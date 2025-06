Aracaju virou a capital do lixo

Por Adiberto de Souza *

Tomara que a empresa Remac Empreendimentos, nova responsável pela limpeza urbana de Aracaju, consiga regularizar a coleta de lixo na cidade o quanto antes. Desde que a Torre foi substituída pela Renova, o lixo se tornou uma pedra no sapato da prefeita Emília Corrêa (PL) e um grande problema para a saúde dos aracajuanos. Antes reconhecida pelos visitantes como uma cidade limpa e bem cuidada, Aracaju se tornou a capital do lixo, tamanho o volume de detritos espalhados por suas ruas, praças e avenidas. A urbe fede! Pior é que a situação da limpeza urbana se agravou justo neste mês, quando a capital sergipana recebe um grande número de visitantes atraídos pelos animados festejos juninos. Portanto, vamos torcer que a nova empresa contratada pela prefeitura retire o grande volume de lixo espalhado por toda Aracaju, antes que a cidade vire o paraíso dos ratos, baratas e, principalmente, do perigoso Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Oremos!

Almoço de adesão

O presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), recepcionou os colegas parlamentares com almoço num restaurante da Grande Aracaju. Dos 21 integrantes da bancada governista, apenas quatro não compareceram ao rega-bofe, que visou confirmar o apoio à pré-candidatura de Jeferson a vice-governador na chapa encabeçada por Fábio Mitidieri (PSD), postulante à reeleição em 2026. A simpatia pelo nome de Andrade também tem crescido junto aos prefeitos e lideranças políticas do interior sergipano. Então, tá!

Saúde em crise

Os empregados da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) foram, ontem, à Assembleia pedir o apoio dos deputados diante da emaça de demissão em massa. Mais de mil trabalhadores já foram comunicados pela instituição que os seus contratos vencem no próximo mês. Para o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), caso ocorra essa demissão em massa a saúde pública se transformará num caos, pois faltará material humanos para tocar as unidades espalhadas por Sergipe. Até o momento, o governo Mitidieri não tem uma alternativa para evitar que mais de mil pais e mães de família sejam colocados no olho da rua e sem direito a indenização. Home vôte!

Vida mansa

Enquanto o governo de Sergipe empurra com a barriga a reivindicação de reajuste salarial feita pelos servidores, felizardos conselheiros de estatais e autarquias enchem os bolsos. Participam de apenas uma reunião mensal e recebem uma boa grana para dizer amém às propostas do Executivo. À boca miúda falam, inclusive, que existem apadrinhados do governo nomeados em vários conselhos. Eita vidão!

Casa de papel

De malas prontas para desembarcar da canoa governista, o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) já transita com desenvoltura no campo da oposição ao governo Mitidieri. Ontem, o distinto foi recebido em audiência pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Sem revelar detalhes, o parlamentar disse ter apresentado à gestora “um importante projeto de habitação popular que vai realizar o sonho de centenas de famílias aracajuanas”. Sobre essa promessa do deputado o único detalhe que que se conhece até agora é o rabisco de uma casinha que ele fez e entregou a Emília durante a audiência. Aff Maria!

Prestação de contas

Os partidos políticos têm até o próximo dia 30 para encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas relativas a 2024. O balanço contábil do diretório nacional da legenda deve ser enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, enquanto os diretórios estaduais precisam entregar a papelada ao TRE. Já os diretórios municipais devem fazer a prestação de contas diretamente com os juízes eleitorais. A desaprovação das contas não impede que o partido participe de eleições, porém pode gerar sanções administrativas, como a devolução de recursos, a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, etcétera e tal. Ah, bom!

Livro de ficção

Tivesse sido cumprido o que prega a Constituição Estadual, Sergipe teria hoje 90 municípios. Em 1989, os constituintes aprovaram a criação de Alagadiço e Mocambo (ambos em Frei Paulo) Nossa Senhora do Patrocínio (Brejo Grande), São José do Itamirim (Itabaianinha), Nossa Senhora de Fátima e Luzinópolis (ambos em Porto da Folha), Samambaia (Tobias Barreto), Rosa Elze (São Cristóvão), Veracruz (Riachão do Dantas), Treze e Jenipapo (os dois em Lagarto), Escurial (Nossa Senhora de Lourdes), Santa Rosa do Ermírio e Sítios Novos (ambos em Poço Redondo) e São Mateus da Palestina (Gararu). Marminino!

Falta de transporte

O vereador Fábio Meireles (PDT) chegou à oposição com gosto de gás. Após ter rompido com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), o parlamentar virou um antenado fiscal da gestão municipal. Ontem, o pedetista denunciou a interrupção do transporte que levava cadeirantes e deficientes ao Centro Especializado em Reabilitação (CER II). Após afirmar que a Câmara Municipal não pode silenciar diante dos problemas vividos pela população, Fábio Meireles indagou: “Que prefeitura humanizada é essa?”. Com a palavra a secretária municipal da Saúde, Débora Leite. Misericórdia!

Saúde ameaçada

Uma em cada quatro mulheres não tem acesso adequado à infraestrutura sanitária e saneamento. Conforme estudo do Instituto Trata Brasil, a falta desses serviços contribui para reforçar as desigualdades de gêneros, pois impactam a saúde, o acesso à educação e à renda, além do bem-estar. Na idade escolar, por exemplo, as meninas sem acesso a banheiro têm desempenho estudantil pior, com 46 pontos a menos no Enem, quando comparadas à média dos estudantes. Creindeuspai!

Queima da cana

A deputada estadual Linda Brasil (PSOL) denunciou a queima de cana-de-açúcar pela Usina Taquari, localizada no município sergipano de Capela. A psolista revelou que as principais vítimas deste procedimento são as comunidades quilombolas Terra Dura e Coqueiral. A parlamentar disse ter ouvido relatos de moradores sobre os impactos da queima da cana. Segundo os depoimentos, o processo tem prejudicado diretamente a saúde da comunidade. “Muitos sofrem com dificuldades respiratórias por conta da fumaça. Além disso, a população não é informada previamente sobre o dia, horário e duração das queimadas”, afirmou. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 28 de junho de 1935.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias