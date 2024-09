Até as eleições, vai chover dinheiro em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Exageros à parte, o derrame de dinheiro registrado em Aracaju nesta campanha eleitoral é coisa nunca visto. Esposo da prefeiturável Candisse de Lula (PT), o senador Rogério Carvalho (PT) denunciou que lideranças comunitárias estão sendo compradas por até R$ 100 mil. A notícia sobre a criminosa compra de consciência já cruzou as divisas de Sergipe. O jornal O Globo destacou a ação movida pelo MDB contra a candidata a prefeita Yandra de André (União), acusada de abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e violação das normas eleitorais. Autor da acusação contra a fidalga, o senador emedebista Alessandro Vieira afirma que a interferência do poder econômico no processo eleitoral de Aracaju compromete a liberdade de voto e a igualdade de condições entre os candidatos. É vero! Como dinheiro não fala, será difícil a Polícia e o Ministério Público chegarem aos corruptos e corrompidos. Acreditando nisso, os criminosos devem injetar uma verdadeira fortuna nos bairros periféricos visando mudar o voto ou “convencer” os eleitores indecisos, numa afronta à democracia. Esse derrame de dinheiro pode alterar o resultado das eleições, com graves consequências para o futuro de Aracaju, pois quem está custeando essa farra vai querer ser restituído pela Prefeitura, com juros e correção monetária. Marminino!

Voto consciente

Em meio a uma campanha eleitoral marcada pela agressividade e notícias falsas, surgem iniciativas que promovem o voto consciente. Defensora dos direitos humanos, a ONG Gestos lançou a campanha “Sinal aberto para o voto sustentável”. O objetivo é estimular o eleitor a procurar candidaturas que priorizem a ciência, a luta antirracista, o desenvolvimento sustentável das cidades e a participação popular. Também visa alertar a sociedade sobre os riscos da desinformação e de candidaturas extremistas. Só Jesus na causa!

Clima de guerra

A Secretaria da Segurança Pública reforçou o policiamento em Lagarto visando conter o clima de violência reinante naquele município. Nos últimos dias, simpatizantes dos candidatos a prefeito Sérgio Reis (PSD) e Rafaela Ribeiro (Republicanos) se envolveram em várias confusões. A Polícia registrou propositais colisões de veículos e ameaças de morte. Há dias, a SSP também teve que reforçar o policiamento em Frei Paulo por conta do clima de guerra reinante naquela cidade do agreste sergipano. Creindeuspai!

Sergipe de fora

Sergipe não figura entre 12 estados que terão forças federais reforçando a segurança pública durante as eleições. A liberação de militares federais ocorre quando um município informa à Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo policial local. Pediram essa ajuda os estados de Tocantins, Piauí, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará, Maranhão, Acre, Mato Grosso, Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, tá!

Grana na mão

O governo de Sergipe começa hoje a pagar os salários dos servidores referente a este mês de setembro. Amanhã, recebem os aposentados e pensionistas. Já na quinta-feira, o pagamento é direcionado aos servidores da Secretaria Estadual da Saúde e suas fundações, além dos integrantes da Secretaria da Educação e da Cultura. Por fim, na próxima sexta-feira, será a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações terem as remunerações creditadas. Todos os servidores que fazem aniversário agora setembro também receberão a primeira parcela do décimo terceiro. Legal!

Ajuda divina

Na campanha eleitoral vale tudo para conquistar uns votinhos. Ontem, o candidato a vice-prefeito de Aracaju, Fabiano Oliveira (PP), recorreu à imagem de Nossa Senhora Aparecida na esperança de a santa ajudá-lo nessa maratona eleitoral. Ao lado da deputada federal Katarina Feitoza (PSD), o ilustre se reuniu com as integrantes do Grupo de Idosos do conjunto residencial Bugio. Ao final do corpo-a-corpo religioso, Fabiano afirmou que o momento de fé junto com as idosas renovou o seu espírito e o deixou com todo gás. Aff Maria!

Desigualdade gritante

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios. Estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Arre égua!

Queimando lenha

Com o botijão de gás sendo vendido em Sergipe por até R$ 120, tem crescido o número de famílias usando o precário e poluente fogão a lenha. Muita gente também arrisca a vida utilizando álcool para cozinhar o pouco de comida que consegue. Não bastasse as dificuldades para adquirir algum alimento, os deserdados pela sorte ainda têm que se virar nos trinta para cozinha-lo. Enquanto isso, os políticos se empanturram em caros restaurantes, tudo custeado pelos contribuintes. Assim também já é demais também!

Ranking mortal

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) repercutiu na Assembleia uma reportagem do site Mangue Jornalismo mostrando que Sergipe lidera o ranking de mortes provocadas por policiais quando se compara o total de óbitos violentos de crianças e adolescentes. Segundo a matéria, “são 36,9 mortes para cada 100 mil habitantes de Sergipe. A média no Brasil é 18,2”. Segundo Linda, não se pode aceitar que policiais autointitulados salvadores da pátria ou justiceiros achem que têm licença para matar, “graças à inércia do governo de Sergipe”. Home vôte!

Políticos desonestos

A cada dia, cresce o número de políticos envolvidos com todo tipo de crimes, em especial o do colarinho branco. Percebe-se que, em grande parte, os nossos políticos têm uma grande inclinação pela página policial, embora se achem dignos representantes dos cidadãos. Na verdade, são criminosos que não merecem os votos das pessoas honestas. Deveriam, isto sim, estar mofando numa penitenciária. Por fim, não custa lembrar que quem vota em ficha suja não passa de um sujismundo. Misericórdia!

Novo imortal

O professor José Rivadalvio Lima foi eleito com 30 votos para a Cadeira 12 da Academia Sergipana de Educação. Segundo o presidente da ASE, professor Jorge Carvalho, a eleição do educador é um reconhecimento da sociedade acadêmica pelo seu trabalho no magistério, especialmente no Colégio Murillo Braga, em Itabaiana, e na Universidade Tiradentes, onde prestou relevantes serviços ao sistema educacional sergipano. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 19 de outubro de 1955.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias