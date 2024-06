As eleições em Aracaju ainda são uma miragem

Por Adiberto de Souza *

Ao contrário do que muitos pensam, as eleições em Aracaju estão completamente indefinidas, ainda não passam de uma miragem. Pelo menos é o que se conclui diante do desinteresse da maioria da população por este assunto. A campanha eleitoral que se avizinha só é discutida pela imprensa e a classe política. O povo quer mesmo é curtir os festejos juninos, que este ano estão pra lá de animados, com forrobodó por todos os cantos da cidade. As pesquisas, algumas delas encomendadas para atender os gostos dos patrocinadores, registram apenas um momento. Quando as candidaturas forem homologadas estas consultas serão substituídas por outras, com índices mais próximos da realidade. Ademais, nem todas as pré-candidaturas postas são pra valer: muitas foram colocadas para valorizar politicamente o pretendente, bem mais interessado em ser candidato a vice numa chapa aliada. Diante deste cenário, é aconselhável evitar fazer apostas antes da hora, pois, pelo andar da carruagem, o quadro só começará a ser definido lá para o começo de agosto. Crendeuspai!

Mais gás natural

A Eneva vai participar de um leilão, agendado para 30 de agosto próximo, visando incluir seu projeto de expansão da térmica Porto do Sergipe, com duas outras termelétricas. Reportagem do jornal Valor Econômico revela que a estratégia da empresa inclui a busca por crescimento alinhado com retorno ajustado ao risco, priorizando segurança jurídica e rentabilidade. O jornal afirma que a expansão de Porto do Sergipe, que já possui licenciamento ambiental para adicionar mais 3,2 GW de capacidade modular, será viabilizada caso a Eneva vença a licitação. A empresa adquiriu a térmica localizada na Barra dos Coqueiros em 2022, por R$ 6,1 bilhões. Legal!

Ausência notada

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi o único do Nordeste que não participou, ontem, de um jantar oferecido pelo governo do Ceará ao presidente Lula da Silva (PT). O regabofe aconteceu no Palácio da Abolição, em Fortaleza, e contou com as presenças dos governadores do Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Alagoas, Piauí e, claro, do Ceará. Segundo o site de notícias Poder 360º, a assessoria de Mitidieri informou que ele não foi ao jantar para cumprir agenda pública em Sergipe. Marminino!

Fumam menos

Os beneficiários de planos de saúde fumam 42% menos, se alimentam melhor e praticam mais exercícios. É o que revela estudo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em contrapartida, ocorreu crescimento de 12,5% na proporção de beneficiários de planos de saúde com excesso de peso. Do mesmo modo, o número de obesos nessa população evoluiu 36%, passando de 12,5% para 17%. Mexam-se!

Lives para dançar

O governo de Sergipe decretou ponto facultativo nas repartições públicas na próxima segunda-feira, dia de São João. A medida acompanha o feriado municipal em Aracaju. O decreto governamental não se aplica às atividades consideradas essenciais ou de urgência, como os serviços de saúde, segurança pública e congêneres. A agências do Banese estarão fechadas em Aracaju e em vários outros municípios de Sergipe onde é feriado no dia dedicado a São João. Arre égua!

Novo procurador

O Ministério Público de Sergipe tem um novo procurador de Justiça. É Eduardo Matos, promovido ao cargo pelo critério de antiguidade, após mais de três décadas de atuação como promotor de Justiça. A solenidade de posse do novo membro do Colégio de Procuradores aconteceu, ontem, e foi prestigiada por servidores do MPE, familiares de Eduardo Matos e diversas autoridades. Em seu discurso, o novo procurador disse que este é um novo ciclo da sua vida: “Após 36 anos de carreira no Ministério Público, boa parte voltada ao meio ambiente, com demandas muito interessantes, vou para um novo desafio”, frisou. Boa sorte na nova empreitada!

Agenda em Sergipe

E quem cumpre agenda em Sergipe é o ministro Márcio Macêdo (PT), da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ontem, o distinto foi homenageado com o título de cidadania pela Câmara Municipal de Estância. Hoje, Macêdo prestigia a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção da Via Litorânea, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. A obra foi viabilizada graças à uma emenda parlamentar de R$ 20 milhões apresentada por Márcio quando estava deputado federal. O ministro também aproveita a estada em Sergipe para discutir sobre as próximas eleições e, naturalmente, dançar forró, pois ninguém é de ferro. Então, tá!

Sob nova direção

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe (ITPS) tem novo presidente. É o jovem engenheiro de produção de processos Denisson Salustiano, que substituiu o engenheiro químico Kaká Andrade (PSD). O pedesista deixou o cargo para disputar a Prefeitura de Canindé do São Francisco, no seminário sergipano. Denisson se disse honrando em ser o primeiro millennial a assumir o Instituto e prometeu convidar “uma galera jovem para impulsionar ainda mais o ITPS”. Ah, bom!

Violência juvenil

Uma pesquisa nacional sobre o bullying – agressões físicas ou verbais recorrentes nas escolas – mostrou que cerca de 70% dos alunos já viram algum colega ser maltratado pelo menos uma vez na escola. O estudo aponta que 28% dos alunos afirmam já ter sofrido maus-tratos na escola praticados por colegas. Os estudantes apontam diversos motivos para a violência, entre eles a omissão da escola, influência de comportamentos familiares agressivos, busca por popularidade, o status e a aceitação em um grupo. Só Jesus na causa!

Marcha lenta

A Câmara Municipal de Aracaju gastou tempo, ontem, votando as contas da Prefeitura referentes aos distantes 2006, 2007 e 2008, quando a capital sergipana era administrada por Edvaldo Nogueira (PDT). As contas da primeira gestão do pedetista só foram votadas agora porque ficaram anos e anos à espera de parecer do Tribunal de Contas de Sergipe. Na verdade, os vereadores apenas cumpriram uma formalidade legal, pois mesmo que as contas de Nogueira estivessem irregulares, ele não poderia ser punido. As contas da primeira gestão do pedetista só foram votadas agora porque ficaram anos e anos à espera de parecer do Tribunal de Contas de Sergipe. Assim também já é demais também!

General da banda

O jornalista e escritor Sebastião Nery conta em seu livro “Folclore Político” que, em abril de 1964, dias após o golpe militar, o então carteiro Jackson Barreto trabalhava numa agência dos Correios, no Rio de Janeiro. “Da agência Deodoro, onde fica o quartel do Exército, chega um telegrama para o Ministério: ‘Senhor General BDA fulano de tal, etc’. Um colega de Jackson ficou sem saber o que era BDA, traduziu: ‘Senhor General da Banda, fulano de tal, etc’. Horas depois, entra na agência uma patrulha do Exército, de ventas acesas: ‘Quem foi o engraçadinho do telegrafista que fez gozação com o senhor general-de-brigada?’. Um mês suspenso por conta da banda que era brigada.”. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Aracajuano O imparcial, em 12 de julho de 1919.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias