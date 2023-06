As eleições em Aracaju ainda são uma miragem

Por Adiberto de Souza *

As eleições de 2024 em Aracaju estão completamente indefinidas. Pelo menos é o que se conclui diante do desinteresse da maioria da população por este assunto. A campanha do próximo ano na capital sergipana só é discutida pela imprensa e a classe política. O povo quer mesmo é curtir os festejos juninos, que este ano estão pra lá de animados na capital e no interior sergipano. Tendo recebido a missão do bloco govenista para indicar o candidato à sua sucessão, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não quer nem ouvir falar em eleições. Quanto mais tempo demorar para o início da próxima campanha é melhor para a gestão do pedetista, muito bem avaliada pelos aracajuanos. Diante deste cenário, é aconselhável evitar fazer apostas antes da hora, pois, pelo andar da carruagem, o quadro só começará a ser definido depois do Carnaval de 2024. E olhe lá. Marminino!

Apertando Moro

O senador Rogério Carvalho (PT) informou que está preparando um requerimento de convocação do empresário Tony Garcia para depor na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O empresário Garcia já apresentou provas de que ele foi usado ilegalmente como agente infiltrado do hoje senador Sérgio Moro (União), ex-juiz de primeira instância durante a Operação Lava Jato. O delator publicou relatos de uma sentença em que foi elogiado por Moro pelos serviços prestados. Misericórdia!

Contra o reajuste

Vários sindicatos promovem, hoje, um protesto contra o exagerado reajuste de 50% no valor da contribuição paga ao Ipesaúde pelo servidor estadual. A manifestação está agendada para a frente ao Palácio de Despachos e visa sensibilizar o governador Fábio Mitidieri (PSD) a reavaliar o percentual, pois os servidores só receberam míseros 2,5% de reajuste salarial. Por conta do reajuste absurdo da contribuição, muitos servidores públicos estão se descredenciado do Ipesaúde. Crendeuspai!

Longe dos livros

A pesquisa Retrato da Leitura revela que 44% da população não leem e 30% nunca comprou um livro. Segundo a consulta, temos analfabetos funcionais entre 27% dos brasileiros que concluíram o ensino fundamental. Também apurou que somente 23% dos entrevistados dominam a leitura. Em resposta à questão sobre como leem, 64% informam que costumam largar um livro sem terminar, e 62%, que leem somente parte ou capítulos de um livro. Santo Cristo!

Morre Djalma Lobo

O radialista e ex-deputado estadual Djalma Lobo, 75 anos, morreu ontem à noite. Ele foi vereador de Itabaiana por dois mandatos tendo, inclusive, sido presidente da Câmara Municipal. Em 1982, o comunicador disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa, sendo o segundo mais votado com 19.764, num pleito em que o empresário Walter Franco (PSD) foi o campeão, com 29.342 votos. Djalma se reelegeu em 1986, com 14.778 votos. Entrevistado pela TV Alese, Lobo contou que iniciou a vida profissional em um carro de som, fazendo propaganda para o comércio de Itabaiana e os cinemas do empresário José Queiroz da Costa. Descanse em paz!

Orai por eles e elas

Como costumam escrever os colunistas sociais, políticos de A a Z deram com os costados, ontem, em Itabaiana para prestigiar a procissão em louvor a Santo Antônio, padroeiro daquele próspero município. O governador Fábio Mitidieri (PSD) fez questão de participar da festa religiosa, “celebrar Santo Antônio ao lado do povo”. Segundo o prefeito Adailton Sousa (PL), “foi um momento de fé, união e renovação de energias para seguirmos trabalhando pelo desenvolvimento de nossa cidade”. Com um olho pregado no andor da imagem e o outro fixo nos fieis eleitores, os políticos caminharam pelas ruas de Itabaiana, todos pedindo sucesso na vida pública. Amém!

Abaixo o preconceito!

Pesquisa de “Gênero e Número” mostra que 51% dos LGBT+ já sofreram algum tipo de agressão. Entre quem disse ter sido vítima, as mulheres lésbicas foram o maior grupo (57%), seguidas por trans e travestis (56%), gays (49%) e bissexuais (44,5%). Segundo a consulta popular, as formas mais comuns de agressão foram violência verbal (94%), tratamento discriminatório (56%), assédio moral (54%) e violência física (13%). Só Jesus na causa!

Lorota política

Não passou de conversa fiada a informação de que a deputada federal Yandra de André (União) seria convidada para assumir o Ministério do Turismo. Já é dado como certo que a ainda ministra Daniela Carneiro (União) será substituída pelo deputado federal Celso Sabino (União). Para justificar a mancada, bem que os puxa-sacos de Yandra poderiam se valer do ensinamento do ex-governador de Minas, Tancredo Neves. Quando era pressionado por algum aliado querendo ser nomeado secretário, o político mineiro sugeria: “Meu filho, diga que foi convidado e não aceitou. Assim, você sai por cima”. Home vôte!

Último a saber

Pesquisa constatou que 25% dos consultados – um em cada quatro – ignoram que pagam impostos no seu dia a dia, contra 73% que sabem estar pagando algum tipo de imposto. Segundo a consulta feita pela Fecomércio (RJ), dentre os 73% que afirmam pagar algum tipo de imposto, 69% destacaram tributos municipais, como IPTU e taxas de iluminação e de lixo; 54% citaram impostos indiretos sobre serviços e produtos; 39% salientaram impostos estaduais; e 17% lembraram dos impostos federais, como o Imposto de Renda. Ah, bom!

Mandato recuperado

O Tribunal Regional Eleitoral revogou a liminar que afastou o vereador aracajuano Zezinho do Bugio (PSB) da Câmara de Aracaju. O parlamentar, que é 1º suplente do hoje deputado estadual Manuel Marcos (PSD), havia sido afastado por infidelidade partidária, pois trocou de partido fora do período permitido pela legislação. No lugar dele, assumiu o 2º suplente do PSD, Bigode do Santa Maria. Com essa posição dos magistrados, Zezinho reassumirá o mandato, porém, essa decisão é preliminar, pois o TRE ainda vai votar o mérito do pedido de seu afastamento dele, impetrado pelo PSD. Aguardemos, portanto!

