Até 2026, os políticos vão cozinhar o galo em fogo brando

Por Adiberto de Souza

O alvoroço feito ultimamente por alguns pré-candidatos não deve ser levado em conta pelos sergipanos. Quase nada do que se diga agora sobre as eleições do próximo ano terá validade em março e abril de 2026, quando os partidos vão discutir pra valer a sucessão estadual e as candidaturas para o Senado e a Câmara Federal. Até lá, as lideranças políticas vão continuar ciscando para chamar a atenção do galinheiro e, naturalmente, cozinhando o galo em fogo brando. Portanto, algumas pré-candidaturas postas nas ruas não passam de balões de ensaio ou desejo de pavões velhos em conquistar a maioria do terreiro. Nessa fase de preparação para quando o jogo começar pra valer só não é permitido ao pré-candidato pisar em falso, escorregar na jaca. Quem o fizer terminará depenado tal qual galinha velha em fim de postura. Arre égua!

Lista tríplice do TRE

O Tribunal de Justiça de Sergipe escolheu, ontem, a lista tríplice da qual sairá o advogado que atuará como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral. Os três mais votados pelos desembargadores foram os causídicos Breno Bergson Santos, Thaisa Ribeiro Nunes Fontes e Alberto Maynart de Araújo. Agora, a lista tríplice será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, que a envia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem cabe indicar o novo membro titular do TRE. Caso seja o escolhido, Breno Bergson será reconduzido ao cargo, enquanto Thaisa e Alberto concorrem ao primeiro mandato no Tribunal Regional Eleitoral. Ah, bom!

De olho no álcool

O deputado federal Nitinho Nitale (PSD) apresentou um Projeto de Lei obrigando que produtos com álcool em sua composição tragam no rótulo a informação sobre o teor alcoólico. Caso seja aprovada, a medida será válida para todos os alimentos que contenham a substância, seja adicionada intencionalmente ou resultante de processos de fermentação. Segundo o parlamentar sergipano, a inclusão do teor de álcool na rotulagem de alimentos está em consonância com as melhores práticas internacionais e com a crescente preocupação da sociedade com a saúde e a segurança alimentar. Eitcha!

Pecado da carne

Diferente do que muitos pensam, não existe nenhuma recomendação bíblica para não se comer carne amanhã, Sexta-Feira da Paixão. Pecado é algo moral, é a transgressão voluntária da lei de Deus, a exemplo da avareza, da inveja da pedofilia, etcétera e tal. Como seria bom se todas as pessoas que deixam de comer carne na Sexta-Feira da Paixão ficassem mais obedientes a Deus, mais preocupadas com as vidas de seus semelhantes. Aff Maria!

Bolsonaristas criticados

E a deputada estadual Linda Brasil (Psol) disse ter sido vítima de ataques “e até de crime de transfobia” por parte do deputado estadual Luizão Dona Trampi (União) e do vereador aracajuano Lúcio Flávio (PL). Após revelar que o objetivo dos dois é deslegitimar a atuação dela, Linda alertou que não aceitará ser usada como plataforma política de nenhum bolsonarista. “Isso é machismo, é violência política de gênero porque gera, inclusive, ataques contra mim nas redes sociais. Mas não recuarei. Macho escroto nenhum vai me paralisar”, avisou. Por fim, a deputada disse que “enquanto eles mentem, eu trabalho”. Home vôte!

Comarcas modificadas

A presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargadora Iolanda Guimarães, entregou ao presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), dois Projetos de Lei propondo mudanças na estrutura do judiciário. A magistrada informou que a primeira propositura a ser votada pelos deputados trata sobre a criação da Vara Regional do Júri, responsável pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida. Esses processos serão transferidos das comarcas de Barra dos Coqueiros e de Socorro para as 5ª e 8ª Varas Criminais da Comarca de Aracaju. O outro projeto visa implantar o Núcleo Estadual de Garantias. O texto estabelece a transformação da 4ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju em uma unidade especializada no sistema de garantias. Então, tá!

Grana fora de moda

Com a criação do Pix, em novembro de 2020, as pessoas usam cada vez menos o dinheiro em espécie para fazer pagamentos do dia a dia. Estudo do Banco Central mostra que, quando se trata de transações de valores mais altos, a preferência é por transferências bancárias, responsáveis por cerca de 65% de todo o volume financeiro. O BC também observou crescimento expressivo da quantidade de transações com cartões de débito e pré-pago, influenciado pela expansão de instituições financeiras. Cruz, credo!

Pesquisa nas ruas

Pesquisadores do Instituto IDPS estão nas ruas de Sergipe fazendo consultas políticas. Os eleitores estão sendo consultados sobre o que acham do governo estadual, qual o melhor candidato a governador e quem deve ser o postulante a vice na chapa do pedessista Fábio Mitidieri. No final da consulta, os entrevistadores perguntam em quem o suplicante pretende votar para governo, se no prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ou no atual chefe do Executivo sergipano. Marminino!

Bons exemplos

Após criticar o desleixo das autoridades sergipanas para com o nosso patrimônio histórico, o vereador aracajuano Iran Barbosa (Psol) citou dois bons exemplos de conservação de prédios antigos. O psolista ressaltou a iniciativa da OAB, que comprou e reformou o antigo casarão da família Rollemberg, de grande valor arquitetônico e histórico. Desde 2009, o imóvel localizado na Avenida Ivo do Prado abriga a sede e o Memorial da Ordem. O outro bom exemplo foi dado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário (Sindijus), que adquiriu e recuperou um imóvel modernista dos anos 60, preservando suas linhas arquitetônicas. Dede 2024, o prédio funciona como sede do Sindicato. Supimpa!

Bancos fechados

Não haverá atendimento presencial nas agências bancárias amanhã – Sexta-Feira da Paixão – e na próxima segunda-feira, feriado de Tiradentes. Portanto, os bancos abrem normalmente hoje, e depois fecham para só reabrirem na terça-feira da próxima semana. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia 22. Virgem santíssima!

Trem da alegria

Derrotados na disputa pela Prefeitura de Lagarto, os Ribeiro estão fazendo oposição dura ao prefeito Sérgio Reis (PSD). Ontem, a deputada estadual Áurea Ribeiro (Republicanos) criticou a criação de 770 cargos em comissão na prefeitura lagartense, “com salários que podem ultrapassar 15 mil reais”. A parlamentar também denunciou que postos de saúde dos povoados foram fechados, está havendo falta de médicos, de remédios e o atendimento à população é por demais precário. “Além disso, a vacinação está acontecendo em qualquer cuidado básico de higiene”, fuzilou Áurea. Creindeuspai!

