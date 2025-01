As fortes chuvas colocaram Mitidieri e Valmir frente a frente

Por Adiberto de Souza *

Foi preciso ter chovido a cântaros em Sergipe para o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), sentarem à mesma mesa. Isso não significa dizer que eles reataram as relações e que podem caminhar juntos daqui pra frente. Os dois sabem que politicamente é melhor permanecerem adversários. Para quem não lembra, em 2022, o itabaianense só não se elegeu governador de Sergipe porque a Justiça Eleitoral rifou a candidatura dele. Este impedimento beneficiou sobremodo Mitidieri, que foi o terceiro mais votado e, portanto, não passaria para o segundo turno não fosse a impugnação do adversário. Embora negue de pés juntos, o sonho de Valmir é disputar o governo estadual, mas para tanto precisa derrubar em Brasília a sua inelegibilidade decretada pela Justiça de Sergipe. Já Mitidieri ainda não fala em disputar a reeleição, contudo deve rezar todos os dias para não ter o prefeito de Itabaiana como adversário, pois sabe que corre o risco de, novamente, não chegar ao segundo turno. Marminino!

Primeiro os meus!

Após ter nomeado o maridão Itamar Bezerra para a Secretaria Municipal de Governo, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), presenteou o irmão Paulo Corrêa com a presidência da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Diferente do estardalhaço feito pela gestão quando da indicação do cara-metade da gestora, a nomeação do irmão dela praticamente não teve publicidade. Só ontem, com a divulgação pela Secretaria Municipal de Comunicação dos novos assessores de imprensa da Prefeitura foi que se soube que o radialista Paulo Corrêa foi prestigiado pela irmã com um bom cargo na administração. Aqui pra nós, será que a prefeita quis se referir ao adágio popular “Mateus, primeiro os meus” quando cunhou a frase “é desse jeito!”? Home vôte!

Projetando o mandato

Os deputados estaduais Renato Roseno (CE) e Dani Monteiro (RJ) – ambos do Psol – participaram, ontem, em Aracaju do planejamento estratégico do mandatado da deputada estadual Linda Brasil (Psol). Entre os temas debatidos se destacou a experiência do partido nas presidências das comissões de direitos humanos das Assembleias. Os psolistas também discutiram a possibilidade de criar uma rede interestadual de defensores e defensoras dos direitos humanos. Segundo Linda, esse debate é importante para enfrentar o avanço do fascismo e da extrema direita, “que ameaçam principalmente a vida da juventude negra da periferia”, alerta. Misericórdia!

Missa de 7º Dia

Será celebrada, às 20 horas de hoje, a missa de 7º Dia pelo sufrágio da alma do senhor Luiz Carlos Maciel de Andrade. O ato religioso vai acontecer na Catedral Metropolitana de Aracaju. Em 1985, Luiz Carlos presidiu o antigo Ipes, transformado depois no Ipesaúde. Ele foi responsável pela revisão da Lei Orgânica do Instituto, que promoveu avanços significativos e melhor atendeu às demandas da época, garantido serviços de maior qualidade para os usuários. Prestigie!

Nada azul

Tirando a cor da indumentária usada pelos dois, não está nada azul entre o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Aliás, por causa desta tonalidade, ambos trocaram farpas na campanha eleitoral passada. Sabedor que esta é a cor preferida de Francisquinho, o governador empinou o nariz e foi a um comício do então candidato a prefeito de Itabaiana, Edson Passos (PSD), vestindo azul. Achando pouco, ainda disse que ninguém era dono da matiz em questão. No frigir dos ovos, Valmir venceu as eleições e, a exemplo das administrações anteriores, adotou o azul como a cor da nova gestão municipal. Aff Maria!

Cadê o dinheiro?

A Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, localizada na zona sul de Aracaju, pode ter as atividades suspensas a qualquer momento. A paralisação ocorrerá caso a Prefeitura não pague os cerca de R$ 15 milhões que deve ao Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pelo gerenciamento daquela unidade de saúde. Aliás, a prefeita Emília Corrêa (PL) já disse que não tem esse dinheiro em caixa. Ou seja, se o INTS não receber logo o que tem direito, vai ser proibido parir na Maternidade Lourdes Nogueira. Creindeuspai!

Mitidieri apoia bolsonarista

Embora se diga lulista de carteirinha, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), indicou a vereadora bolsonarista Moama Valadares (PL) para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju como terceira secretária. Esta informação é do presidente do Legislativo aracajuano, Ricardo Vasconcelos (PSD). Questionada pela coluna por qual motivo o Mitidieri sugeriu o nome da partidária do capitão de pijama, a Secretaria Estadual de Comunicação foi sucinta: “Nada mais democrático. Toda Câmara precisa ter oposição na Mesa, a participação de Moana é a valorização desse espaço, do direito de divergir”. Então, tá!

Microfonia na Liberdade

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe divulgou, ontem, uma nota oficial lamentando a decisão da diretoria da Rádio Liberdade/FM de encerrar a programação local “após décadas de contribuição ao Jornalismo e à comunicação sergipana”. O Sindijor se solidarizou com os profissionais demitidos e alertou a emissora que os comunicadores “dirigentes sindicais não podem ser desligados por força da imunidade”. Até o momento, a direção da Liberdade/FM não se manifestou sobre a demissão em massa dos comunicadores. Só Jesus na causa!

Ninho agitado

Os tucanos estão agitados com a possibilidade de o PSDB se fundir com outros partidos. Segundo o presidente nacional do partido, Marconi Perillo, as conversas nesse sentido estão bem adiantadas com os presidentes do PSD, Gilberto Kassab, e do MDB, Baleia Rossi. Caso haja a fusão entre os três partidos, os tucanos sergipanos liderados pelo senador Eduardo Amorim terão que procurar outro ninho se quiserem continuar na oposição, pois o PSD e o MDB daqui estão nas mãos, respectivamente, do governador Fábio Mitidieri e do senador Alessandro Vieira. A não ser que os tucanos se mudem de mala e cuia para o time da situação. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 28 de janeiro de 1874.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias