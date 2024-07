As eleições em Aracaju não serão tão fáceis como se pensa

Por Adiberto de Souza *

Ao contrário do que pensam os mais avexado, as eleições em Aracaju seguem completamente indefinidas. Diferente do que dizem certas pesquisas – muitas encomendadas ao gosto do freguês – o quadro mudará por completo quando as candidaturas majoritárias forem homologadas nas convenções e a campanha começar de fato. A partir de então, os partidos vão entrar em campo para valer, pois conquistar a Prefeitura significa meio caminho andado para o governo estadual ou o Senado. Foi o que fez o saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT) em 2006, dois anos após ter sido eleito prefeito da capital sergipana. Não bastasse ser uma porta larga para um projeto político maior, a Prefeitura desperta interesse por sua excelente saúde financeira. Além de pagar a folha de pessoal em dia e de ter o cofre abarrotado de recursos para execução de obras, a futura gestão da cidade terá em 2025 um orçamento superior a R$ 4 bilhões. É esta joia da coroa que está em disputa e a classe política fará de tudo para conquistá-la. Ou seja, a despeito do que pensam os apressadinhos, a campanha vai ser acirrada e, até as eleições, muita água passará por debaixo das várias pontes de Aracaju. Portanto, garantir agora que fulano, cicrana ou beltrano já estão eleitos é tão incerto quanto atirar no escuro. Homem, vôte!

Bancada do sim

Os oito deputados federais por Sergipe votaram a favor da isenção total dos impostos sobre proteínas animais, como carnes bovinas e de aves. Na sessão de ontem, a Câmara Federal concluiu a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária, com várias mudanças em relação ao projeto original, de autoria do Poder Executivo. A proposta será enviada ao Senado. Na votação dos destaques, por 477 votos contra 3, os deputados aprovaram emenda do deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) que incluiu carnes, peixes, queijos e sal na lista de alimentos com alíquota zero de IBS e CBS. Ah, bom!

Unidade difícil

PT e Psol seguem conversando em torno de uma aliança de esquerda para enfrentar a extrema direita de Aracaju. Nas várias reuniões todos concordam que essa perseguida unidade será fundamental para evitar que a Prefeitura caia em mãos erradas. Existe, contudo, um porém: os petistas entendem que o PT deve indicar a cabeça da chapa, enquanto os psolistas acham que a candidata a prefeita deve ser indicada por eles. Ou seja, a aliança não deverá ser concretizada porque só existe uma vaga pra prefeito e o PT e o Psol não querem indicar o candidato a vice. Coisas da política!

Congresso em Foco

O senador Rogério Carvalho (PT) apareceu bem na segunda parcial do Prêmio Congresso em Foco 2024. Pelo regulamento do certame, serão premiados os 25 deputados e os 15 senadores mais votados pela internet. Também serão agraciados os cinco parlamentares mais votados por região geográfica. Os premiados serão conhecidos em cerimônia a ser realizada em 29 de agosto próximo. Entre os deputados, o melhor colocado de Sergipe é o petista João Daniel que aparece entre os 100 mais votados. Marminino!

Na terrinha

Quem esteve em Aracaju foi a secretária nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino (PT). Veio participar da inauguração da galeria das secretárias e secretários municipais da Assistência Social de Aracaju. Segundo a petista, a iniciativa da Prefeitura reconhece e valoriza o trabalho e a contribuição de cada um dos gestores que ocuparam o cargo desde a década de 1980, quando a Secretaria foi criada. Por sua vez, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) afirmou que todas as pessoas homenageadas deixaram uma marca importante para a construção das políticas assistenciais da capital sergipana. É vero!

Revolta tenentista

‘Revolta de 13 de Julho de 1924 à luz da História de Sergipe’ é o tema do Simpósio promovido pela Assembleia Legislativa em parceria com o Tribunal de Justiça. Agendado para hoje e amanhã, o vento contará com palestras na Escola do Legislativo e no Memorial do Poder Judiciário. A revolta tenentista em Sergipe durou do dia 13 de julho a 2 de agosto de 1924. Nesse dia, as tropas legais, lideradas pelo general Marçal Nonato de Faria, marcharam sobre as ruas de Aracaju e sobre as esperanças dos líderes tenentistas. Prestigie!

Biomas defendidos

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), participou, ontem, de reunião estratégica sobre ‘O papel do Fundo Clima no financiamento dos estados brasileiros’. O evento, que reuniu gestores de vários estados no Rio de Janeiro, foi promovido pelo Consórcio Brasil Verde e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No encontro, Mitidieri defendeu investimentos em energias renováveis e em biomas que se destacam em Sergipe, como os manguezais e a caatinga. Então, tá!

Infância perdida

Cerca de 40,2% das crianças com até 14 anos vivem em domicílios de baixa renda e em situação de extrema pobreza. Estudo da Fundação Abrinq mostra que em 2015, 18,4% dos homicídios cometidos no Brasil tiveram como vítimas crianças e jovens de até 19 anos. Entre as denúncias de violações de direitos de crianças, 72,8% se referiam a casos de negligência, seguida por violência psicológica (45,7%), violência física (42,4%) e violência sexual (21,3%). Crendeuspai!

Boa nova

O governo de Sergipe deve enviar para a Assembleia nos próximos dias projetos de lei reajustando os salários dos ocupantes de cargos comissionados e dos trabalhadores das estatais. As proposituras concedendo o benefício devem ser votadas até a próxima quarta-feira, quando os deputados entram em recesso parlamentar. No governo ninguém adianta qual será o percentual de reajuste a ser concedido aos comissionados e servidores de empresas públicas como Codise, Emdagro, Emgetis, Agrese e Coderse. Aguardemos, portanto!

Auditores invocados

Os auditores fiscais de Sergipe realizam assembleia hoje e podem decretar greve geral em protesto pelo que chamam de quebra de acordo das negociações salariais por parte do governo. Segundo o presidente do Sindifisco, José Antônio dos Santos, foi uma atitude administrativa inaceitável, revelando que o Executivo estadual “não tem apreço pelos auditores e auditoras fiscais tributários”. Ademais, a quebra de acordo “gera ainda um imbróglio político com a secretária da Fazenda, Sarah Tarsila Andreozzi, que negociou com o sindicato e agora uma outra instância do governo desfez os termos da negociação”, frisou. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 7 de dezembro de 1946.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias