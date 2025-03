As peças começam a se mexer no tabuleiro da política de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Embora estejamos a quase dois anos das eleições, a classe política sergipana já discute sobre possíveis candidaturas. Responsável por ter acendido o pavio de sua sucessão, o governador Fábio Mitidieri (PSD) acompanha os movimentos dos aliados interessados nas duas vagas para o Senado e nas oito cadeiras da Câmara Federal. Também observa o zub-zum-zum em torno de quem será o candidato a vice-governador. Essa movimentação das peças desse intrincado xadrez deve aumentar tão logo o ex-deputado André Moura (União) coloque nas ruas a sua pré-candidatura a senador. O PT acompanha tudo com muito interesse, principalmente os petistas Rogério Carvalho e o ministro Márcio Macedo, que deitam e acordam sonhando com o Senado. Ambos são paqueramos por parte dos governistas partidários de um acordão que pavimente a reeleição de Mitidieri. Pras bandas da direita, o ex-senador Eduardo Amorim (PL) deseja retornar ao bem bom do Congresso, contudo teme ser atropelado pelo deputado federal Rodrigo Valadares (União), já lançado pré-candidato a senador pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Como se vê, a próxima campanha eleitoral vai começar bem antes do previsto, o que exigirá muito fôlego dos candidatos, além de jogo de cintura para se esquivar dos petardos lançados principalmente pelo famoso fogo amigo. Marminino!

ônibus na tomada

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), enviará à Câmara Municipal um Projeto de Lei pedindo autorização para comprar de 30 ônibus elétricos. Um decreto assinado, ontem, pela gestora aracajuana estabelece novas regras para a operação das empresas de transporte coletivo. O documento determina que apenas ônibus a diesel com vida útil máxima de 12 anos e veículos elétricos com até 15 anos de uso possam operar no sistema. “Antes, não havia um limite claro para a vida útil dos ônibus, o que resultou em veículos sucateados circulando pela cidade”, afirmou Emília. Aff Maria!

De olho no gás

O senador Laércio Oliveira (PP) anunciou que pretende apresentar um Projeto de Lei para criar um programa de gás release, o Progás, depois da tentativa frustrada de emplacar uma política do tipo no Paten. A proposta obrigar empresas que dominam o mercado de gás natural a vender parte do produto a outros participantes do setor, visando estimular a concorrência e reduzir a concentração na indústria de gás natural. Aliás, O Ministério de Minas e Energia vai promover, no próximo dia 18, um evento em Brasília justamente para discutir práticas de gás release no mundo. Ah, bom!

Apelo negado

A Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estadual da Administração informaram que não existe amparo legal para a solicitada ampliação do quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas no Concurso da Polícia Militar de Sergipe. Esta informação é em consequência de apelo nesse sentido feito por parte dos candidatos. A análise sobre a possibilidade jurídica do pleito concluiu que seria ilegal promover a alteração que poderia, inclusive, provocar juridicamente a anulação de todo o certame. Misericórdia!

Pato ganha capões

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), preenche o tempo administrando a cidade e fazendo política de olho nas eleições de 2026. O homem acorda cedo e bota os pés nas estradas de Itabaiana Grande para visitar obras, tomar café com os eleitores, beber água de pote e ganhar presentes. Ontem, Valmir fiscalizou o andamento das obras do futuro Centro de Convenções e acompanhou a recuperação de estradas no povoado Pé do Veado. Aproveitou para matar a sede na casa de João de Querreche, que lhe presenteou com três capões de caipira pra lá de gordos. Creindeuspai!

Igualdade em debate

E quem está nos States é a deputada federal Katarina Feitoza (PSD). Foi participar em Nova York da 69ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher – CSW, na sigla em inglês. O evento, que acontece até quinta-feira na sede da Organização das Nações Unidas, está discutindo sobre igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres em todo o mundo. Segundo Katarina a sua participação no conclave como representante da Câmara Federal visa contribuir para a formulação de políticas e fomento de ações globais em prol dos direitos das mulheres. Só Jesus na causa!

Dia de Déda

Vivo fosse, o saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT) completaria 65 anos neste 11 de março. O petista morreu em dezembro de 2013, vítima de câncer no estômago e no pâncreas, quando cumpria o segundo mandato como governador. Filiado ao PT desde os anos 1980, Déda iniciou a carreira política como deputado estadual, foi eleito duas vezes deputado federal e, também por duas vezes, prefeito Aracaju. Saudades!

Quase empatados

O crescimento do número de vagas de carteira assinada no Nordeste e a saída de trabalhadores empregados do Bolsa Família está invertendo o quadro de 2023, quando a região tinha muito mais beneficiários no programa do governo federal do que empregados celetistas. Segundo o blog Economia & Finanças, de Paulo Gala, Sergipe está muito próximo de ser “superavitário” nesse cálculo, devido ao aumento de empregos com carteira assinada, mas também pela diminuição de atendidos pelo Bolsa-Família. A relação que era negativa em 1,4, agora é de apenas 1,1, com 34,5 mil vagas de diferença. Supimpa!

Grana de ex-comissionados

Esta informação interessa a quem perdeu o cargo de comissão na Prefeitura de Aracaju: segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, os processos administrativos referentes ao pagamento das verbas rescisórias dos comissionados exonerados já estão em tramitação. A Sefaz informou que há pendências deixadas pela gestão anterior que somam mais de R$ 2 milhões em indenizações não pagas, incluindo valores devidos a servidores efetivos no momento da aposentadoria. A previsão da Secretaria é que os pagamentos das rescisões sejam efetuados até o final de abril, “conforme a conclusão das análises e disponibilidade orçamentária”. Então, tá!

Governo masculino

Ao contrário do que alardeia o governo Mitidieri, Sergipe ainda está distante de alcançar o equilibro de gênero no Executivo estadual, ou seja, ter nos primeiros escalões o mesmo número de mulheres do que de homens. Levantamento feito pelo Centro de Lideranças Públicas (CLP) mostra que Sergipe (-19,5) é o vice-lanterna do Nordeste nesse quesito e amarga a 25ª posição do Brasil. Na outra ponta, a Paraíba (-02) se tornou o primeiro estado do Brasil em equilíbrio de gênero no governo. Apesar da péssima posição de Sergipe nesse quesito, sempre que pode o governador Fábio Mitidieri (PSD) ressalta o número de mulheres em sua gestão. Em recente evento o pedessista jurou que “neste governo, mulher é prioridade”. E se não fosse? Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 13 de abril de 1896.

* É editor do Portal Destaquenotícias