As acusações aos prefeituráveis convencem mais do que as promessas

Por Adiberto de Souza *

Esta é a campanha em que os prefeituráveis de Aracaju mais apostaram nas acusações aos adversários. As propostas concretas foram substituídas por promessas vazias, tais como hospital pra gatos e cachorros, empregos a torto e a direito, ônibus de graça, com ar refrigerado e o diabo a quatro. Como sabem que tudo isso não passa de conversa mole, os eleitores estão avaliando os candidatos pelas acusações que eles fazem entre si. O marketing de Candisse Carvalho (PT) tirou pontos preciosos de Luiz Roberto (PDT) ao acusá-lo de graves irregularidades enquanto era empregado da Petrobras. Por sua vez, a propaganda do pedetista acusa Yandra de André (União) de ser teleguiada do pai, um condenado à cadeia por ter, segundo a acusação, metido a mão grande no cofre da Prefeitura de Pirambu. Quase todos os prefeituráveis acusam Emília Corrêa (PL) de ser aliada do que pior existe na política de Sergipe e, portanto, incapaz de acabar com o “esquemão” na Prefeitura. Também a acusaram de nepotismo e de fazer “rachadinha” na Câmara. Já os petistas são criticados pela desunião que afastou muitos deles do palanque de Candisse. Por fim, os candidatos “nanicos” acusam os demais de sonharem com a eleição apenas para se locupletarem. E é com base apenas nesse disse-me-disse que os eleitores vão às urnas eleger o prefeito de Aracaju. Tomara que escolham o menor pior. Marminino!

Sono profundo

Ao contrário do que propaga o governo estadual, o Projeto Sergipe Águas Profundas pode permanecer no papel anos a fio. Pelo menos é o que se conclui depois da informação passada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriand, ao ministro Márcio Macêdo (PT). A fidalga informou ao distinto que os altos custos dos navios-plataforma atrasaram o avanço do empreendimento, fundamental para a pobre economia sergipana. Em comentário onde critica a apatia do governo, o jornalista Gilvan Manoel diz que o Sergipe Águas Profundas pode vir a ser permanentemente adiado pela Petrobras. Só Jesus na causa!

Marré Deci

Sergipe (R$ 22.177,45) ostenta o quinto pior Produto Interno Bruto per capita do Brasil, ficando à frente apenas do Maranhão (R$ 17.471,85), da Paraíba (R$ 19.081,81), do Piauí (R$ 19.465,69) e do Ceará (R$ 21.090,10). Reportagem do site O Antagonista revela que os estados com os menores PIBs per capita enfrentam uma série de desafios econômicos que impactam a economia e a qualidade de vida da população local. Segundo o portal, a infraestrutura deficiente, falta de saneamento básico e fornecimento irregular de energia, limita o desenvolvimento econômico e afasta investidores do estado. Arre égua!

Em campanha

No último final de semana, o governador Fábio Mitidieri (PSD) ocupou boa parte do tempo participando das campanhas de seus candidatos a prefeito. O ilustre deu com os costados em Pedrinhas, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Itabaianinha, Lagarto, Itabaiana, Boquim, Poço Redondo, Porto da Folha, Carmópolis e Aracaju. Em Itabaiana, onde o candidato do PSD, Edson Passos, concorre com o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL), Mitidieri prometeu construir um novo tempo no município. Então, tá!

O sertão virando mar

A profecia do beato, cantada pelo Trio Nordestino, fica mais real a cada dia. Dia desses, pescadores da região de Canindé do São Francisco, a cerca de 200 quilômetros do mar, pescaram nas águas do Velho Chico um camurupim com mais de um metro de comprimento. Originária do Oceano Atlântico, essa espécie já foi capturada outras vezes por aquelas bandas. Portanto, se o homem continuar desafiando a natureza, “o São Francisco lá pra cima da Bahia/ Diz que dia menos dia, vai subir bem devagar/ E passo a passo, vai cumprindo a profecia/ Do beato que dizia que o sertão ia alagar”. Cruz, credo!

