Até 2026, acordos serão desfeitos e coligações sacramentadas

Por Adiberto de Souza *

Quem vai dançar com quem no baile eleitoral de 2026? Eis uma pergunta de difícil resposta, pois os chefes políticos ainda estão analisando quais as melhores companhias para a próxima disputa eleitoral. O PT, por exemplo, está dividido em apoiar a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD) ou lançar candidatura própria ao Executivo. No seu estilo próprio, o PSDB permanece em cima do muro, esperando apoios de outros partidos à pré-candidatura a senador do tucano Eduardo Amorim. O PL se mantém em compasso de espera na expectativa que a Justiça derrube a inelegibilidade do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Caso ele permaneça impedido de disputar as eleições, o PL pode apresentar um novo nome ou se coligar com outra legenda. E o MDB subirá no mesmo palanque de André Moura (UB) após o cacique emedebista e senador Alessandro Vieira ter afirmado que o pai da deputada federal Yandra de André (UB) era candidato a uma vaga na penitenciária? Portanto, até 2026 muita água passará por debaixo da ponte, desfazendo acordos quase costurados e sacramentando alianças tidas como impossíveis. Tudo vai depender dos interesses políticos dos líderes partidários, muito mais preocupados com a própria sobrevivência do que com um futuro melhor para os sergipanos. Home vôte!

Perdeu a liderança

A usina Porto de Sergipe I, localizada na Barra dos Coqueiros, não é mais a maior termelétrica do Brasil. Este empreendimento perdeu a liderança para a GNA II, usina que será inaugurada hoje no Porto do Açu, região norte do Rio de Janeiro. Essa nova térmica tem capacidade instalada de 1,7 gigawatts (GW), bem mais do que 1,6 GW gerados pela Porto de Sergipe. A usina do Rio produzirá energia suficiente para abastecer aproximadamente 8 milhões de residências. Benzadeus!

Bem na fita

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), não esconde a alegria após ficar sabendo de uma pesquisa mostrando que, em junho último, 56,7% da população aprovava a gestão dela. Esse percentual é maior do que os 51,2% apurados em maio deste ano. De acordo com o instituto Unidade de Informação, Pesquisa e Consultoria Ltda, a consulta de opinião foi feita em 40 bairros, tendo como margem de erro 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95,45%. Aff Maria!

Missa do Cangaço

Há exatos 87 anos morriam Lampião, Maria Bonita e a maior parte de seu grupo de cangaceiros. O bando foi fuzilado na Gruta de Angicos, localizada no semiárido sergipano. Para marcar a data, será celebrada no local da chacina a 28ª edição da Missa do Cangaço. O ato religioso, que relembra as mortes dos cangaceiros, já se tornou uma tradição no alto sertão sergipano por promover a valorização da cultura nordestina, da história regional e das belezas naturais da Caatinga. O evento também conta com atividades culturais paralelas, como apresentações artísticas e bate-papos com estudiosos do tema. Ah, bom!

Tampas de bueiros

Os vereadores aracajuanos Breno Garibalde (Rede) e Maurício Maravilha (União) vão apresentar um projeto de lei propondo o nivelamento das tampas de bueiros e a substituição delas por um material mais leve, econômico e antifurto como fibra de vidro. A propositura deve entrar na pauta da Câmara Municipal logo após o recesso parlamentar: “Estamos na expectativa de vê-la se tornar realidade porque, convenhamos, ninguém aguenta mais desviar ou tropeçar nessas tampas desniveladas”, afirmas Maravilha. Marminino!

Partidos de aluguel

Por que será que existem tantos partidos políticos no Brasil, se boa parte deles poderia se fundir numa única legenda sem prejuízo ideológico para os demais? Alguém pode dizer que isso é resultado do pluripartidarismo. Não é! Na verdade, boa parte dessas legendas não passa de siglas de aluguel, que só aparecem nas campanhas eleitorais para negociar apoio a candidaturas e vender o tempo de propaganda no rádio e na televisão. Como se vê, além de confundir a cabeça do eleitor, essas siglas de aluguel servem apenas para políticos espertos se locupletarem com o dinheiro público. Arre égua!

Sem acordo

Os auditores tributários estão revoltados com a secretária estadual da Fazenda, Sarah Tarsila Andreozzi. Tudo porque a distinta se recusou a atender a pauta salarial da categoria. O Sindifisco reivindica o pagamento do valor equivalente ao Bônus de Aumento da Produtividade para aposentados e pensionistas, reposição salarial e alteração/aumento do valor da última referência da tabela salarial. A secretária, porém, propôs apenas a criação do já anunciado Incentivo à Modernização da Relação Fisco-Contribuinte e um acréscimo de cerca de 10% no Bônus de Eficiência do Servidor Fazendário, com pagamento previsto apenas para 2026. Misericórdia!

Apoio político

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) reuniu familiares e aliados políticos para anunciar o apoio à reeleição do deputado federal Thiago de Joaldo (PP). Satisfeito com o anúncio, o parlamentar pepista disse que “receber o respaldo da família Passos é motivo de honra”. Georgeo fez questão de afirmar que ele, o pai Antônio Passos e demais familiares reconhecem o trabalho do deputado federal em favor de Ribeirópolis. Além da reeleição, Thiago alimenta a ideia de disputar o governo de Sergipe. Então, tá!

Contra Sergipe

O senador Laércio Oliveira (PP) está contra a Medida Provisória do governo federal que obriga o uso de energia elétrica pelos data centers a serem instalados nas Zonas de Processamento de Exportação. “Essa limitação exclui o gás natural, justamente uma das maiores riquezas em Sergipe”, reage o parlamentar. Oliveira afirma que Sergipe está prestes a receber um grande empreendimento internacional no município de Socorro, que vai gerar empregos e renda. Por fim, Laércio afirma que não é possível permitir que essa exigência da Medida Provisória prejudique o desenvolvimento estadual. Creindeuspai!

Livro novo na praça

O jornalista Dílson Ramos lança, hoje, o livro “Um bilhete de adeus”, romance repleto de erotismo que se passa numa Aracaju estacionada nos anos 80 e 90. A obra, primeiro livro do autor, apresenta o jornalista Tom, personagem que transita entre o faro apurado para correr atrás de furos jornalísticos e um charme irresistível que o leva a se envolver com suas fontes. A noite de autógrafos acontecerá na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, na zona sul da capital sergipana. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 21 de março de 1874.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias