Até Mitidieri admite que o povo não aguenta mais tanta falta d’água

Após o caos provocado na Grande Aracaju pelo o colapso no fornecimento de água por quatro dias, até o próprio governador Fábio Mitidieri (PSD) já admite que a população não aguenta mais os problemas recorrentes no abastecimento. Reunido, ontem, com a direção da Iguá, concessionária dos serviços de água e esgoto, o fidalgo fez cobranças por entender que já tem tempo suficiente para a concessionária “começar a resolver os problemas que afetam diariamente milhares de famílias”. Alguém precisa dizer ao governador que a principal culpada pela crise no abastecimento é a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), responsável pelo tratamento e repasse da água à Iguá para que esta distribua aos consumidores. Ora, com a estatal totalmente sucateada – apesar dos R$ 4,2 bilhões apurados com concessão – a falta d’água vai prosseguir no estado, as tubulações das adutoras vão continuar apresentando defeitos e, por consequência, deixar milhares de sergipanos sem água. Portanto, antes de apontar o dedo para a Iguá, Mitidieri precisa admitir que o governo dele falhou feio ao permitir a continuidade do sucateamento da Deso, um patrimônio do povo sergipano. Misericórdia!

TRE pune mãe e filho

O Tribunal Eleitoral de Sergipe rejeitou as contas da ex-candidata a prefeita de Carmópolis, Esmeralda Cruz (PSD) e do seu herdeiro e postulante a vice Hyago Silva Cruz (União). Entre as irregularidades apontadas pelo TRE estão o repasse de recursos do Fundo Eleitoral para candidatos a vereador de partidos distintos do PSD e a omissão de gasto com a contratação de material gráfico. Pelo que os magistrados decidiram, Esmeralda e o filho Hyago terão que devolver aos cofres públicos algo em torno de R$ 49 mil. Home vôte!

Justificando o voto

Preocupado com a forte reação da sociedade contra à PEC da Blindagem, o deputado federal Thiago de Joaldo (PP), que votou a favor desse disparate, correu para se explicar. Segundo o distinto, a aprovação da tal PEC “não é para proteger corruptos ou criminosos, pois ela não dá salvo-conduto pra crime”. Diferente de Thiago, pensa o senador e delegado de polícia Alessandro Vieira (MDB), para quem a PEC da Blindagem é mais um absurdo contra os brasileiros e toda sociedade. “Essa proposta vergonhosa tenta criar novas barreiras para impedir que políticos sejam investigados e processados. Não podemos aceitar esse tapa na cara da sociedade”, alertou o emedebista. Marminino!

Dinheiro na conta

A Prefeitura de Aracaju antecipou para hoje o pagamento da folha salarial referente a este mês de setembro. Vão receber os 17 mil servidores efetivos, aposentados, pensionistas, ocupantes de cargos comissionados, estagiários e os contratados das áreas da Educação e da Saúde. Desde maio, o funcionalismo municipal conta com um calendário fixo de pagamento, que é liquidado todo dia 22 de cada mês. Com a quitação da folha salarial serão injetados mais de R$ 83 milhões na economia local. Ah, bom!

Livro na praça

A professora Josevanda Mendonça Franco acaba de lançar o livro “João Machado Rollemberg Mendonça: o homem e o seu tempo”. Escrita em parceria com o biografado a obra resgata a trajetória e o legado de uma das figuras marcantes da história política de Sergipe. Formado em engenharia civil, João Machado foi industrial, tendo sido secretário da Fazenda durante o governo de Luís Garcia (1959-1963). Por sua atuação como deputado federal durante a ditadura militar, teve o mandato cassado em abril de 1969 e seus direitos políticos interrompidos durante 10 anos, com base no famigerado AI-5. Voltou à Câmara Federal em 1987 para participar da Assembleia Nacional Constituinte. Legal!

Sem anistia

Partidos de esquerda e movimentos sociais vão às ruas, domingo próximo, protestar contra a aprovação pela Câmara Federal da urgência para o Projeto da Anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Em Aracaju, a manifestação está agendada para às 16 horas, na Orla de Atalaia. Segundo o vereador Iran Barbosa (Psol), anistiar quem faz apologia, planeja, financia e executa atos atentatórios contra a Democracia e as instituições republicanas é um grande desserviço ao país. O psolista garante que essa urgência para votar a anistia não é a prioridade do Brasil. Arre égua!

Afoxé de Odé

Nossa Senhora do Socorro, município da Grande Aracaju, vai sediar, amanhã, a 14ª edição do Cortejo Afoxé de Odé, manifestação cultural e religiosa que se consolidou como um dos eventos mais aguardados do ano. O cortejo traz a magia dos tradicionais afoxés, conhecidos como “candomblés de rua”, que unem música, espiritualidade e ancestralidade em um grande espetáculo a céu aberto. Ao som de atabaques, agogôs e xéqueres, o evento integra diferentes contextos da música ritual afrodescendente. Prestigie!

Ameaças negadas

O vereador aracajuano Pastor Diego (União) foi às redes sociais desmentir que tenha sido ameaçado. Segundo ele, seu discurso visou alertar para graves ameaças sofrida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O site oficial da Câmara Municipal, no entanto, divulgou equivocadamente que Diego estaria relatando ameaças contra ele. Ao fazer a correção, o vereador reforçou que seu posicionamento continua sendo contra toda forma de violência política e intolerância, defendendo que divergências de opinião jamais podem se transformar em ataques. Só Jesus na causa!

Fafen de volta

Responsável pela reativação e operação da ​​Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) de Laranjeiras, a empresa Engeman espera começar a produzir dióxido de carbono, amônia e ureia até o final do ano. A expectativa é que sejam gerados 1,4 empregos diretos e indiretos em funções administrativas, técnicas e de manutenção. A nova etapa da Fafen vai possibilitar o fortalecimento da cadeia produtiva de fertilizantes em Sergipe. Com capacidade instalada de produção de 1,8 mil toneladas de ureia por dia, a fábrica comercializará amônia, gás carbônico e sulfato de amônio. Então, tá!

Levou uma rasteira

O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota (Republicanos/PB), deu uma rasteira no deputado bolsonarista Rodrigo Valadares (União) ao substituí-lo na relatoria do Projeto da Anistia pelo deputado Paulinho da Força (SD). O parlamentar paraibano justificou a mudança afirmando que Rodrigo não é imparcial o suficiente para relatar e conduzir o debate sobre o tema. O deputado sergipano foi nomeado relator em junho do ano passado e não esperava ser passado pra trás nessa nova fase de discussão da polêmica propositura. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, Aracaju, em 10 de julho de 1932.