Deu as caras

Finalmente, o ministro Márcio Macêdo (PT) deu as caras na campanha de Candisse Carvalho (PT), candidata a prefeita de Aracaju. O ilustre passou toda a campanha fugindo dos comícios organizados pela companheira dele e só deu com os cotados numa carreta da fidalga faltando poucos dias para as eleições. O marido da prefeiturável, senador Rogério Carvalho (PT), festejou muito “a presença do nosso companheiro Márcio Macêdo”. Nas redes sociais, porém, o ministro nem cita a prefeiturável: escreveu apenas que “a carreata do 13 passou pelas ruas do Lamarão e Porto Dantas com esperança e com a força do Partido dos Trabalhadores”. Será que Candisse pode acreditar nesse voto? Santo Cristo!

Prisões proibidas

A partir de amanhã, nenhum eleitor pode ser preso. De acordo com o artigo 236 do Código Eleitoral, desde cinco dias antes (1º de outubro) e até 48 horas depois do encerramento das eleições municipais (8 de outubro), nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto. Os candidatos a prefeito, vice e vereador estão vivendo esse salvo-conduto desde o último dia 21. Isso, porém, não evitou que o candidato a vereador por São Cristóvão, “Paulista a voz do Povo” (PL), fosse preso em flagrante por roubo do cabeamento de uma empresa de telefonia. Danôsse!

Atrás de votos

E o ex-governador Jackson Barreto (MDB) tem gastado as solas dos sapatos pela periferia de Aracaju. Cabo eleitoral do candidato a vereador Everton Souza (PV), JB trabalha para que as eleições do próximo domingo seja melhores para o seu protegido do que foram as de 2020. Naquele ano, Everton teve 2.298 votos e não se elegeu para a Câmara Municipal. O Jackson de hoje nem de longe lembra aquela liderança que em 1988 se elegeu vereador de Aracaju com exagerados 23 mil votos, suficientes para eleger outros sete candidatos da coligação. como dizem lá em Carira: a fila anda. Creindeuspai!

Sergipe na rabeira

Sergipe foi o terceiro pior estado do Nordeste na geração de empregos em agosto passado. Segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o campeão de empregos gerados na região foi Pernambuco, com 18.12 novos postos de trabalho. O Brasil registrou saldo positivo de 232.513 empregos com carteira assinada no mês de agosto. No Nordeste, depois de Pernambuco o ranking de geração de empregos, em agosto último, ficou assim: Bahia (+16.149 vínculos), Ceará (+9.294 vagas), Paraíba (9014 postos), Rio Grande do Norte (+7.239 postos), Alagoas (+5.171 vagas), Sergipe (+2.812 empregos celetistas), Maranhão (+2.516 vínculos) e Piauí (+2.065 vagas). Aff Maria!

Longe de Aracaju

O presidente Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deram com os costados em Aracaju durante a campanha eleitoral e, certamente, ficarão longe da terrinha nessa reta final da disputa. Embora tenham candidatas à Prefeitura, ambos resolveram ficar longe da capital sergipana. O “Barba” optou por passar ao largo de Sergipe para não se envolver nas desavenças políticas entre as lideranças petistas. Já o “capitão de pijama” preferiu pedir votos nas capitais e grandes cidades onde os prefeituráveis são bolsonaristas de carteirinha. Como é sabido, a candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), não é eleitora apaixonada de Bolsonaro. Tanto isso é verdade que a fidalga mal citou o nome dele durante a campanha. Home vôte!

Muro errado

O senador Alessandro Vieira (MDB) postou no instagram que não foge da responsabilidade e nem se esconde: “Em um ambiente onde muitos preferem o silêncio ou ficar em cima do muro, eu escolho falar o que precisa ser falado. Meu compromisso é com a verdade e com o povo sergipano”, discursou. Estes argumentos do emedebista não convenceram a internauta Helenice Ferreira: “A sua verdade anda confusa. Vive subindo no muro e inclinando para lado bem ruim”, fustigou. Aliás, durante um bom tempo, Alessandro comandou o PSDB sergipano, partido que sempre abrigou os políticos que adoram ficar em cima do muro. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 19 de setembro de 1950.

* É editor do Portal Destaquenotícias