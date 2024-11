As mulheres merecem mais espaços na política

Por Adiberto de Souza *

Passados mais de 90 anos da conquista do voto feminino, as mulheres continuam com pouca representação na política. Embora sejam quase 50% dos filiados de todas as legendas, elas ficam com apenas 30% das vagas nas chapas proporcionais. E isso só ocorre porque os “donos” dos partidos são obrigados a respeitar o percentual mínimo imposto pela lei. O resultado das últimas eleições em Aracaju mostrou como é grande a desigualdade. Apesar da eleição de Emília Corrêa (PL) para a Prefeitura, dos 26 vereadores eleitos, apenas quatro são mulheres. É importante que a sociedade organizada defenda que haja uma maior representação feminina nos parlamentos. Também é preciso condenar o surrado argumento de que “elas naturalmente não se interessam ou não sabem fazer política”. Isso não passa de um preconceito a ser combatido por todos. Alguém já disse, com razão, que a presença feminina no meio político traz benefícios para todo o conjunto da população, além de contribuir para se alcançar a igualdade de gênero, algo essencial na sociedade machista em que vivemos. Só Jesus na causa!

Chapéu dos outros

O governo Mitidieri faz figura com o chapéu dos outros ao alardear ser o principal responsável pela queda da taxa de desemprego em Sergipe, no 3º trimestre deste ano. Não é! A crescente redução da taxa de desocupação foi motivada pelas ações do governo federal. A pesquisa do IBGE deixa isso bem claro: no período analisado, o desemprego caiu em sete estados e se manteve estável nas outras 20 unidades da federação. Portanto, em vez de ter sido responsável pela queda da taxa de desocupação, o governo de Sergipe se beneficiou da oxigenação do mercado de trabalho em todo o país, graças à gestão do presidente Lula da Silva (PT). Simples assim!

Montando o time

Até o fim de dezembro, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), tem ocupado parte do tempo montando o time que o ajudará a tocar a Prefeitura a partir de janeiro. Como é oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), a ilustre não aproveitará ninguém da atual gestão o que significa dizer que praticamente todos os atuais secretários e diretores de órgãos municipais serão substituídos. Até que Emília anuncie todo o quadro de auxiliares do 1º e 2º escalões as especulações serão muitas, com nomes sendo “plantados” na imprensa por quem deseja ser lembrado nessa hora pela prefeita eleita. Danôsse!

Professores esgotados

De 2023 pra cá, 2.445 professores da rede estadual de ensino pediram licença médica, representando 25% dos educadores lotados na Secretaria da Educação de Sergipe. Esse grave quadro foi denunciado numa ampla reportagem publicada pelo site de notícias Mangue Jornalismo, que usou como fonte dados do Departamento de Perícia Médica da Secretaria de Estado da Administração. As causas das doenças dos professores são, em sua maioria, sobrecarga, precárias condições de trabalho e de salário, além de pressões. Segundo o portal, tudo isso leva os educadores ao esgotamento psicológico. Home vôte!

O amor é lindo!

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), comemorou muito a participação da cara metade Danusa Silva no IronMan, competição de triatlo realizada, ontem, na capital sergipana. A primeira dama percorreu 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Depois de abraçar a esposa após ela cruzar a linha de chegada, Nogueira disse que Danusa “é um exemplo de força, dedicação e garra. Quanto orgulho eu sinto de você, meu amor”, declarou o apaixonado maridão. Aff Maria!

Abaixo a violência

Com o lema “Lutaremos! Por nossos corpos e territórios, nenhuma a menos!” as mulheres do MST realizam a Jornada Nacional de Combate à Violência Contra Mulheres e Meninas. Nesta segunda-feira, data que demarca o Dia Internacional de Combate à Violência Contra as Mulheres, as camponesas do MST realizam uma série de atividades de cuidados e afetos coletivos nas áreas ocupadas pelo Movimento pelo país. Estão previstos espaços de formação, encontros, momentos de escutas, entre outras ações. Supimpa!

Estranho silêncio

A classe política sergipana ainda não deu um pio sequer sobre a triste notícia do adiamento para o distante 2030 da entrada em operação do Projeto Sergipe Águas Profundas. Segundo o Plano de Negócios Petrobras 2025-2029, o atraso ocorreu pela dificuldade em contratar dois navios-plataformas para atender ao empreendimento. Inicialmente, a previsão era que o Projeto, avaliado em 5 bilhões de dólares, começasse a produzir gás natural e petróleo já em 2026. É deveras lastimável o visível desinteresse da maioria dos políticos para um projeto que pode ser a redenção econômica de Sergipe. Aliás, muitos deles se satisfazem com animadas festas. Misericórdia!

Quase centenário

E quem trocou de idade ontem, foi o monsenhor José Carvalho de Souza. Durante anos, este lagartense dirigiu o Colégio Arquidiocesano e a Rádio Cultura, ambos em Aracaju. Tendo sido ordenado padre em 1956, o religioso apagou 98 velinhas, para alegria dos amigos e familiares, entre eles o sobrinho, senador Rogério Carvalho (PT). O petista disse sentir orgulho da trajetória do tio, além de reconhecer a importância de monsenhor Carvalho para a comunidade católica e toda a sociedade sergipana. Bravo, bravo!

Casa pra quem não tem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a construção em Sergipe de 670 novas unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida. Serão contemplados os seguintes municípios: Amparo do São Francisco (25 casas); Aquidabã (25); Brejo Grande (25); Canindé (50); Capela (50); Carira (25); Cristinápolis (25); Feira Nova (25); Indiaroba (25); Itabaianinha (50); Itaporanga (50); Japaratuba (25); Laranjeiras (25); Muribeca (25); Poço Redondo (50); Porto da Folha (50); Propriá (50); Santa Luzia do Itanhy (25); Siriri (20); e Tomar do Geru (25). Marminino!

Saúde doente

Os deputados estaduais Georgeo Passos (Cidadania) e Paulo Júnior (PV) sugeriram ao governador Fábio Mitidieri (PSD) que faça uma visitinha ao Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju. A sugestão foi feita após os dois parlamentares terem percorrido os vários setores daquela unidade de saúde e flagrado superlotação de doentes nas diversas alas e nos corredores, sempre cheios de macas. Pelo visto, o secretário Estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), não está conseguindo fazer nada além do pouco que fez o antecessor Walter Pinheiro. E olha que Cláudio vem a ser primo querido do governador. Creindeuspai!

* É editor do Portal Destaquenotícias