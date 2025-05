Aviso aos navegantes: em política, trair e coçar e só começar

Por Adiberto de Souza *

Os pré-candidatos às eleições de 2026 devem saber que todo e qualquer entendimento político feito agora pode sofrer mudanças. As conversas de momento visam estreitar as relações e apalavrar a compra dos currais eleitorais. Como sabem que estão sujeitos à traição, os políticos evitam fechar acordos faltando quase dois anos para o pleito. Quem fez isso no passado foi traído. O caso mais emblemático ocorrido em Sergipe foi do advogado Daniel Tourinho. Em 1989, ele desembarcou em Sergipe disposto a se eleger deputado federal. Tinha o apoio do então presidenciável Fernando Collor de Mello, além de muito dinheiro na bagagem para comprar votos. Logo recebeu a adesão de dezenas de lideranças políticas e vivia cantando vitória. Porém, quando as urnas foram abertas o fidalgo teve menos de 15 mil votos, não ficando nem na suplência. Encabulado, Tourinho botou a viola no saco e voltou para o Rio de Janeiro. Em 2018, o então candidato a senador André Moura (União) reuniu em Aracaju cerca de 60 prefeitos e dezenas de lideranças que lhe juraram apoio. Tal qual Tourinho, o distinto também foi traído e perdeu uma eleição tida como certa. Portanto, quem acreditar em promessas de cabos eleitorais corre o risco de morrer na praia, pois trair e coçar e só começar, principalmente na política. Misericórdia!

Pais da criança

O acordo firmado entre a Petrobras e a Unigel para a reabertura da Fafen de Laranjeiras será muito usado pelos políticos sergipanos. Os distintos vão querer ser os pais da criança, garantindo que a petrolífera ouviu os seus apelos para a retomada da produção na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados. Não acreditem neles. A unidade deverá voltar a produzir em outubro porque interessa comercialmente à Petrobras e não porque a direção da estatal atendeu aos apelos dos políticos. Aliás, estes cidadãos adoram aparecer como engenheiros de obras prontas. Creindeuspai!

Curso pra petistas

Veja essa: o PT lança nesta semana o curso “Fé e Democracia para Evangélicos e Evangélicas” visando melhorar a interlocução dos petistas com o eleitorado evangélico. A iniciativa gratuita e online terá duração de um mês, com encontros semanais. A esperança dos idealizadores é que o curso melhore a relação com um público que representa uma parcela crescente e importante da sociedade, mas que historicamente tem mostrado resistência ao PT. “A religião faz parte da realidade cultural do povo brasileiro e, por isso, é fundamental dialogar com este público”, destacou a Fundação Perseu Abramo, promotora do treinamento. Ah, bom!

OAB noventona

A OAB sergipana festeja, hoje, seus 90 anos de fundação. Segundo a diretoria da Ordem, será uma noite de celebração, reflexão e homenagem àqueles que construíram a trajetória da instituição. Agendada para o Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, a festa de aniversário vai permitir revisitar os momentos marcantes da história da OAB, render homenagens aos que contribuíram para seu fortalecimento e reafirmar o compromisso contínuo de atuar em defesa da sociedade sergipana. Supimpa!

Briga de foice

As línguas ferinas andam alardeando pelas esquinas de Sergipe que o governador Fábio Mitidieri (PSD) vai precisar de muito jogo de cintura para manter a unidade da ampla coligação partidária que lhe apoia. O empurra-empurra deve ficar intenso quando as eleições de 2026 estiverem mais próximas. Interessados nas melhores posições da chapa majoritária, os aliados do fidalgo devem travar nos bastidores uma verdadeira briga de foice. O governador não tem como agradar a todos, pois há mais desejos em jogo do que cargos a serem disputados. Calejado, Mitidieri vai cozinhar o galo até a hora agá, quando tentará montar uma chapa forte para o enfrentamento eleitoral de 2026. Aff Maria!

De volta a terrinha

E quem já está entre nós é o governador Fábio Mitidieri (PSD). O ilustre retornou de mais uma viagem aos Estados Unidos, onde passou nove dias participando de uma feira de óleo e gás. Além da esposa Érica, o pessedista levou aos States uma enorme comitiva de auxiliares. Ao desembarcar no Aeroporto de Aracaju, sábado passado, Mitidieri foi recebido pela desembargadora Iolanda Guimarães, que durante a ausência dele administrou o estado interinamente. O governador disse que reassumiu o cargo “com ainda mais energia e certo de que seguimos no caminho certo”. Então, tá!

Elefante branco

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) voltou a cobrar do governo de Sergipe e abertura da Ceasa de Itabaiana. Inaugurado em 2021, o prédio custou cerca de R$ 38 milhões aos cofres públicos, mas permanece fechadinho da Silva Xavier. O parlamentar aproveitou para condenar aqueles que tentam culpar a Prefeitura de Itabaiana pelo não funcionamento da Central de Abastecimentos: “Essa obra é do governo estadual, foi gerida pelo governo e continua fechada por falta de gestão estadual”, discursou Marcos. A Ceasa foi construída para oferecer aos feirantes e clientes um espaço amplo e moderno, só que até agora neca de pitibiriba. Arre égua!

Olhos fixos em 2026

Este é um ano sem eleições, porém os políticos só pensam nelas. Bastam ver um microfone ou um gravador na frente para eles citarem as disputas marcadas para 2026. Para não antecipar o fim de sua administração, o governador Fábio Mitidieri (PSD) até tenta mudar o rumo da prosa, porém como não encontra interlocutores interessados e outros assuntos, também termina falando no pleito do próximo ano. Para tristeza dos mais apressados, este será um ano inteiro somente de especulações, pois muitas águas passarão por debaixo da ponte até a virada do calendário. Portanto, não aposte em prognósticos apressados porque nada que se diga agora valerá em 2026. Marminino!

Fome de cidadania

Muita gente por esse Brasilzão de meu Deus acredita que basta dar um prato de comida para restaurar a cidadania daqueles que são vistos por muitos políticos como um zero à esquerda. O governo de Sergipe, por exemplo, não se cansa de elogiar o programa batizando de “Prato do Povo” implantado pela Secretaria de Ação Social e que distribui para os miseráveis um almoço, de segunda a sexta-feira. O professor e escritor Frei Beto pensa diferente dos entusiastas deste programa do governo Mitidieri: “A fome não se combate apenas com prato de comida, pois abre-se o oco na barriga, o buraco negro da cidadania”. Plagiando a banda Titãs: “A gente não quer só comida”. Só Jesus na causa!

Obra avança

As obras de construção da ponte que vai ligar os municípios de Penedo (AL) e Neópolis (SE) seguem avançando. Nesta segunda-feira, será iniciado o trabalho de cravação das estacas que sustentarão os pilares da estrutura. Ao anunciar a chegada do equipamento pesado no canteiro de obras, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a ponte sobre o Velho Chico será a obra mais transformadora da história dos dois municípios, pois alavancará o desenvolvimento da região ribeirinha, fortalecerá o turismo regional e facilitará o escoamento da produção local. Oremos!

Senador esculachado

O senador Alessandro Vieira (MDB) arranjou um adversário que promete infernizar sua campanha de reeleição. Também sonhando com uma cadeira no Senado, o deputado federal Rodrigo Valadares (União) decidiu partir pra cima do emedebista, tudo de olho nos votos dos bolsonaristas que elegeram Vieira em 2028. Segundo Rodrigo, o mandato de Alessandro é uma verdadeira piada, uma palhaçada. O deputado também lembra aos bolsonaristas que o senador votou no presidente Lula da Silva (PT) em 2022. Pelo visto, se depender de Valadares, Vieira não se elege nem síndico de condomínio. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 1º de abril de 1874.

