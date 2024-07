As eleições em Aracaju estão totalmente indefinidas

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem diz ter certeza que as eleições em Aracaju já estão decididas. Uma consulta de opinião pública espontânea divulgada, ontem, pelo Instituto França mostra que muita água passará por debaixo da ponte até a contagem dos votos. Apesar da visível dianteira das pré-candidatas Emília Corrêa (PL) e Yandra de André (União), a pesquisa revela que a soma dos percentuais dos pré-candidatos (44,2%) é bem menos do que a dos eleitores dispostos a votar em branco, anular o voto ou que não sabem em quem votar: 55,98%. Ressalte-se que as preferências a nomes que não estarão na disputa vão migrar para vários pré-candidatos, embaralhando o jogo ainda mais. Ora, com a grande maioria do eleitorado aracajuano indefinida, é por demais prematuro dizer que este ou aquela pré-candidata já está eleita. Antes disso, ainda teremos dois meses de campanha para que os postulantes à Prefeitura possam atrair esse mar de indecisos. Vale sempre lembrar que Aracaju já testemunhou candidato iniciar a trajetória eleitoral abaixo dos 10% das preferências e se eleger com grande margem de vantagem para os adversários. Portanto, quem se apressar nas avaliações, corre o risco de errar mais feio do que as previsões dos falsos profetas. Misericórdia!

Perfil da pesquisa

A pesquisa espontânea divulgada, ontem, pelo Instituo França apresenta os seguintes resultados: Emília Corrêa – 15,66%; Yandra de André – 9,01%; Danielle Garcia – 6,47%; Luiz Roberto – 5,72%; Candisse Carvalho – 2,97%; Fabiano Oliveira – 1,75%; Valadares Filho – 1,73%; Edvaldo Nogueira – 0,29%; Niully Campos – 0,26%; Valmir de Francisquinho – 0,16%; Branco/Nulo – 5,68%; Não sabe – 50,30%. Registrada na Justiça Eleitoral sob o número SE-01050/2024, a pesquisa ouviu 709 eleitores e foi realizada entre os últimos dias 16 e 17. A margem de erro é de 3,7% e o intervalo de confiança é de 95%.

Um passo à frente

A Federação Brasil Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB, homologou a pré-candidatura de Candisse Carvalho (PT) a prefeita de Aracaju. Esta decisão contrariou os verdes e os comunistas da capital sergipana, que se posicionaram contra a petista. A fidalga vai à convenção do PT, ainda sem data definida, sem o apoio do Ministro Márcio Macedo e da secretária nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino (PT). Ambos fazem parte, respectivamente, das tendências “Construindo um Novo Brasil” e “Movimento PT”. Candisse, porém, conta com o apoio de outras tendências, como as “Resistência Socialista” e “Militância Socialista”. Então, tá!

Não vai à luta

Pelo andar carruagem, a sergipana por adoção Vera Lúcia (PSTU) não disputará as eleições deste ano. Em isso ocorrendo, será a primeira vez após muitos anos que a distinta fica fora de um embate eleitoral. Vera já se candidatou a presidente da República, a vereadora, vice e prefeita de Aracaju, vice e governadora de Sergipe, além de deputada federal. Quem sabe, em 2026 a dirigente do PSTU disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa ou ao Senado. Aff Maria!

Desigualdade

O sistema tributário brasileiro provoca um tipo mais profundo de injustiça, pois onera proporcionalmente os mais pobres em relação aos mais ricos. Estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos revela que os 10% mais pobres da população comprometem 32% da renda com o pagamento de tributos. Para os 10% mais ricos, o peso dos tributos cai para 21%. Nos 10% mais pobres da população, 68,06% são negros e 31,94%, brancos. A faixa mais desfavorecida é composta por 45,66% de homens e 54,34% de mulheres. Só Jesus na causa!

Na terrinha

E os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, deram com os costados, ontem, em Aracaju. Vieram prestigiar a abertura do Sergipe Oil & Gás, evento que prossegue até amanhã, no Centro de Convenções AM Malls. Antes de avionarem de volta à Brasília, os dois ilustres visitaram, juntamente com o governador Fábio Mitidieri (PSD), a obra do gasoduto da empresa Eneva, localizado no município da Barra dos Coqueiros. Ah, bom!

Mutirão oficial

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão no interior do estado. O oba, oba oficial acontece em Japaratuba. Repaginado com o nome de “Sergipe é Aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. Verdadeira “operação esparadrapo”, o mutirão também permite que os políticos governistas visitem os donos dos currais eleitorais, enquanto assistem, à sombra, os miseráveis disputando serviços que deveriam ser oferecidos pelo estado sem estardalhaço e de forma rotineira. Crendeuspai!

Moeda cara

O Banco Central vai lançar, em agosto próximo, a moeda comemorativa dos 30 anos do real. A moeda terá circulação comum na economia através da rede bancária. Mesmo assim, deverá valer mais de R$ 300 nos sites de colecionadores. O Plano Real, implementado em 1994, marcou o controle da inflação no país, com a moeda brasileira passando a ter estabilidade econômica. Neste ano, já foi lançada moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição do Brasil (1824), destinada apenas aos colecionadores. Legal!

Boca de siri

O bloco governista silenciou sobre a reação do senador Laércio Oliveira (PP) contra a possível indicação de Valadares Filho (SD) como vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada por Luiz Roberto (PT). A boca de siri dos governistas permite suspeitar que eles aprovaram a discordância de Laércio, que ameaçou pular do palanque pedetista se Vavazinho compor a chapa. Com jeitão de “penetra” no bloco da situação, o dirigente do Solidariedade também fez cara de paisagem, talvez para não embolar ainda mais o meio campo do time liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Cruz, credo!

Pisou no freio

A depender do Ministério Público de Sergipe, o processo licitatório do transporte coletivo da Grande Aracaju será suspenso. Para tanto, o MP ingressou com uma ação pedindo que a Justiça anule o edital de concorrência e determine a abertura de um novo processo. O Ministério Público diz que há suspeita de indícios de direcionamento e de superfaturamento. O edital contestado prevê a contratação de duas empresas para operar as frotas de ônibus em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Marminino!

Petista desconhecida

Reportagem do jornal O Globo revela que o PT enfrenta dificuldades para lançar candidaturas às prefeituras das capitais do Nordeste. Isso ocorre, segundo o jornalão, apesar da popularidade do presidente Lula da Silva (PT), avaliado como ótimo ou bom por 53% dos nordestinos. Hoje, o partido da estrelinha não comanda nenhuma prefeitura das capitais do Nordeste. Sobre Aracaju, O Globo afirma que “a legenda aposta em Candisse Carvalho, mulher do senador Rogério Carvalho e petista desconhecida da população”. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 28 de dezembro de 1934.

