As disputas por espaços políticos em Sergipe são naturais

Por Adiberto de Souza *

Embora ainda distantes, as eleições de 2026 em Sergipe já estimulam as articulações daqueles que sonham em disputar as cadeiras ocupadas hoje pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e pelos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB). Apesar de alguns acharem cedo esse disse-me-disse sobre o pleito estadual, é natural que os partidos coloquem nomes na vitrine para apreciação dos aliados. Esta é a fase de plantar verde, sonhando em colher maduro. Ademais, os políticos sabem que se não abrirem os braços agora podem ser engolidos pelos mais afoitos. Isso significa ficar de fora da chapa majoritária ou ser usado como escada para que os outros alcancem o topo da pirâmide eleitoral. Portanto, estão certíssimos aqueles já se anunciam pré-candidatos ao governo ou ao Senado. Resta saber se todos terão fôlego para a longa maratona. Ao contrário do que alguns pensam, não há nada de errado em conversar, superar obstáculos e se fortalecer politicamente. No tempo certo, caberá aos líderes partidários apoiar as pretensões dos correligionários ou convencê-los do contrário. Ressalte-se, por fim, que quem não conseguir manter o seu grupo unido até a hora de a onça beber água, como ocorreu com os governistas na disputa pela Prefeitura de Aracaju, assistirá o estouro da baiana e poderá dar com os burros n’água antes mesmo de as urnas serem abertas. Marminino!

Banese no jogo

O Banese já escolheu um consórcio formado por Culloden/TSA para ter participação na subsidiária que vai explorar a suas loterias. O banco informou ao jornal Valor Econômico que a operação de loterias demanda canais de distribuição robustos, soluções de pagamento eficientes [como wallets, adquirência, Pix, ‘cash-in’ e ‘cash-out’] e uma base de clientes diversificada. Segundo o Banese, estudos estimaram que o mercado de loterias em Sergipe era de cerca de R$ 120 milhões em 2019, ainda sem o aumento recente das bets. A nova subsidiária do Banese tem como meta se consolidar como líder do setor de loterias em Sergipe dentro dos primeiros cinco anos de operação. Aff Maria!

Contra o veto

O vereador Camilo Daniel (PT) está mobilizando os rodoviários de Aracaju e suas respectivas famílias visando derrubar o veto da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), ao Projeto de Lei de autoria do petista. A propositura vetada condiciona a liberação de subsídios às empresas de ônibus ao pagamento de pendências trabalhistas e previdenciárias, além de exigir condições mínimas de segurança e conforto da frota. Embora o projeto tenha sido aprovado por unanimidade, a prefeita decidiu vetá-lo para atender a algumas concessionárias de transporte coletivo. Tomara que a maioria dos vereadores fique a favor dos rodoviários e dos aracajuanos, derrubando o veto de Emília. Misericórdia!

Jeitinho brasileiro

O consumo colaborativo vem crescendo ultimamente. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 40% dos brasileiros já trocaram a hospedagem em hotel por casas de terceiros. As caronas para o trabalho ou a escola (39%), o aluguel de roupas (31%) e o de bicicletas (17%) são as outras formas de consumo compartilhado mais buscadas pela população. A vantagem desse comportamento social é a economia de dinheiro (47% dos entrevistados) e evitar o desperdício (46%). Arre égua!

Folia garantida

A Prefeitura de Aracaju confirmou o apoio ao tradicional bloco carnavalesco Rasgadinho. Durante encontro com o organizador da folia, ex-deputado estadual e ex-vereador Robson Viana, a prefeita Emília Corrêa (PL) garantiu o suporte necessário para a realização da festa. Fundado em 1968, o bloco Rasgadinho se tornou uma das maiores tradições do Carnaval sergipano. Robson ressalta que a relevância cultural do bloco foi reconhecida pela Lei Estadual Nº 8.086/2015, que o declarou Patrimônio Cultural e Imaterial do estado. Então, tá!

Puxa-saco

E o ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode), está tiririca de raiva com o secretário da Agricultura de Itabaiana, Erotildes de Jesus. Tudo porque o distinto disse que foi o “Galeguinho” quem mandou pretender, em 2018, o prefeito itabaianense Valmir de Francisquinho (PL). O líder político foi acusado de desviar cerca de R$ 2 milhões referentes as taxas recolhidas pelo matadouro municipal. Injuriado com a acusação, Belivaldo disse que “quem prende e solta é a Justiça”. O ex-governador prometeu processar Erotildes, além de tê-lo chamado de puxa-saco de Valmir. Creindeuspai!

Desigualdade

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Só Jesus na causa!

Bolsonarista punida

A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) comemorou a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL) pelo TRE de São Paulo. Na decisão, a Justiça Eleitoral reconheceu o uso indevido dos meios de comunicação e a prática de abuso de poder político e também tornou a parlamentar bolsonarista inelegível por oito anos. Sônia lembrou que a ação contra Zambelli, uma das principais lideranças da extrema-direita, foi movida pelo Psol. A deputada ainda pode recorrer ao TSE. Ah, bom!

Educar é a saída

É importante que as punições contra as infrações no trânsito sejam rigorosas para que deixemos de lamentar diariamente perdas de vidas. Se continuarmos achando que é normal não respeitar a faixa de pedestres, invadir sinais, beber e dirigir, jamais daremos um basta à carnificina que assistimos, muitas vezes de braços cruzados. É correto fiscalizar e punir com rigor os infratores, porém é importante ter um programa de educação ostensivo e permanente. Enquanto isso não ocorrer, o trânsito brasileiro vai continuar matando quase 100 pessoas por dia e ferindo, mutilando e invalidando outras 400 mil. Nem todas as guerras são tão mortais. Cruz, credo!

Cadê o dinheiro?

Os professores da rede estadual de ensino vão realizar uma campanha visando pressionar o governo Mitidieri a devolver os 14% descontados dos aposentados e pensionistas do Estado desde 2022. Essa foi uma das propostas aprovadas, ontem, pela assembleia do Sindicato dos Trabalhadores de Educação Básica das Redes Estadual e Municipais de Ensino. Os educadores também aprovaram o regimento eleitoral para as eleições do Sintese, previstas para março; a realização de uma campanha pela melhoria do atendimento do Ipesaúde; e a construção da luta deste ano pela valorização das professoras e professores da rede estadual de ensino. pelo visto, o bicho vai pegar. Home vôte!

Sebo nas canelas

A Prefeitura está ultimando os preparativos visando garantir o sucesso da Corrida Cidade de Aracaju. Agendado para o dia 29 de março, o evento faz parte das festividades dos 170 anos do aniversário da capital sergipana. Neste ano, a maior corrida de rua de Sergipe promete ser histórica, com a participação de 10 mil atletas, um número recorde em relação às edições anteriores. A corrida de 25 quilômetros sai de São Cristóvão para Aracaju. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 11 de junho de 1911.

