Aracajuanos aguardam com expectativa a posse da prefeita Emília

A população de Aracaju aguarda com muita expectativa a posse da prefeita eleita Emília Corrêa (PL). A ilustre assumirá a gestão municipal com a missão de honrar as inúmeras promessas feitas durante a campanha eleitoral. Caberá a ela gerar milhares de empregos, reduzir a miséria nos bairros periféricos, dotar a cidade de uma saúde de primeiro mundo, oxigenar o centro comercial e melhorar ainda mais a educação. A população também vai querer um transporte coletivo de primeira qualidade e que a Guarda Municipal bote pra correr os marginais que infestam a cidade. A expectativa em torno da gestão de Emília Corrêa é grande, principalmente porque ela vai receber uma Prefeitura com dinheiro em caixa e dezenas de obras em andamento. A casa está super arrumada! Pelos discursos de Emília Corrêa durante a campanha, é de se esperar que, em breve, Aracaju seja transformada na capital mais promissora do Nordeste, quiçá do Brasil. Aguardemos, portanto!

Empurrando com a barriga

O senador Laércio Oliveira (PP) entende que o novo atraso, confirmado pela Petrobras, para os projetos de produção de óleo e gás em águas profundas em Sergipe é “conveniente” para a petrolífera, que exerce um papel dominante na oferta de gás natural no Brasil. O parlamentar suspeita que a Petrobras vem postergando, de forma deliberada, o Projeto Sergipe Águas Profundas visando evitar um choque de oferta de gás natural, fato que provocaria uma redução do preço desse combustível. “Interessa muito à Petrobras que o Brasil continue importando gás”, afirma Laércio. Só Jesus na causa!

Fim do prazo

Terminou ontem o prazo para os candidatos, os partidos políticos e as federações removerem as propagandas eleitorais do 2° turno das eleições deste ano. Quem não respeitou o prazo está sujeito às consequências previstas na legislação. Segundo a resolução da Justiça Eleitoral, toda propaganda tem que ser removida em até 30 dias após a data do pleito, que este ano teve o 2º turno realizado no dia 27 de outubro. Ah, bom!

Sucessão em aberto

Nunca é demais lembrar que a disputa pelo governo de Sergipe está completamente em aberto. Nada que se diga agora valerá em 2025, quando os partidos começarão a discutir pra valer as eleições de 2026. Desarrumados na campanha eleitoral passada, os governistas vão gastar muita saliva para se reorganizarem, de olho na reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Portanto, até que seja dada a largada oficial para a ainda distante campanha eleitoral, será muito arriscado apostar em nomes e muito menos na vitória de quem quer que seja. Misericórdia!

Pedindo votos

Candidato a presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Motta (Republicanos) se reuniu com a bancada federal de Sergipe para pedir apoio à sua empreitada eleitoral. Eleitora do distinto, a pessedista Katarina Feitoza disse que a conversa foi ótima, pois permitiu conhecer as propostas do candidato e reforçar as demandas que ela considera prioritárias para os trabalhos no Parlamento. O deputado Nitinho Vitale (PSD) foi o único que não participou da reunião com Hugo Motta. Aff Maria!

Grana a caminho

A Prefeitura de Aracaju vai pagar, na próxima sexta-feira (29), os salários dos servidores municipais, referente a este mês de novembro. Com o pagamento da folha salarial, a gestão municipal injetará R$ 110 milhões na economia local. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), pagar os salários em dia “tem sido fundamental para que a gente faça essa gestão de melhoria da qualidade de vida da população”, frisou. Nem precisa dizer que os servidores municipais estão rezando para que a prefeita eleita Emília Corrêa (PL) mantenha a regularidade do pagamento da folha. Oremos!

Abaixo o racismo

Audiência pública realizada, ontem, na Assembleia Legislativa defendeu os direitos de pessoas que moram em comunidades tradicionais. Também estimulou o combate à intolerância e ao racismo estrutural, religioso e ambiental. A palestrante e professora da Universidade Federal de Sergipe, Maria Batista, disse que o debate trouxe informações fundamentais sobre as lutas e conquistas do povo negro, além de permitir pensar no combate ao racismo. A audiência foi acompanhada por estudantes da UFS e representantes das comunidades de terreiro. Legal!

De olho no orçamento

Veja o que publicou no site RO-acontece a jornalista Rita Oliveira: A vereadora e prefeita eleita de Aracaju Emília Corrêa (PL) se reuniu, ontem, à portas fechadas com alguns vereadores. O objetivo do encontro foi discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, em tramitação na Câmara Municipal. Emília defende um remanejamento do orçamento de 25%. A LOA tem previsão de receita para 2025 de R$ 4.648 bilhões, um aumento de mais de 14% em relação a 2024. As secretarias com maior orçamento previsto são as de Infraestrutura (R$ 1.133 bilhão); Planejamento, Orçamento e Gestão (R$ 918,380 milhões) e Saúde (R$ 912,500 milhões). Creindeuspai!

Diplomação agendada

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe agendou para às 16h30 do dia 17 de dezembro a diplomação da prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), do vice eleito Ricardo Marques (Cidadania), dos 26 vereadores eleitos e os seus respectivos suplentes. A festa vai acontecer no Teatro Tobias Barreto. Todos os diplomados tomarão posse em seus respectivos cargos no dia 1º de janeiro de 2025 para um mandato de quatro anos. Marminino!

Quilombo ameaçado

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou graves violações que estão ocorrendo no território quilombola do Porto de Areia, no município de Estância. Segundo a psolista, estão sendo realizadas no local obras que desrespeitam os direitos da comunidade, sem que esta tenha sido previamente consultada. “O caminho de árvores que dava acesso ao sítio arqueológico da Pedra do Caboclos foi destruído e a área cercada, impedindo a comunidade de acessar um local fundamental para sua vivência de fé e tradição”, denunciou Linda. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta de Sergipe, em 3 de janeiro de 1930.

