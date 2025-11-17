Assembleia e câmaras municipais vão virar palanques eleitorais

Por Adiberto de Souza *

Diferente do que ocorre hoje, quando deputados estaduais e vereadores usam as sessões plenárias para discutir os problemas da sociedade, a partir do próximo ano as tribunas da Assembleia e das câmaras municipais serão transformadas em palanques eleitorais. Aquele espaço parlamentar será usado para discursos políticos dos deputados e vereadores candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2026. Até o pleito, portanto, a maioria dos pronunciamentos proferidos na Assembleia e nas câmaras será de autoelogio aos oradores e de críticas aos concorrentes destes. O uso da tribuna para fazer campanha deveria ser proibido, pois ao transformá-la em palanque eleitoral o legislador beneficia-se da imunidade parlamentar e se utiliza da estrutura do legislativo para amplificar suas ideias, numa concorrência desleal com os adversários sem mandatos que não dispõem de um espaço público para contestar os possíveis ataques e propagar suas ideias. Creindeuspai!

Conflito em debate

A Prefeitura de Aracaju promove, às 19 horas de hoje, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar que trata sobre o desmembramento simplificado de municípios visando solucionar conflitos territoriais como o existente entre Aracaju e São Cristóvão. O debate está agendado para a sede da Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Professora Guiomar Conceição Brito dos Santos, no bairro Mosqueiro, Zona de Expansão. Favorável ao projeto em tramitação na Câmara Federal, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), garante que decisões importantes precisam ouvir o povo. Aff Maria!

Viola de boca

E a classe política sergipana segue prometendo mundos e fundos à população. O governo e quase toda a bancada federal se revezam nas promessas mirabolantes. Ora anunciam a chegada de inúmeras empresas no estado, depois juram que a construção do imaginário Canal de Xingó é coisa pra pouco tempo, Et Cetera e tal. Ao anunciar obras faraônicas, a classe política evita discutir as alternativas concretas para tirar Sergipe do atraso. No fundo, esse festival de promessas inviáveis objetiva esconder a incapacidade de nossos representantes. É como diz o ditado popular: viola de boca todo mundo toca. Home vôte!

Fafen gera empregos

O senador Rogério Carvalho (PT) se reuniu com o presidente da Engeman, Mário Beltrão, e com o diretor Job Medeiros para discutir os avanços na retomada da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe. Localizada em Laranjeiras, a Fafen está em processo de reativação, representando a geração de empregos, desenvolvimento regional e redução da dependência brasileira de fertilizantes. O diretor Job Medeiros informou ao senador que dos 350 profissionais contratados para atuar na Fafen, 92% são sergipanos, residentes em sua maioria nas cidades no entorno da fábrica. Ah, bom!

Política no Pré-Caju

A classe política aproveitou o Pré-Caju 2025 para trocar figurinhas sobre as eleições de 2026. Um dos camarotes mais frequentado foi o do ex-deputado federal André Moura (União). Pré-candidato a senador, o distinto recepcionou de aliados a adversários, como o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), que também pretende disputar uma cadeira no Senado. Festeiro como poucos, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi outro que se divertiu a valer nos camarotes e no corredor da folia. Organizador do evento e presidente da Empresa Sergipana de Turismo, o agitador cultural Fabiano Oliveira (PP) não escondia a satisfação com o sucesso do Pré-Caju. Marminino!

A cor da desigualdade

Diante da proximidade do Dia da Consciência Negra, a ser comemorado na próxima quinta-feira, vale a pena reafirmar que a desigualdade tem cor no Brasil. Vejam alguns exemplos: os brancos concentram os melhores indicadores, é a população que mais vai à escola e conclui o estudo. Segundo pesquisa do movimento Todos pela Educação, o desemprego é maior entre os negros (7,5%) e pardos (6,8%) que entre os brancos (5,1%). O trabalho infantil, maior entre pardos (7,6%) e negros (6,5%), que entre brancos (5,4%). A taxa de analfabetismo é 11,2% entre os negros; 11,1% entre os pardos; e, 5% entre os brancos. Só Jesus na causa!

Bem na fita

O Banese obteve lucro líquido de R$ 47 milhões no 3º trimestre de 2025, valor 103,5% superior ao obtido no 2º trimestre deste ano. O resultado foi influenciado, principalmente, pela expansão da carteira de crédito da instituição e por uma receita extraordinária, resultado da parceria estratégica firmada no ramo de seguros. Os ativos totais do Banco chegaram a R$ 13,2 bilhões, alta de 32,5% ante o mesmo período em 2024. O total de recursos captados pelo banco estatal, de julho a setembro do corrente ano, foi de R$ 11,9 bilhões. Então, tá!

Pregando unidade

O vereador aracajuano Iran Barbosa (Psol) segue construindo sua pré-candidatura ao Senado. O psolista tem dialogado com políticos ligados à esquerda. Ele defende a elaboração de um projeto político “comprometido com a soberania nacional, a democracia, as conquistas, as pautas sociais e as transformações estruturais que Sergipe e o Brasil precisam”, discursa. A direção do Psol tem insistido em dialogar com os partidos progressistas visando construir um projeto único para vencer as eleições para o governo de Sergipe e o Senado. Arre égua!

Debandada governista

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) estranhou a ausência de parlamentares governistas na sessão da última quinta-feira, quando seriam votados Projetos do Executivo estadual, do Judiciário e do Ministério Público. O cidadanista questiona sobre o movimento que levou boa parte da bancada da situação deixar o plenário visando retirar o quórum e suspender a sessão. “Será que está faltando liderança ou articulação política”, questiona Passos. O deputado também suspeita que as pré-candidaturas de secretários estaduais estejam provocando ciúmes aos deputados liderados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). “Até parece um governo em fim de mandato”, fuzila Georgeo. Deus é mais!

Afronta à lei

E o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) considera que houve abuso do poder político e econômico durante o Programa Sergipe é Aqui, realizado em Cristinápolis. Segundo ele, a afronta à lei ficou clara quando o ex-ministro Márcio Macêdo (PT) discursou pregando uma aliança entre o PSD e o PT. “É muito triste ver integrantes do Partido dos Trabalhadores apoiando uma gestão que aposta na privatização da saúde e entregou o saneamento e abastecimento de água a uma empresa privada.”, afirma Marcos. Antes, o site FanF1 já havia publicado que a oposição estuda provocar o Ministério Público sobre o uso político eleitoral de eventos do governo. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 17 de março de 1874.

