem vai dar as cartas na Prefeitura é o pai dela, um político condenado por crimes de peculato, desvio e apropriação de dinheiro público, além de associação criminosa. No PT, a banda liderada pelo ministro Márcio Macedo não se cansa de bater no senador Rogério Carvalho (PT) para desgastar a esposa dele. Já o prefeito Edvaldo Nogueira virou saco de pancadas dos aliados governistas contrários à candidatura de Luiz Roberto. Ou seja, estas três pré-candidaturas dependem do couro grosso dos padrinhos para se sustentarem de pé até as convenções. Marminino!

Sergipe de fora

O presidente Lula da Silva (PT) visitará o Nordeste nesta semana. Amanhã, o “Barba” participa em Fortaleza da entrega do Residencial Cidade Jardim III. Já na próxima sexta-feira, o ilustre vai ao Piauí prestigiar a 10ª Caravana Federativa, promovida pelo governo federal e dirigida, principalmente, para gestores estaduais e municipais. Mais uma vez, Lula deixa Sergipe de fora de suas viagens à região. A última visita do presidente ao estado foi em fevereiro de 2023, visando ver de perto as obras de duplicação do trecho da BR-101, que se arrastam há décadas. Home vôte!

Apoio poderoso

Valmir de Francisquinho (PL) visitou, ontem, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa, com quem tratou sobre a sua pré-candidatura a prefeito de Itabaiana. Ao abençoar o projeto político de Francisquinho, o dirigente do PL disse que a legenda seguirá “construindo pontes para um Brasil mais unido e próspero”. O deputado Ícaro de Valmir (PL), que deve se licenciar hoje da Câmara, acompanhou o pai na visita a Valdemar. O parlamentar itabaianense será substituído no parlamento federal pelo suplente Bosco Costa (PL). Arre égua!

Festa política

O PDT e partidos aliados lançam, sexta-feira próxima, o Movimento Avança Aracaju, que visa impulsionar a pré-candidatura a prefeito de Luiz Roberto (PDT). O evento está agendado para às 19 horas na Chácara Fest, localizada no bairro Santa Maria. Entre as presenças já confirmadas se destacam a do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), este último o principal incentivador da pré-candidatura do pedetista. No convite para o lançamento, Luiz Roberto conclama a população aracajuana para defender as conquistas de Aracaju e o que poderá ser feito a partir de 2025. Aff Maria!

Novo deputado

O ex-deputado estadual Capitão Samuel (PP) tomou posse, ontem, como deputado federal em substituição ao titular Thiago de Joaldo (PP), que se licenciou para se envolver na campanha eleitoral. Pelas redes sociais, o novo parlamentar prometeu honrar os 38.151 votos que recebeu em 2022: “Me esforçarei para fazer em quatro meses o trabalho que faria em quatro anos”, frisou. Por sua vez, Thiago disse ter certeza que o seu substituto “fará um excelente mandato neste período em que estou de licença”. Os deputados estaduais pepistas Luiz Fonseca, Neto Batalha e Luciano Pimentel prestigiaram a posse de Samuel. Ah, bom!

Processo fica aqui

O Grupo Dok, conhecido pelas marcas de calçados Ortopé e Dijean, conseguiu uma liminar para manter a recuperação judicial no município sergipano de Frei Paulo, onde tem uma fábrica. A decisão provisória é do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Múcio. O magistrado suspendeu um acórdão anterior da 2ª Câmara Cível, que havia transferido o processo para Birigui, em São Paulo, onde está a principal base do grupo. A liminar também restabelece os efeitos do “stay period”. Trata-se de um período de até 360 dias durante o qual ações de cobrança contra a empresa são suspensas. Danôsse!

Vice na Europa

E quem está em Portugal é o vice-governador de Sergipe e secretário da Educação, Zezinho Sobral (PSB). Foi participar, de hoje até a próxima sexta-feira, da 2ª Missão Educacional ‘Juntos pelo direito de aprender’. A iniciativa é do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com apoio da Fundação Cesgranrio. Também participando da Missão, a professora Josevanda Franco, presidente em Sergipe da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, disse que o evento possibilita trocar experiências com Portugal e os outros estados brasileiros. Então, tá!

E tome festa!

O governo de Sergipe está prometendo uma festa de arromba para comemorar os 55 anos da Arena Batistão, inaugurada em Aracaju no dia 9 de julho de 1969. A Secretaria Estadual de Esporte e Lazer está organizando um mês inteiro de comemorações, que incluem missa, eventos na área social, jogos de times sergipanos e uma partida com grandes nomes do futebol brasileiro. A ideia do governo Mitidieri é que o aniversário seja um evento histórico para ser lembrado daqui a 20, 30 anos. Enquanto isso, o Confiança e o Sergipe, os dois principais times de nosso falido futebol, estão caindo pelas tabelas das séries C e D do Brasileirão. Misericórdia!

Alça de mira

Sergipe é o oitavo estado do Brasil onde se mata mais negros. A taxa de mortes intencionais para população negra no estado é de 41,3 a cada 100 mil habitantes do grupo, índice superior à média brasileira: 29,7. A Bahia tem a maior taxa de homicídios de negros no país. Foram 6.259 pessoas negras mortas naquele estado em 2022. Estes dados integram o Atlas da Violência 2024, elaborado com base em registros policiais de 2022. O estudo revela que para cada pessoa não negra morta por homicídio, três negros são assassinados. Só Jesus na causa!

Psol não recua

O Psol afastou qualquer possibilidade de desistência da ação impetrada no Supremo Tribunal Federal contra a resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo a técnica clínica para a interrupção de gestações decorrente de estupro que tenham mais de 22 semanas. Em discurso na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) disse que quem precisa recuar são aqueles que assinaram o PL do Estupro, em tramitação na Câmara Federal. Segundo ela, “deputados fascistas acham que os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e meninas podem ser negociados. Não seremos cooptadas por esse discurso”, alertou a psolista. Crendeuspai!

