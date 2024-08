As mulheres de Aracaju decidiram subir no palanque

Por Adiberto de Souza *

A campanha para a Prefeitura de Aracaju nem começou oficialmente e as mulheres já estão dando de goleada nos homens. Apenas Luiz Roberto (PDT) e Zé Paulo Leão (Novo) vão disputar os votos dos aracajuanos, enquanto do lado feminino são candidatas Emília Corrêa (PL), Niully Campos (Psol), Yandra de André (União), Danielle Garcia (MDB) e Candisse Carvalho (PT). Ressalte-se que pela primeira vez os governistas vão à disputa divididos. Por falta de uma liderança forte, os comandados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) se dividiram em três grupos encabeçados por Luiz Roberto, Danielle e Yandra. Como sempre ocorre, a oposição também vai ao embate eleitoral dividida, mas certamente tirará proveito da falta de unidade pras bandas da situação. Independente das divisões políticas, importa mesmo é saber que as mulheres tomaram gosto pela vida pública. E isso é muito bom, pois elas têm um olhar muito mais humano para os inúmeros problemas que afetam a nossa população. Só Jesus na causa!

Posição incômoda

A candidatura de Luiz Roberto (PDT) a prefeito de Aracaju não é competitiva. É assim que pensam os editores do site Brasil de Fato. Em reportagem sobre a campanha eleitoral da capital sergipana, o portal de notícia cita a última pesquisa feita pelo instituto França e registrada na Justiça Eleitoral. Divulgada no último dia 24, a consulta de opinião pública citada pelo Brasil de Fato coloca o pedetista na quarta posição, com 8% das intenções de voto. ‘À sua frente, três mulheres: Emília Correa (PL), com 26%; Yandra Moura (UB), que soma 15%; e Danielle Garcia (MDB), que atingiu 11%”, escreve o site. Creindeuspai!

Criatório ilegal

Fala-se à boca miúda pelas esquinas de Sergipe que alguns políticos desonestos estão criando animais silvestres para trocá-los por votos na campanha eleitoral que se avizinha. Entre os bichos em fase de engorda para comprar a consciência dos eleitores estão Garças (R$ 5), Araras (R$ 10), Micos-Leão-Dourado (R$ 20), Onças (R$ 50), Garoupas (R$ 100) e até o valioso e pouco visto Lobo Guará (R$ 200). A ideia dos safados é colocar estes animais em malas pretas para distribuir com os incautos, principalmente no interior sergipano. Alô, Ibama, se ligue. Home vôte!

Quer falar

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), quer participar cada vez mais dos programas radiofônicos. Durante entrevista à rádio Nova Brasil/FM, o pedetista disse que passou um bom tempo de boca fechada, mas agora pretende falar sobre a campanha eleitoral e, principalmente, as obras em andamento na capital sergipana. Nogueira apoia o candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT), que para chegar ao segundo turno precisa derrotar não apenas as candidatas da oposição como as prefeituráveis governistas. Misericórdia!

Sem novas mudanças

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), empossou o primo e médico Cláudio Mitidieri (PSB) na Secretaria Estadual da Saúde. O secretário exonerado da pasta, Walter Pinheiro, ganhou de consolo a presidência do Ipesaúde, uma autarquia do segundo escalão. Durante a solenidade, o pedessista disse que as duas posses fazem parte de um processo de oxigenação das secretarias. Ao ser indagado por um repórter se há previsão de novas mudanças visando oxigenar o secretrariado, Mitidieri disse que não existe nada previsto até o final do ano. Ah, bom!

Angu de caroço

É comum ocorrer nas campanhas eleitorais de Sergipe a maior mistura partidária, um verdadeiro angu de caroço. Dependendo da chance de vitória, candidatos da direita, da esquerda e do centro se juntam nos mesmos palanques, sem a menor cerimônia. Bom exemplo disso é o bolsonarista Fabiano Oliveira (PP), parceiro de chapa do candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), um lulista de carteirinha. Quando não são os próprios postulantes, são as lideranças que os apoiam. Este é o caso de Propriá, onde o prefeito candidato à reeleição Valberto Lima (PSD) é apoiado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e pelo adversário deste, senador Rogério Carvalho (PT). É mole ou quer mais? Danôsse!

Som alto

As pessoas que costumam promover eventos em residências com uso de som, devem ficar atentas à legislação. Segundo a Prefeitura de Aracaju, para evitar problemas é preciso ter uma Autorização Ambiental e respeitar o limite de emissão de sons. De 7h às 22h, o limite permitido é de 60 decibéis. De 22h às 7h, o som não pode ultrapassar os 50 decibéis. Do contrário, o equipamento pode ser apreendido pela Polícia Ambiental. Quem avisa, amigo é!

Revirando o passado

A CUT promove hoje em Aracaju a reunião do Comitê Estadual Memória e Justiça. A professora de Direito Andréa Dipieri e o historiador Gilson Reis vão falar sobre o Relatório da Comissão da Verdade do Estado de Sergipe. Segundo o presidente do Comitê, ex-vereador Marcélio Bomfim, o objetivo da entidade é fazer a exumação da história e da memória da Ditadura Militar em Sergipe. Marcélio garante que o próximo passo será a criação dos Comitês Municipais em Propriá e Itabaiana. Então, tá!

Patrimônio surpreende

O rápido crescimento do patrimônio da candidata a prefeita de Aracaju, Yandra de André (União), surpreendeu a imprensa nacional. Primeiro foi o colunista Lauro Jardins, do jornal O Globo, que estranhou o fato de a jovem política ter adquirido 50% de três fazendas num curto espaço de tempo. Depois foi a vez de o site de notícias Brasil de Fato destacar que o patrimônio da moça cresceu 475% em dois anos como deputada federal. Até o momento, a candidata ainda não se manifestou sobre os bens declarados por ela na Justiça Eleitoral. Marminino!

Livro em debate

A Escola do Legislativo da Assembleia de Sergipe promove, hoje, mais uma edição do Projeto Encontro com o Autor Sergipano. Neste mês a convidada é a escritora Ana Maria Fonseca Medina, que falará sobre o seu mais recente livro “As Exéquias do Monsenhor Olympio Campos”. Em 9 de novembro de 1906, quando exercia o mandato de senador, o religioso foi assassinado no Rio de Janeiro pelos filhos deputado federal Fausto Cardoso, também morto a tiros na Praça de Aracaju que hoje leva o nome dele. A palestra de Ana Medina está agendada para às 15 horas. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Republicano, em 25 de maio de 1990.

