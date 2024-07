As más companhias de algumas prefeituráveis de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

“Diga com quem andas e te direi quem tu és”. Este ditado popular se encaixa como uma luva em algumas prefeituráveis de Aracaju. A pré-candidata Yandra de André (União) perde muito eleitoralmente devido a companhia do pai André Moura, sempre citado como um condenado a oito anos de cadeia por peculato, desvio e apropriação de dinheiro da Prefeitura de Pirambu. O senador Alessandro Vieira (MDB), por exemplo, afasta qualquer possibilidade “de injetar a minha energia num projeto que entregue o cofre de Aracaju a André Moura”. Também é voz corrente que a prefeiturável Emília Corrêia (PL) escolheu mal suas companhias. Segundo o jornalista Gilvan Manoel, ela se aliou “aos irmãos Amorim, o que há de mais retrógado na política sergipana”. O articulista ressalta que a pré-candidata do PL “ressuscitou politicamente a família Amorim, que utiliza métodos nada republicanos em busca de seus objetivos políticos e econômicos”. O prefeiturável Luiz Roberto (PDT) também deverá perder muitos votos ao aparecer ao lado de Jackson Barreto (MDB), tido como um dos piores governadores da história de Sergipe. A situação da postulante à Prefeitura, Candisse Carvalho (PT), é diferente das demais: parte dos petistas é que não a querem como companhia na disputa eleitoral, a ponto de boa parte deles já está de malas prontas para subir em outros palanques. É aquela velha história: antes só do que mal acompanhado. Misericórdia!

Procura um vice

O pré-candidato a prefeito de Aracaju, José Paulo Leão Veloso Silva (Novo), anda à procura de alguém para compor a chapa como vice. O ilustre tem preferência por um militar, mas caso não encontre um fardado disposto a subir no palanque, ele aceita outro profissional. Ex-delegado da Polícia Federal, o prefeiturável do Novo é procurador do estado de Sergipe desde 1998. No instagram ele se apresenta como José Paulo Leão, “mas pode me chamar de Zé”. Pois tá!

Reforço para as eleições

Os veteranos radialistas Paulo Lacerda e César Cabral estão de volta ao horário vespertino da Rádio Jornal/FM. A partir das 17 horas de hoje, a dupla comandará o programa jornalístico Balanço Geral. Com tradição em cobrir apurações de pleitos em Sergipe, a Rádio Jornal recorreu aos dois experientes comunicadores para garantir a liderança da audiência nos dias 6 de outubro e 27 de novembro, datas dos primeiro e segundo turnos das eleições municipais. Bola branquíssima!

Voltou pra casa

Figura de proa no palanque do PT em 2022, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) está de volta à canoa governista para apoiar o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). Entrevistado pela jornalista Rita Oliveira, o emedebista disse que pulou do barco petista porque não vota em Candisse Carvalho: “Não sou PT, sou Lula”, frisou. JB não esconde a sua preocupação com o crescimento das pré-candidaturas de Emília Corrêa (PL) e Yandra de André (União). Segundo ele, os governistas terão que se virar nos trinta para fazer a população compreender a importância da eleição de Luiz Roberto para Aracaju. Marminino!

Fogo de palha

O alvoroço sobre uma possível pré-candidatura de Valadares Filho (SD) a prefeito de Aracaju ficou mesmo na zoada. Na verdade, o distinto negocia politicamente é a indicação dele a vice na chapa encabeçada pelo prefeiturável Luiz Roberto (PDT). O apoio do minúsculo Solidariedade ao pedetista abre a porta do palanque governista para os petistas que não engolem a candidatura de Candisse Carvalho (PT). Vale lembrar que até um dia desses, Valadares Filho ocupava uma sinecura na Secretaria-Geral da Presidência, comandada pelo ministro Mácio Macêdo, ferrenho opositor da pré-candidata do PT. Home vôte!

Patrimônio à venda

O Banese quer se desfazer de todos os imóveis que abrigam suas agências. A ideia é vender os prédios e em seguida alugá-los. O banco estatal dispõe de 53 agências e nove postos de atendimento, sendo 11 em Aracaju e os demais no interior do estado. Com esta medida, o Banese pretende otimizar o fluxo de caixa e o seu balanço patrimonial. Inicialmente previsto para encerrar na última quinta-feira, o prazo para manifestação de interesse pelos imóveis foi prorrogado até a próxima sexta-feira. A análise das propostas vinculativas e a seleção do proponente estão programadas para ocorrer em 12 de setembro deste ano. Aff Maria!

Idade nova

Uma concorrida missa marcou, ontem, o aniversário de 62 anos do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PV). Além dos amigos e eleitores do aniversariante, dezenas de políticos fizeram questão de abraçar Valmir, que é pré-candidato a prefeito daquele município da zona sul de Sergipe. Lagartense como o aniversariante, o senador Rogério Carvalho (PT) disse que “Valmir representa, para todos nós, tudo de mais significativo em um homem público. A sua trajetória é marcada pelo seu comprometimento incansável com as causas populares”, discursou. Vida longa, Valmir!

Semana movimentada

A Assembleia Legislativa de Sergipe entra em recesso parlamentar a partir da próxima sexta-feira. A última sessão antes do descanso de 15 dias a que os deputados terão direito, deve aprovar os Projetos de Lei do governo estadual concedendo reajuste salarial de 7% aos profissionais das forças de segurança. Os parlamentares também devem votar esta semana o Projeto de Lei do Executivo concedendo isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para as pessoas com síndrome de Down, autistas, deficiência física, visual e intelectual severa. Ah, bom!

A volta dos loroteiros

Já perceberam como as redes sociais estão empesteadas de falsos defensores do povo? Eles apareceram de uma hora pra outra, cheios de ideias e prometendo soluções para todos os problemas da população. São os pré-candidatos às prefeituras e câmaras de vereadores, que só dão as caras nos anos de eleições para iludir os cidadãos com promessas vazias. O eleitor deveria perguntar a estes pré-candidatos onde eles estavam nos anos anteriores e por que, só agora, apareceram prometendo transformar a cidade num pedacinho do paraíso. Abra o olho que essa turma é boa de conversa mole pra enganar os tolos. Arre égua!

Parada Gay

A 23ª edição da Parada LGBTQIA+ de Sergipe vai acontecer em Aracaju no dia 11 de agosto próximo. O lançamento da festa ocorreu no último sábado, durante o chá cultural da Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de Sergipe. O tema da Parada deste ano será “Família é quem respeita você”. Presente ao lançamento, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) convidou a todos para irem às ruas de Aracaju “reforçar a existência de nossas famílias e defender os nossos direitos”. A Parada Gay 2024 acontecerá na Orla de Atalaia. Participe!

Não venda o voto

De um bebinho, numa bodega suja da periferia de Aracaju: “Eu sou apenas um eleitor latino-americano, sem dinheiro no bolso e doidinho para trocar o voto por uma criação de micos-leões-dourados, oncinhas, lobos-guarás e um aquário cheio de garoupas verdinhas”. Se oriente, rapaz!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 17 de janeiro de 1919.

